El viatge definitiu per l’Orient Pròxim: temples tallats a la roca, deserts interminables i mars salats de colors

Viatjar a Jordània sempre ha significat el mateix per a la majoria: fer la mítica foto davant del Tresor de Petra. No obstant això, el turisme de masses està canviant les regles del joc de manera radical.
Els viatgers més experimentats estan fugint de les cues interminables i els preus inflats de la ciutat rosa. (Sí, a nosaltres també ens dol veure com es massifica un lloc tan màgic).
Existeix una alternativa oculta que ofereix una desconnexió total i una immersió històrica sense precedents. Aquest destí emergent combina la immensitat del desert de Wadi Rum amb les ruïnes més ben conservades del planeta.
Parlem d’un territori on els paisatges marcians es fusionen amb la majestuositat de l’antiga Roma. Una experiència que promet canviar la teva manera de veure l’Orient Mitjà per sempre.
La joia oculta que banyeguen les Set Meravelles
El verdader secret de l’èxit actual de Jordània no està en les seves postals més venudes, sinó en Gerasa. Aquesta fascinant ciutat arqueològica, coneguda com la Pompeia d’Orient, emergeix amb força en les rutes actuals.
Els experts del sector turístic confirmen un augment del 40% en les reserves cap al nord del país durant aquest últim any. Els viatgers busquen autenticitat i, sobretot, espai per respirar sense milers de pals de selfi al seu voltant.
Gerasa destaca per allotjar l’impressionant Arc d’Adrià i un fòrum ovalat únic al món que es conserva pràcticament intacte. Caminar per les seves avingudes columnades et transporta directament al segle II sense filtres ni decorats. L’entrada a Gerasa està inclosa de franc si adquireixes el Jordan Pass abans d’aterrar al país, un passi digital que t’estalvia més de 50 euros en taxes de visat i accessos directes.
El cost actual de la vida i l’allotjament a les zones del nord és considerablement inferior al dels hotels colindants a Petra. La nostra butxaca agraeix aquesta tendència que cuida el pressupost sense restar gens d’espectacularitat a l’aventura.
Dormir sota les estrelles al desert marcià
L’experiència definitiva d’aquest viatge es trasllada directament cap al sud, devorant les dunes vermelles de Wadi Rum. Aquest desert no és un desert qualsevol; és un escenari de cinema habitat per tribus beduïnes nòmades.
El gran benefici per al viatger actual és la proliferació dels campaments eco-babuja. Aquestes estructures transparents permeten contemplar el fermament nocturn con total nitidesa des d’un llit de luxe.
Els preus d’aquestes estades exclusives han baixat un 15% a causa de l’alta competència de nous projectes sostenibles. Això facilita que qualsevol usuari pugui complir el somni de dormir a Mart però amb les comoditats de la Terra.
Els guies locals ofereixen rutes en vehicles 4×4 al capvespre per menys de 30 dinars jordans per persona. És el moment idoni per descobrir inscripcions talmúdiques ocultes a les roques que la majoria de turistes convencionals mai arriba a veure.
La connexió termal que ningú et compta
Sabies que aquest viatge també serveix per curar l’estrès del cos en aigües hipertermals? Molt pocs coneixen el canyó de Ma’in Hot Springs, un oasi de cascades calentes situat a 264 metres sota el nivell del mar.
Aquestes aigües subterrànies broten a temperatures que oscil·len entre els 45°C i els 60°C, carregades de minerals beneficiosos per a la pell. És el punt de parada estratègic perfecte per relaxar els músculs després de les llargues caminades pel desert.
La infraestructura hotelera de la zona ha millorat els seus accessos aquest mes, facilitant excursions d’un sol dia des de la capital. Amman es consolida així com el centre d’operacions perfecte per a una escapada exprés d’una setmana.
Prepara les maletes abans del canvi de tarifes
Les autoritats turístiques ja han anunciat una revisió de les taxes aeroportuàries per als vols de baix cost de cara a la pròxima temporada. Les aerolínies barates podrien reajustar els seus preus de manera imminent durant les pròximes setmanes.
Asgurar els bitllets d’avió i l’allotjament ara mateix és l’única garantia per mantenir aquest viatge a un preu imbatible. La finestra d’oportunitat per gaudir d’una Jordània sense aglomeracions i a baix cost s’està tancant ràpid.
Haver descobert aquesta ruta alternativa abans que es torni completament viral a les xarxes socials et situa un pas per davant. El verdader esperit del desert t’està esperant d’una manera que mai hauries imaginat.
Vas a seguir els passos de tothom o prefereixes explorar el mapa com un autèntic pioner?