Un far de marbre rosa ofereix vistes a les platges més salvatges del sud de França des del seu «purgatori»

Oblida les aglomeracions de la costa francesa. Existeix un racó a la Costa Vermella on el temps sembla haver-se aturat, custodiat per una joia arquitectònica que trenca amb qualsevol norma estètica: el far del Cap Bear.
No és un far qualsevol. Estem parlant d’una torre de 27 metres construïda amb marbre de Vilafranca de Conflent, un material reservat històricament per a les construccions més aristocràtiques.
Del infern al marbre rosa
Per entendre la seva llegenda cal mirar al passat. Antigament, els faroners classificaven les seves destinacions en una escala de tres nivells: Cel, Infern i Purgatori. El Cap Bear va ser catalogat com a purgatori; un lloc assotat per la tramuntana i exposat als vents més ferotges del Mediterrani.
Després d’un primer intent fallit el 1836, les autoritats van decidir tirar la casa per la finestra el 1905. El resultat és una estructura estilitzada d’un to rosa pàl·lid hipnòtic que sembla més un palau que un senyal marítim.
Tot i que l’interior roman tancat al públic, les escales de cargol originals, tallades també en marbre d’alta qualitat, són una obra mestra d’orfebreria que justifica el viatge per si sola.
Platges salvatges sense rastre de para-sols
El que realment atrau els qui busquen desconnectar és el que envolta aquesta talaia. Al peu del far es despleguen petites cales de còdols i esquist vermell com la Platja dels Oricons o la Platja d’en Baus.
Aquí no trobaràs xiringuitos, ni música estridents, ni fileres interminables de para-sols de lloguer. És el litoral francès en el seu estat pur, un ecosistema on els eriçons de mar i el xiulet del vent són els únics protagonistes.
Com arribar a aquest racó amagat
Per accedir a aquest paradís has d’armar-te de ganes de caminar. La ruta clàssica parteix des de la badia de Paulilles, coneguda per ser una de les zones més autèntiques de la regió.
És un recorregut d’aproximadament una hora pel Sender del Litoral. Sí, nosaltres també al·lucinem amb la claredat de les seves aigües en arribar a la destinació. És el preu a pagar per evitar el turisme de masses i trobar un lloc on realment es pot escoltar el mar.
Si busques un pla diferent aquest estiu, ja saps on amagar-te. Només et demanem un favor: mantén el secret, llocs com aquest són els que fan que seguim viatjant amb la mateixa il·lusió del primer dia.
Encara tenies dubtes sobre si valia la pena fer la motxilla?