El refugi de Mercedes Milá a un pas de Barcelona: el racó modernista per menjar de luxe per 20 euros

Mercedes Milá és, sens dubte, la cara més indomable de la nostra televisió. El seu caràcter volcànic i la seva mirada curiosa van marcar un abans i un després a la petita pantalla. Però, on es va forjar aquesta personalitat aclaparadora? (Us avancem que el lloc té tanta història i estil com ella mateixa).
A tocar de la Ciutat Comtal es troba Esplugues de Llobregat, el municipi que va veure néixer i créixer la presentadora. Tot i que molts l’associen simplement amb la perifèria de Barcelona, Esplugues és en realitat un dels secrets més ben guardats de l’àrea metropolitana, un refugi de famílies d’alt poder adquisitiu i esportistes d’elit que busquen discreció.
Passejar pels seus carrers és descobrir un equilibri perfecte entre la natura de Collserola i un patrimoni industrial que et deixarà amb la boca oberta. Si busques una escapada diferent sense allunyar-te del radar de la capital, aquest és el destí imprescindible per al teu proper dissabte. Però alerta, la seva oferta gastronòmica és tan temptadora que t’hi voldràs quedar a viure.
La ruta de la ceràmica: el tresor modernista ocult
Si una cosa defineix l’ADN de la ciutat de Mercedes Milá és la seva vinculació amb l’art. Esplugues va ser l’epicentre de la ceràmica modernista catalana. La visita obligada comença a “La Rajoleta”, l’antiga fàbrica de Pujol i Bausis. D’aquí van sortir les peces que avui decoren meravelles com el Park Güell o la Casa Batlló.
En ple centre històric, el temps sembla aturar-se al carrer de Montserrat. És un racó pintoresc, flanquejat per masies com Can Cortada, que et farà oblidar que estàs a pocs minuts de la gran urbs. No oblidis passar pel Museu de Can Tinturé, on la col·lecció de rajoles de mostra t’explicarà per què aquest municipi va ser l’enveja dels arquitectes de l’època.
Per als qui necessiten desconnectar el mòbil i respirar, la pujada a la muntanya de Sant Pere Màrtir és el pla definitiu. Amb els seus 399 metres d’altitud, ofereix un mirador natural amb unes vistes espectaculars de tota Barcelona i el Baix Llobregat. És el lloc on els locals van a veure la posta de sol i a sentir-se, literalment, per sobre de tot.
On menjar a Esplugues: tres parades obligatòries
La ciutat de la Milá no només alimenta l’esperit, també l’estómac amb una relació qualitat-preu difícil de batre. Si busques cuina de mercat amb un toc actualitzat, el teu lloc és Ninus. Per prou feines 23 euros de mitjana, pots gaudir de plats de temporada en un ambient íntim i acollidor. (El seu menú del dia a 10,50 € és, senzillament, un regal).
Prefereixes quelcom més creatiu? El 33rd Gastro Bar aposta per la cuina d’autor on el xef mana. És ideal per deixar-te portar i tastar textures noves per uns 19 euros per persona. Si el cos et demana tradició mediterrània en un espai ampli, Can Palou és la recomanació clau, especialment si busques un menú de qualitat que no superi els 11 euros.
Per a una experiència més sofisticada, Abba Mia Restaurant ofereix cuina creativa en un entorn que convida a la sobretaula llarga. És el lloc perfecte per comentar la jugada després d’un matí de museus i parcs. Esplugues demostra que es pot menjar com un “royal” sense que la teva butxaca pateixi gens ni mica.
El barri de les estrelles: exclusivitat i calma
No és casualitat que Mercedes Milá provingui d’aquí. La proximitat al Camp Nou i la presència d’institucions com l’American School han convertit certes zones d’Esplugues en les més exclusives de Barcelona. És un barri on el luxe no és sorollós; es respira en la tranquil·litat dels seus parcs com el de Can Vidalet o el dels Torrents.
Aquesta atmosfera de “poble dins la ciutat” és el que enganxa els qui la visiten. És un municipi amb orgull de pertinença, on la modernitat de les seves infraestructures conviu amb el respecte absolut per les seves arrels. (Ara entenem un poc millor aquesta seguretat en si mateixa que sempre ha lluït la Mercedes).
Confirmem que Esplugues de Llobregat és molt més que una ciutat dormitori. És un destí amb identitat pròpia, art a cada cantonada i una taula parada esperant-te. Si encara no la tens a la teva llista de llocs per descobrir, estàs perdent el temps.
Vas a seguir passant de llarg per l’autopista o vas a descobrir per què la Milá sempre presumeix dels seus orígens? El pla està servit, només falta que triïs el restaurant.