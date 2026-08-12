La única comarca de l’Europa continental on creixen mangos, alvocats i xirimoies és a Espanya: microclima subtropical, pobles blancs i platges d’aigües temperades

La cistella de la compra ha canviat, i no és una il·lusió. De cop, els productes exòtics s’han convertit en la norma, portant sabors tropicals que abans semblaven impossibles al nostre paladar diari. Parlem del mango, l’alvocat, la xirimoia.
Fruites que viatjaven milers de quilòmetres, de l’Àsia i Sud-amèrica. Ara, la realitat és una altra. Un canvi radical que ha rebaixat el seu preu i, sí, també la petjada de carboni. Però hi ha un secret darrere d’aquesta revolució. Un lloc on aquest miracle es fa possible.
No és una il·lusió, ni un truc de màgia agrícola. Només hi ha una comarca a tota l’Europa continental capaç de recrear les condicions originals d’aquests cultius tropicals. Un racó que desafia la lògica, a la província de Màlaga. Aquí tenim el seu nom: La Axarquia.
Aquesta joia andalusa és la clau. La seva ubicació, a l’extrem oriental de Màlaga, amaga un microclima subtropical únic. Un autèntic tresor natural que garanteix hiverns suaus i més de 300 dies de sol a l’any. Condicions perfectes per a mangos que res tenen a envejar als del Carib, alvocats amb una carn gustosa i xirimoies que maduren a la perfecció.
La Axarquia s’ha catapultat com un dels principals exportadors d’aquestes fruites, amb sabors que sorprenen arreu del món. Un impuls econòmic brutal per a la regió, amb xifres d’exportació que no paren de créixer. Una solució a la demanda, però amb un preu ocult.
La cara B del paradís tropical a casa
Perquè, com tot en aquesta vida, hi ha un revers. Aquest cultiu tan especial, tan desitjat, té una demanda d’aigua colossal. I aquí és on sorgeix el problema. Les sequeres, cada cop més freqüents i intenses, posen en perill aquesta prosperitat.
L’any passat, les sequeres van provocar una caiguda de gairebé 40 milions d’euros en la facturació agrària de mangos i alvocats. Un avís urgent que no podem ignorar. Els ecologistes ja ho diuen: gastar tanta aigua en aquests cultius és insostenible a llarg termini. Una alerta vermella per al nostre futur.
Ens encanta tenir fruites tropicals de proximitat, és clar que sí. Però hem de ser conscients del cost real, del que no es veu a la fruita. L’aigua és un bé massa preciós.
Però La Axarquia és molt més que una fàbrica de fruita tropical. És un territori que conserva les seves arrels mudèjars, amb pobles blancs que semblen trets d’un conte.
És un mosaic de camps d’oliveres, ametllers i vinyes, amb horts de llimoners i tarongers als valls dels rius Vélez, Benamargosa i Guaro. Una fugida imprescindible per descobrir la tradició i la cultura.
Rutes i tresors d’una comarca única
Trenta-un municipis formen aquesta comarca, amb més de 230.000 habitants. Des de l’interior fins a la costa, cada poble té el seu encant particular. I la millor manera de descobrir-ho és a través de les seves rutes.
La Ruta de l’Oli i els Monts ens porta per Riogordo, Colmenar, Alfarnate, Alfarnatejo, Periana, Alcaucín i La Viñuela. Aquí, l’oliva és la veritable protagonista. Un viatge per l’essència de la terra.
Al peu del Parc Natural de les Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, la Ruta Mudèjar és un viatge en el temps. Arenas, Árchez, Salares, Sedella i Canillas de Aceituno, on la bellesa de l’art mudèjar es revela a cada cantonada.
I no podem oblidar el seu litoral. Més de 50 quilòmetres de platges entre Màlaga ciutat i Nerja. Arenals espectaculars com els de Torre del Mar, Torrox Costa o el Rincón de la Victoria. Aigües tranquil·les del Mediterrani, perfectes per gaudir del sol o submergir-se en els seus fons marins.
Aquest racó de Màlaga ens demostra que allò exòtic pot estar a prop. Però també ens recorda que tot benefici comporta un compromís. La Axarquia és un exemple de prosperitat, però també d’un repte urgent que ens afecta a tots. Una lliçó de viatge que va molt més enllà de la destinació.
Una història de sabors, de paisatges i de sostenibilitat. Val la pena investigar-ho, no creus?