El refugi de la Ruth Lorenzo: un poble de 450 habitants que és un paradís per al busseig

En un món on les xarxes socials i l’exposició constant poden arribar a esgotar fins i tot l’artista més carismàtica, Ruth Lorenzo ha trobat el seu refugi particular. No és una mansió en una illa privada ni un complex de luxe a l’altra punta del món. L’artista murciana ha triat un petit racó de la seva terra natal, un poble que amb prou feines arriba als 15 habitants durant l’any, per retrobar-se amb ella mateixa.
Es tracta d’un llogaret on el temps sembla haver fet un pacte de no agressió amb la modernitat. Aquí, el soroll més fort que se sent és el de les onades picant contra les roques i les converses pausades dels pocs veïns que hi queden. És el lloc ideal per a la desconnexió total, lluny dels platós de televisió i les gires esgotadores. (I sí, nosaltres també estem somiant amb aquesta calma absoluta).
Cabo de Palos: L’oasi de Ruth Lorenzo
Tot i que la cantant es mou per tota la Regió de Múrcia, el seu cor i el seu temps de descans pertanyen a l’entorn de Cabo de Palos i els seus petits llogarets veïns. Aquest antic poble de pescadors ha sabut mantenir un esperit salvatge que és difícil de trobar a la resta del Mediterrani. Per a la Ruth, caminar pel seu emblemàtic far a trenc d’alba és el millor antídot contra l’estrès.
La llum d’aquest racó de la costa murciana té una propietat gairebé curativa. Les cases baixes, les terrasses que fan olor de salnitre i el ritme pausat de la gent fan que qualsevol que hi posi un peu entengui per què una estrella de la magnitud de Ruth Lorenzo decideix “amagar-se” aquí cada vegada que la seva agenda l’hi permet.
Un paradís sota el mar
Però si per alguna cosa és famós aquest poble, a més de per la seva tranquil·litat, és per la seva riquesa submarina. La Reserva Marina de Cabo de Palos i Islas Hormigas és considerada una de les millors zones de busseig de tot Europa. Sota les aigües cristal·lines s’amaga un espectacle de biodiversitat: des de praderies de posidònia fins a grans meros i restes de vaixells enfonsats.
Ruth Lorenzo, gran amant del mar i de la natura, troba en aquestes aigües el silenci que necessita per crear. No és només un destí de platja; és un santuari per als qui busquen l’aventura sota la superfície. La claredat de l’aigua i la protecció de la reserva garanteixen una experiència de busseig que no té res a envejar a destinacions tropicals molt més llunyanes.
Gastronomia: El calder com a religió
No es pot parlar d’aquest refugi sense esmentar el seu plat estrella: el calder murcià. Aquest arròs, cuinat amb peix de roca i “ñoras”, és la base de la gastronomia local i un dels preferits de l’artista. Seure en un dels petits restaurants del port i gaudir d’aquest plat mentre el sol es pon darrere el far és una de les experiències més autèntiques que ofereix la zona.
És vital que el visitant es deixi guiar pels sabors de la terra. Aquí no hi ha lloc per a les presses; el calder requereix temps i paciència, exactament el mateix que aquest poble de 15 habitants ofereix als qui el visiten. És la màxima expressió del quilòmetre zero: del mar directament a la taula, sense artificis.
El luxe de la senzillesa
Aquest racó de Múrcia és la prova que el luxe real no té res a veure amb els preus elevats, sinó amb l’exclusivitat de l’espai i el silenci. Ruth Lorenzo ha demostrat que, per carregar piles, només cal un bon paisatge, aigua neta i la companyia justa. El fet que sigui un lloc tan poc poblat permet mantenir aquesta essència verge que tants turistes busquen sense èxit.
Si busques un destí per a aquest cap de setmana que et permeti sentir-te com una autèntica celebritat en el seu refugi privat, ja saps on anar. Això sí, recorda respectar el silenci i la calma que fan d’aquest llogaret un lloc tan especial. És el preu que cal pagar per entrar al paradís particular d’una de les nostres millors veus.
Conclusió: Un secret que cal cuidar
El poble que ha captivat Ruth Lorenzo és un recordatori que encara queden joies per descobrir a la nostra costa. La combinació de natura submarina, tradició marinera i una pau inalterable el converteix en un destí únic. Potser per això l’artista sempre torna a casa; perquè enlloc se sent tan lliure com entre les roques i el blau profund d’aquest petit llogaret.
Llest per descobrir per què la Ruth Lorenzo prefereix el busseig i la calma de Múrcia abans que qualsevol festa de catifa vermella? T’assegurem que, un cop coneguis Cabo de Palos, tu també voldràs ser un d’aquells 15 habitants afortunats.
Al cap i a la fi, els millors amagatalls són aquells que estan a la vista de tothom, però que només uns quants saben apreciar de veritat.