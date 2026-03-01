El refugio secreto de Andrés Velencoso en la Costa Brava: el paraíso medieval más deseado

Imagina despertar en un recinto medieval único en el mundo, donde el aroma a salitre se mezcla con la piedra milenaria. Este escenario no es un decorado de alta producción, es el hogar real de uno de nuestros rostros más internacionales.

Andrés Velencoso, el hombre que ha desfilado para Chanel y Louis Vuitton, ha decidido decir basta al ritmo frenético de las capitales de la moda. ¿Su elección? Refugiarse en su natal Tossa de Mar, un enclave que define la esencia más pura del Mediterráneo.

No se trata solo de un retorno a las raíces por nostalgia. Es una decisión estratégica de bienestar. El actor ha diseñado una vida a medida en un rincón de la Costa Brava que combina la discreción absoluta con un entorno visualmente hipnótico.

La mansión de Velencoso: minimalismo frente al azul

La propiedad del modelo es un manifiesto arquitectónico. Siguiendo un estilo minimalista mediterráneo, la casa cuenta con una piscina infinita que parece fundirse con el horizonte de la Costa Brava.

*(Sí, nosotros también estamos visualizando ahora mismo este jardín diseñado para el entrenamiento funcional y las puestas de sol privadas).*

Velencoso buscaba intimidad total tras décadas de focos y aeropuertos. En Tossa, ha encontrado el equilibrio: una fortaleza de diseño donde disfrutar de su familia y, especialmente, de su sobrina, su mayor debilidad.

La ubicación es perfecta para el nómada digital de lujo: se encuentra a solo 60 minutos de Barcelona, permitiendo una conexión rápida con rodajes y eventos internacionales.

Un viaje al pasado: la muralla que vigila el mar

Tossa de Mar no es un pueblo costero más. Es un tesoro arqueológico. Posee el único núcleo medieval amurallado que se conserva íntegramente en todo el litoral catalán, la famosa Vila Vella.

Pasear por sus calles empedradas es realizar un escaneo vertical de la historia. Desde los restos del Neolítico hasta la imponente Villa Romana dels Ametllers, el suelo que pisas ha visto pasar civilizaciones durante 6.000 años.

El castillo, documentado desde el siglo XII, corona una bahía protegida por torres de defensa que hoy funcionan como miradores privilegiados. Es, sin duda, la postal definitiva de cualquier viajero exigente.

*(Si vas, asegúrate de llevar batería de sobra en el móvil; cada esquina es un potencial post viral).*

Gastronomía con ADN: el sabor de la tradición

La conexión de Velencoso con su pueblo es también visceral y culinaria. Su padre fundó Casa Andrés, un restaurante que hoy regentan sus hermanas y donde el mismo modelo trabajó en su juventud.

Si visitas la zona, hay un plato que es obligatorio para entender el alma de Tossa: el Cim i Tomba. Una receta nacida en las barcas de los pescadores a base de pescado de roca, patatas, ajo y un alioli que hace perder el sentido.

Muchos establecimientos locales reivindican este plato como un símbolo de identidad, organizando incluso jornadas gastronómicas anuales para preservar la receta original de sus antepasados marineros.

No busques fusiones extrañas: el verdadero lujo aquí es el producto de proximidad, con pescados del día y arroces que saben a mar de verdad.

Qué ver y hacer: de Ava Gardner a las calas secretas

El mar manda en la agenda. La Platja Gran ofrece la vista icónica de la muralla, pero si buscas exclusividad, debes dirigirte a Es Codolar. Esta cala, situada justo detrás de las murallas, mantiene un aire casi secreto fuera de la temporada alta.

¿Sabías que Tossa fue el refugio de Ava Gardner? El rodaje de «Pandora y el holandés errante» en los años 50 transformó el pueblo, atrayendo un aura de glamour y romanticismo que aún flota en el ambiente.

Madrugar para ver salir el sol desde el faro, con el pueblo aún en silencio, es una de esas micro-dosis de dopamina que justifican cualquier viaje. Es el momento en que Tossa se muestra más genuina, antes de que el turismo despierte.

Para los que buscan vida local, el barrio marinero de sa Roqueta y el mercado de los jueves en la Rambla Pau Casals son paradas imprescindibles para comprar producto local y artesanía.

Logística del descanso: dónde dormir con estilo

Tossa de Mar ha sabido diversificar su oferta sin perder el norte. Desde hoteles boutique en edificios históricos hasta apartamentos con vistas frontales al Mediterráneo, hay una opción para cada perfil de viajero.

Nuestra recomendación es buscar alojamientos que respeten la arquitectura tradicional del casco antiguo. Dormir dentro de las murallas es una experiencia que eleva la escapada a otro nivel de exclusividad.

Antes de reservar, fíjate en los detalles: terrazas privadas, proximidad a las calas menos transitadas y, por supuesto, la posibilidad de desayunar viendo cómo los barcos regresan de la faena.

El veredicto final: ¿Por qué ahora?

Tossa de Mar destaca frente a otros destinos saturados por su equilibrio. Sigue siendo un pueblo vivo, donde los vecinos se conocen y la identidad marinera no es un simple decorado para turistas.

El hecho de que figuras como Andrés Velencoso elijan este rincón para establecer su base de operaciones confirma una tendencia: el lujo silencioso consiste en volver a la autenticidad, a lo que tiene historia y alma.

Si buscas una escapada que combine cultura, una gastronomía de impacto y la relajación de las aguas cristalinas, Tossa de Mar es la decisión más inteligente que puedes tomar hoy mismo.

¿A qué esperas para descubrir por qué este es el rincón preferido de la estrella más internacional de la moda española?