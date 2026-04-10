De la Masia al búnquer de 3.800 metres de Shakira: l’espectacular salt immobiliari de Lamine Yamal a Barcelona

Lamine Yamal ja no és només el futur del futbol mundial, ara també és el propietari d’un dels secrets més ben guardats de la zona alta de Barcelona.
El jove crac del Barça ha decidit fer el salt definitiu a l’elit. I ho ha fet instal·lant-se en un lloc que ja coneix bé el gust de l’èxit (i també de les portades del cor).
Es tracta d’una propietat que no és només una casa, és un símbol. Molts es preguntaven on buscaria refugi el davanter, i la resposta ens ha deixat a tots amb la boca oberta.
De Shakira a l’Olimp del futbol: un búnquer d’11 milions
La notícia ha saltat com un ressort: Lamine Yamal s’ha mudat a l’antiga mansió que van compartir Shakira i Gerard Piqué durant els seus anys daurats a Barcelona. (Sí, exactament on va començar tot).
Situada a l’exclusivíssima zona d’Esplugues de Llobregat, aquesta vivenda no és apta per a totes les butxaques. El preu de l’operació s’estima en uns 11 milions d’euros, una xifra que ens deixa clar l’estatus que ha assolit el futbolista en temps rècord.
Però el que realment impressiona no és el preu, sinó el que hi ha dins d’aquests murs. Parlem d’una superfície total de 3.800 metres quadrats, una autèntica ciutat privada dissenyada perquè ningú sàpiga què passa a l’interior.
La propietat està dissenyada sota un concepte de búnquer de luxe. Seguretat extrema i murs pensats per evitar qualsevol lent indiscreta dels paparazzi que busquin la foto del moment.
Arquitectura d’avantguarda i luxes impossibles
La responsable d’aquest disseny que talla la respiració és l’arquitecta Mireia Admetller. Ella va ser l’encarregada d’aixecar una estructura de tres plantes a les quals se sumen dues de subterrànies.
L’estil és purament minimalista i modern. Aquí no trobaràs mobles recarregats; el que domina és el vidre, la fusta noble i una paleta de colors neutres on el beige i el gris manen a cada racó.
L’interior és un paradís de llum gràcies als seus grans finestrals que connecten el saló amb un jardí que sembla tret d’una pel·lícula de Hollywood. (Nosaltres també voldríem teletreballar des d’aquí).
Però anem al que ens importa: l’oci. Lamine no haurà de sortir de casa per entrenar o divertir-se. La mansió compta amb el seu propi camp de futbol i una pista de pàdel d’última generació.
A més, disposa de diverses piscines, una d’elles amb una espectacular cascada. És el lloc perfecte perquè la jove estrella recuperi forces abans dels partits decisius a l’Estadi.
L’estudi de gravació i el gimnàs de les estrelles
Un dels punts més curiosos de la casa és el seu estudi de gravació professional. És el lloc on Shakira va compondre alguns dels seus èxits i on ara Lamine pot relaxar-se amb la seva música preferida.
Tampoc falta un gimnàs privat equipat amb la última tecnologia del mercat. És el mateix espai on tantes vegades vam veure la cantant colombiana assajar les seves coreografies i que ara és el temple de l’entrenament de Yamal.
A les plantes inferiors, el luxe es torna funcional. Un garatge immens per a la seva col·lecció de vehicles i una bodega de disseny completen una propietat que és, senzillament, imbatible.
La distribució està pensada per a la comoditat absoluta: múltiples salons acollidors per rebre la família i dormitoris d’alt standing amb vistes privilegiades a la ciutat comtal.
Per què aquesta casa i per què ara?
Viure a Esplugues de Llobregat no és una decisió a l’atzar. És la forma que té Lamine d’allunyar-se de l’enrenou del centre de Barcelona, buscant aquesta pau mental necessària per rendir al màxim nivell.
La mudança es va produir el passat mes de novembre, consolidant la seva posició no només com un talent esportiu, sinó com una marca global que inverteix en actius immobiliaris de primer nivell.
Resulta fascinant pensar com aquestes parets han passat de ser l’escenari d’una ruptura mundialment famosa a convertir-se en la llar de la major esperança del futbol català.
És, sens dubte, un relleu generacional en tota regla dins de la propietat més cobejada de la zona alta de la província.
El mercat immobiliari de luxe en aquesta zona està pràcticament esgotat. Aconseguir una peça així és una oportunitat que només passa una vegada cada dècada i Lamine no l’ha deixat escapar.
Lamine Yamal ha demostrat que no només té bon ull per al gol, sinó també per triar on construir el seu imperi personal.
Veure el jove futbolista gaudir d’aquestes comoditats és la confirmació que la seva carrera ha enlairat cap a l’estratosfera.
Serà aquest el lloc on celebri la seva pròxima Pilota d’Or?