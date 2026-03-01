El refugi secret d’Andrés Velencoso a la Costa Brava: el paradís medieval més desitjat

Imagina despertar en un recinte medieval únic al món, on l’aroma a salnitre es barreja amb la pedra mil·lenària. Aquest escenari no és un decorat d’alta producció, és la llar real d’un dels nostres rostres més internacionals.
Andrés Velencoso, l’home que ha desfilat per Chanel i Louis Vuitton, ha decidit dir prou al ritme frenètic de les capitals de la moda. La seva elecció? Refugiar-se a la seva Tossa de Mar natal, un enclavament que defineix l’essència més pura de la Mediterrània.
No es tracta només d’un retorn a les arrels per nostàlgia. És una decisió estratègica de benestar. L’actor ha dissenyat una vida a mida en un racó de la Costa Brava que combina la discreció absoluta amb un entorn visualment hipnòtic.
La mansió de Velencoso: minimalisme davant del blau
La propietat del model és un manifest arquitectònic. Seguint un estil minimalista mediterrani, la casa compta amb una piscina infinita que sembla fondre’s amb l’horitzó de la Costa Brava.
*(Sí, nosaltres també estem visualitzant ara mateix aquest jardí dissenyat per a l’entrenament funcional i les postes de sol privades).*
Velencoso buscava intimitat total després de dècades de focs i aeroports. A Tossa, ha trobat l’equilibri: una fortalesa de disseny on gaudir de la seva família i, especialment, de la seva neboda, la seva major debilitat.
La ubicació és perfecta per al nòmada digital de luxe: es troba a només 60 minuts de Barcelona, permetent una connexió ràpida amb rodatges i esdeveniments internacionals.
Un viatge al passat: la muralla que vigila el mar
Tossa de Mar no és un poble costaner més. És un tresor arqueològic. Posseeix l’únic nucli medieval amurallat que es conserva íntegrament en tot el litoral català, la famosa Vila Vella.
Passejar pels seus carrers empedrats és realitzar un escaneig vertical de la història. Des de les restes del Neolític fins a la imponent Vil·la Romana dels Ametllers, el terra que trepitges ha vist passar civilitzacions durant 6.000 anys.
El castell, documentat des del segle XII, corona una badia protegida per torres de defensa que avui funcionen com a miradors privilegiats. És, sens dubte, la postal definitiva de qualsevol viatger exigent.
*(Si hi vas, assegura’t de portar bateria de sobra al mòbil; cada cantonada és un potencial post viral).*
Gastronomia amb ADN: el sabor de la tradició
La connexió de Velencoso amb el seu poble és també visceral i culinària. El seu pare va fundar Casa Andrés, un restaurant que avui regenten les seves germanes i on el mateix model va treballar en la seva joventut.
Si visites la zona, hi ha un plat que és obligatori per entendre l’ànima de Tossa: el Cim i Tomba. Una recepta nascuda a les barques dels pescadors a base de peix de roca, patates, all i un allioli que fa perdre el sentit.
Molts establiments locals reivindiquen aquest plat com un símbol d’identitat, organitzant fins i tot jornades gastronòmiques anuals per preservar la recepta original dels seus avantpassats mariners.
No busquis fusions estranyes: el veritable luxe aquí és el producte de proximitat, amb peixos del dia i arrossos que saben a mar de veritat.
Què veure i fer: d’Ava Gardner a les cales secretes
El mar mana en l’agenda. La Platja Gran ofereix la vista icònica de la muralla, però si busques exclusivitat, t’has de dirigir a Es Codolar. Aquesta cala, situada just darrere les muralles, manté un aire gairebé secret fora de la temporada alta.
Sabies que Tossa va ser el refugi d’Ava Gardner? El rodatge de “Pandora y el holandés errante” als anys 50 va transformar el poble, atraient una aura de glamur i romanticisme que encara flota en l’ambient.
Matinar per veure sortir el sol des del far, amb el poble encara en silenci, és una d’aquestes micro-dosis de dopamina que justifiquen qualsevol viatge. És el moment en què Tossa es mostra més genuïna, abans que el turisme es desperti.
Per als que busquen vida local, el barri mariner de sa Roqueta i el mercat dels dijous a la Rambla Pau Casals són parades imprescindibles per comprar producte local i artesania.
Logística del descans: on dormir amb estil
Tossa de Mar ha sabut diversificar la seva oferta sense perdre el nord. Des d’hotels boutique en edificis històrics fins a apartaments amb vistes frontals a la Mediterrània, hi ha una opció per a cada perfil de viatger.
La nostra recomanació és buscar allotjaments que respectin l’arquitectura tradicional del nucli antic. Dormir dins les muralles és una experiència que eleva l’escapada a un altre nivell d’exclusivitat.
Abans de reservar, fixa’t en els detalls: terrasses privades, proximitat a les cales menys transitades i, per descomptat, la possibilitat d’esmorzar veient com els vaixells tornen de la feina.
El veredicte final: Per què ara?
Tossa de Mar destaca davant d’altres destinacions saturades pel seu equilibri. Segueix sent un poble viu, on els veïns es coneixen i la identitat marinera no és un simple decorat per a turistes.
El fet que figures com Andrés Velencoso triïn aquest racó per establir la seva base d’operacions confirma una tendència: el luxe silenciós consisteix a tornar a l’autenticitat, a allò que té història i ànima.
Si busques una escapada que combini cultura, una gastronomia d’impacte i el relax de les aigües cristal·lines, Tossa de Mar és la decisió més intel·ligent que pots prendre avui mateix.
A què esperes per descobrir per què aquest és el racó preferit de l’estrella més internacional de la moda espanyola?