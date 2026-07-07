El refugi de Pau Cubarsí (19) és un poble minúscul de menys de 200 habitants: una joia medieval

Tots el veiem brillar a l’Estadi Olímpic, lluitant contra els millors davanters del món sota una pressió asfixiant. Però, on desconnecta realment Pau Cubarsí quan el soroll dels focus s’apaga? La resposta et sorprendrà per la seva senzillesa.
No parlem d’una mansió de luxe o d’una destinació paradisíaca inabastable. El cor d’aquest jove talent batega amb força en un lloc molt més terrenal. El camp de futbol del seu poble continua sent, a dia d’avui, el seu refugi personal davant l’èxit sobtat.
El bressol d’una estrella
Per entendre el fenomen Cubarsí, cal trepitjar la gespa on va començar a fer les seves primeres passades a la pilota. A la seva localitat natal, aquest recinte esportiu no és només una instal·lació municipal; és un museu viu dels seus inicis i dels seus somnis infantils.
Encara que ara el seu nom ressoni als passadissos de les millors lligues, en Pau no oblida les seves arrels. Els veïns ho expliquen amb orgull: veure’l aparèixer pel camp és com retrocedir en el temps. Allà, lluny del màrqueting i dels contractes milionaris, continua sent el noi que somiava arribar a l’elit.
L’accés a aquest espai és públic, però els habitants del municipi demanen respecte màxim a la intimitat del jugador durant les seves visites privades.
Un oasi de normalitat en plena fama: Estanyol
L’Ajuntament ha mantingut l’entorn amb una cura exquisida, convertint-lo gairebé en un lloc de peregrinació per als joves de la zona. És curiós com una simple gespa, una mica desgastada per l’ús, pot tenir tant de significat emocional per a algú que ja competeix al nivell de la Champions League.
Mentre altres jugadors opten per aïllar-se, el defensa culer tria la connexió amb els seus orígens. És la seva manera de mantenir els peus a terra, una virtut que els seus entrenadors sempre destaquen. Sabies que molts dels moviments que avui executa amb mestria van ser polits precisament en aquest mateix lloc?
Més que un camp: un recordatori d’humilitat
Aquest refugi li serveix al jugador com a recordatori que, malgrat les portades i les lloances, tot va començar amb una pilota i moltes hores de pràctica. És el seu “lloc segur”, aquest espai on ningú li demana un autògraf, sinó que simplement li fan una palmada a l’esquena com al veí de tota la vida.
La història de Cubarsí és una lliçó per a la nostra butxaca i per a la nostra ment: de vegades, l’èxit no consisteix a comprar més, sinó a no oblidar d’on venim. És una filosofia que, sens dubte, li està funcionant a les mil meravelles en la seva meteòrica carrera professional.
Qui hauria dit que el futur de la defensa blaugrana es va gestar en un camp tan humil? La propera vegada que el vegis traient la pilota jugada des del darrere amb aquesta elegància, recorda que la seva calma ve d’haver crescut en aquest petit racó del mapa.
És reconfortant veure que, en un futbol cada vegada més artificial, encara queden històries així d’autèntiques. Què et sembla que les estrelles continuïn tornant als seus orígens de manera tan natural?