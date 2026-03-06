El secret de pedra de Buenafuente i Sílvia Abril: per què han canviat el luxe modern per una masia de 1900

A vegades, el luxe real no és un àtic de vidre a l’Upper Diagonal. Per a Andreu Buenafuente i Sílvia Abril, l’èxit té olor de terra mullada.
La parella ha decidit aixecar un mur invisible contra el soroll mediàtic. S’han instal·lat en un refugi històric que sembla extret d’una novel·la d’època.
L’enigma de Cabrera de Mar
Oblida les urbanitzacions amb càmeres i seguretat privada que busquen altres estrelles. El matrimoni ha triat Cabrera de Mar, el secret millor guardat del Maresme.
És un lloc on el temps simplement s’atura entre senders i muntanya. (I sincerament, nosaltres també ens hi perdríem ara mateix si poguéssim).
La dada clau que ho canvia tot és que l’habitatge principal és una masia autèntica construïda al voltant de 1900. No és una imitació; és patrimoni pur.
El que fa especial aquesta propietat no és només el seu preu de mercat. És la seva història viva, una estructura que ha sobreviscut a guerres i canvis de segle.
Per què la pedra venç al minimalisme?
La façana de pedra vista és la gran protagonista d’aquesta llar. Aquest material no és només estètica; és una enginyeria tèrmica natural que respira.
Manté la frescor durant les onades de calor i conserva l’escalfor quan la tramuntana bufa fort. Un aïllament perfecte que connecta l’Andreu amb les seves arrels.
Viure aquí requereix una sensibilitat especial que la parella ha demostrat tenir. Han fugit de les estridències per abraçar un estil acollidor i honest.
Imagina despertar-te cada matí amb vistes a la natura verge, lluny dels focus dels platós. Aquest silenci és la seva veritable font d’energia vital.
L’efecte crida del Maresme
No és una casualitat que hagin triat aquesta zona per criar la seva filla. El Maresme s’ha convertit en l’objecte de desig de les elits culturals actuals.
Cabrera ofereix l’equilibri impossible: la platja a cinc minuts i el castell de Burriac a l’esquena. És el microclima ideal per a la salut mental.
Posseir una peça de 1900 en bon estat és avui dia un xec en blanc. El mercat immobiliari rústic està en màxims per la falta d’oferta.
La privadesa és total perquè els veïns de la zona protegeixen la seva intimitat com si fos un tresor col·lectiu del poble.
Mentre altres famosos presumeixen de domòtica intel·ligent, ells gaudeixen de la solidesa dels murs centenaris. Un espai on la creativitat flueix sense interferències.
Una tendència que marca el futur
Aquest moviment de l’Andreu i la Sílvia confirma el retorn al camp de les grans fortunes. El nou estatus ja no és el cotxe esportiu, sinó l’hort propi.
La masia és el mirall de la seva filosofia: sòlida i plena de caràcter. Una decisió intel·ligent que prioritza el benestar real sobre l’aparença digital.
Qui voldria un embús a la Diagonal podent escoltar els ocells en un jardí amb més d’un segle? De vegades, per avançar, cal mirar enrere cap al 1900.
Gaudeix de la pau si alguna vegada passes a prop de les faldilles de Burriac. Ells ja han trobat el seu lloc al món, tancant la porta a tot el que no és essencial.
I tu, series capaç de viure sense les comoditats d’un pis modern per guanyar aquesta història entre les teves parets?