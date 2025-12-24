Ni Cadaqués ni Besalú: el destí preferit de l’alta societat catalana és més amunt del que t’imagines

Primer és l’aire. Un aire fred, net, que baixa suaument dels cims i sembla despertar els sentits com si fos la primera vegada que respires en dies. Després arriba el silenci, un silenci profund, gairebé mineral, que contrasta amb la remor de les platges i dels carrers saturats de l’estiu mediterrani.
Aquí dalt, tot s’atura amb un altre ritme, i cada visita comença amb la mateixa sensació: la d’haver pujat a un lloc que conserva encara la seva pròpia manera de viure.
Un estiu que ja no mira cap al mar
Durant dècades, les cales de la Costa Brava han estat l’escenari predilecte de moltes famílies catalanes. Però el temps i la popularitat han anat erosionant la idea d’aquell refugi discret vora mar. El mateix ha passat amb pobles encantadors de l’interior, com Besalú o els racons volcànics de la Garrotxa. Són bells, sí, però massa coneguts. És en aquest buit on comença a aparèixer una alternativa inesperada: els pobles d’alta muntanya del Pirineu català.
A mesura que el país veu créixer temperatures i visitants, un altre mapa s’ha anat dibuixant. Un mapa fet de valls amples, prats que s’il·luminen a mitja tarda i pobles de pedra que mantenen una personalitat única. Aquest és el nou estiu de l’elit catalana, menys sorollós, menys evident, més essencial.
La discreció com a valor
Allò que ha captivat els seus nous visitants no és només el paisatge. És la idea de poder viure unes setmanes en un entorn on ningú té pressa, on les distàncies es mesuren amb passos i no amb minuts i on les tardes d’agost no són una cursa contrarellotge per trobar ombra.
Zones com la Baixa Cerdanya, Llívia, Esterri d’Àneu o Arties, a la Vall d’Aran, han esdevingut símbols d’un estiu diferent. Són indrets que ofereixen una exclusivitat subtil, una combinació de tradició rural i comoditats modernes en què el luxe no s’exhibeix, simplement s’habita.
Hi ha qui arriba a aquests pobles buscant un retorn als orígens familiars. D’altres, per contra, ho fan moguts per un desig tan senzill com persistent: trobar espais on el soroll no arribi. I troben un entorn que es viu de manera natural, sense grans escenografies, sense espectacle.
Quan arriba l’hivern: neu, silenci i estacions d’esquí
Si a l’estiu aquestes valls atrauen per la frescor i l’espai obert, a l’hivern adquireixen una identitat encara més contundent. La neu hi arriba amb pas lent, però quan finalment cobreix teulades i prats, transforma completament el paisatge. El Pirineu es vesteix de blanc i tot sembla recuperar un ordre antic, gairebé cerimonial.
Les primeres nevades acostumen a despertar una emoció especial. Les muntanyes es tornen més silencioses, els pobles encenen xemeneies i les nits prenen aquella claror tènue que només la neu pot donar. En aquest moment, els visitants d’estiu deixen pas a un altre tipus de viatger: famílies que busquen calma, esquiadors experimentats i persones que prefereixen un hivern de ritmes lents i paisatges intensos.
Les estacions d’esquí, repartides al llarg del Pirineu català, contribueixen a aquesta vitalitat hivernal. La Masella i La Molina reben amants de l’esquí alpí que volen gaudir de jornades llargues, sovint il·luminades per un sol fred i lluminós. Més amunt, a la Vall d’Aran, Baqueira Beret ofereix una de les experiències més completes, un domini ampli que combina pistes suaus amb descensos exigents.
També hi ha espais menys concorreguts, com les estacions familiars del Pallars o els circuits de raquetes que serpentejen per boscos i altiplans. A l’hivern, la muntanya es converteix en un gran escenari on conviuen esport, natura i una calma que sembla amplificada per la neu.
Quan cau la tarda, els pobles recuperen una calidesa íntima. A fora, el fred és sec i l’aire té una transparència gairebé cristal·lina. A dins, les llums tènues i les olors de sopa, llenya i pa acabat de fer marquen un altre tipus de luxe. Un luxe senzill, que no necessita més que el soroll de la neu que cau lentament a l’exterior.
Un clima que ho canvia tot
A més de mil metres d’altitud, l’estiu té un altre significat. La calor sufocant és només un record llunyà. Mentre a la costa els termòmetres freguen els 35 graus, aquí les temperatures baixen amb la mateixa suavitat amb què el sol s’amaga darrere dels cims.
Les nits són fresques, el cel és d’un blau net i l’aire té aquella olor de resina i d’herba mullada que acompanya moltes primeres hores de matí. És un clima que convida a caminar, a seure en una terrassa sense buscar ombra, a deixar que el temps flueixi.
El paisatge també hi contribueix. Boscos d’avet, rius d’aigua glaçada, vaques pasturant a tocar dels camins i cims encara nevats al fons. Les rutes de senderisme travessen valls on sovint desapareix la cobertura mòbil, un detall que molts consideren un veritable privilegi.
Qui són els que hi arriben
No és un destí de moda. No hi trobes influencers buscant la fotografia perfecta ni festes que s’allarguen fins a la matinada. Qui ve aquí ho fa amb una intenció clara. Són empresaris, metges, arquitectes o famílies amb arrels antigues a la muntanya. Gent que coneix bé el territori o que hi ha arribat atreta per aquesta combinació de natura, privacitat i ritmes més pausats.
Una veïna de Puigcerdà ho descriu amb senzillesa. Segons ella, aquí ningú necessita demostrar res. Hi ha un codi implícit, una manera de conviure que respecta l’espai i la discreció. La Vall d’Aran, per la seva banda, ofereix un equilibri gairebé perfecte entre calma i comoditat: botigues gourmet, mercats locals, serveis eficients i, alhora, la possibilitat de desaparèixer del món en un camí de muntanya.
El cost d’una vida tranquil·la
La popularitat, però, mai és del tot gratuïta. Les cases tradicionals de pedra amb jardí i bones vistes han anat pujant de valor a un ritme constant. A Llívia o a Unha, una propietat pot superar el mig milió d’euros. Les reformes, que respecten el rústic però incorporen totes les comoditats modernes, incrementen encara més el preu.
Els lloguers segueixen la mateixa tendència. En temporada alta, una casa pot superar els tres mil euros setmanals. Tot i això, per als qui s’ho poden permetre, l’import es percep com una inversió en qualitat de vida: clima saludable, seguretat, tranquil·litat i un accés privilegiat a un entorn natural únic.
Un patrimoni que s’ha mantingut viu
La Cerdanya i la Vall d’Aran no són només un paisatge d’estiu. Pobles com Bagergue, Vilaller o Es Bòrdes conserven una identitat marcada per segles d’història. Esglésies romàniques, ponts de pedra, festes locals i mercats que continuen funcionant com a punt de trobada. Tot això dóna a la zona un caràcter genuí que molts visitants valoren com a part essencial de l’experiència.
El territori és també un paradís per als amants de l’aire lliure. Hi ha rutes familiars, recorreguts exigents, gorgs on banyar-se després d’una caminada i miradors des d’on contemplar capvespres que es reflecteixen en llacs d’altura. Són experiències que sovint es recorden més pel moment que per la destinació en si.
Un nou model de luxe
Els darrers anys han portat canvis importants en la manera com s’entenen les vacances. El confinament va accelerar l’interès per espais més oberts, menys transitats. La muntanya va esdevenir un refugi, un lloc on recuperar el contacte amb l’exterior i amb un mateix. I encara avui aquest impuls continua transformant el mapa turístic del Pirineu.
El repte, segons els veïns, és preservar l’equilibri: tenir visitants que aportin vida a la zona sense perdre l’essència que la fa especial. De moment, la fórmula sembla funcionar. No hi ha grans hotels ni urbanitzacions massives. Només un creixement suau, més vinculat a la sostenibilitat que al volum.