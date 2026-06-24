Elsa Pataky: «Si torno a Espanya seria al nord, prop de la platja, en una ciutat ja no m’hi veig»

Imagina viure en llibertat absoluta, envoltat de natura salvatge i amb l’oceà com a pati d’esbarjo. Aquest és el dia a dia dels fills d’Elsa Pataky i Chris Hemsworth a Austràlia. Però, què passa quan aquest ritme de vida xoca frontalment amb la rutina d’una gran ciutat com Madrid?
L’actriu ha desvelat una realitat que molts pares que han viscut fora d’Espanya coneixen bé: el complex procés d’adaptació dels nens en tornar. I no, no es tracta d’un simple canvi d’horari, és una transformació radical en la seva manera d’alliberar l’energia diària.
La llibertat australiana davant l’asfalt madrileny
Per a l’India Rose, el Sasha i el Tristan, la vida a Byron Bay és sinònim de córrer, saltar i embrutar-se sense restriccions. Estan acostumats a un entorn on l’aire lliure és la norma i els límits, més enllà de la seguretat, gairebé no existeixen. Quan trepitgen Madrid, el canvi és dràstic.
La mateixa Elsa ha estat molt clara al respecte: “Als meus fills els costa molt aguantar una setmana a Madrid”. És el xoc entre dos mons. Mentre aquí la vida urbana exigeix certs codis i espais tancats, ells mantenen el xip configurat per a l’aventura constant. (Sí, nosaltres també ens atabalaríem si ens tanquessin en un pis després de viure a la selva).
El símptoma d’enfilar-se per les parets
Què passa realment quan un nen criat a la natura s’enfronta a la vida de ciutat? Segons Pataky, la resposta és immediata: s’enfilen per les parets. No és rebel·lia, és pur instint biològic. El seu cos està programat per a l’activitat física intensa i l’espai madrileny, per molt gran que sigui la casa, se’ls queda petit ràpidament.
L’actriu admet que els seus fills simplement no estan acostumats a la dinàmica que requereix estar a la capital. La falta d’aquesta connexió directa amb la terra i el mar els genera una inquietud que es manifesta en una energia incontrolable. És el clàssic conflicte entre l’educació que han rebut i l’entorn on intenten encaixar ara.
La adaptació dels nens a entorns diferents depèn totalment de la gestió d’expectatives. L’Elsa reconeix que és una batalla constant mantenir-los entretinguts sense que el canvi cultural els resulti massa frustrant.
És Madrid una ciutat per a nens “salvatges”?
La gran pregunta que sorgeix en llegir aquestes declaracions és si les nostres ciutats estan realment preparades per als nens que creixen lluny de l’asfalt. Madrid ofereix una oferta cultural increïble, però per a un nen que ha crescut perseguint onades, un museu o un parc urbà pot semblar una presó de formigó.
Pataky no intenta canviar la seva essència, però sí que admet que cada visita requereix una logística de paciència extrema. L’objectiu és que la capital no sigui per a ells un lloc de tancament, sinó un parèntesi necessari abans de tornar al refugi australià. És un equilibri precari que molts pares expatriats intenten aconseguir sense èxit total.
El valor de mantenir les seves arrels
Malgrat aquestes dificultats, l’Elsa es mostra ferma en la seva decisió: vol que els seus fills coneguin les seves arrels. Per això, encara que Madrid els suposi un repte de conducta i energia, l’esforç val la pena. L’actriu entén perfectament que no es tracta que ells “aguantin”, sinó d’aprendre a integrar dues formes de vida que, a priori, semblen irreconciliables.
Potser el secret no sigui que s’adaptin a Madrid, sinó que Madrid aprengui a integrar aquesta rebel·lia natural que porten d’Austràlia. Al capdavall, aquesta energia desbordant és el resultat de la vida tan sana que els seus pares els han proporcionat des que van néixer.
I tu, has viscut alguna vegada aquesta odissea d’intentar canviar el ritme de vida dels teus fills d’un entorn salvatge a un d’urbà? És un desafiament que, com bé sap l’Elsa Pataky, posa a prova els nervis de qualsevol mare o pare.