El poble català de 8.000 habitants al qual Jordi Évole anomena llar: ha arrelat entre muntanyes

En un món de banderes i fronteres, el periodista Jordi Évole prefereix els vincles emocionals amb els llocs que trepitgen els seus peus. Tot i que sempre ha fet gala del seu orgull de Cornellà, hi ha una petita localitat a la comarca del Baix Llobregat que s’ha convertit en el seu refugi vital: Santa Coloma de Cervelló.
Per a Évole, aquest racó no és només el lloc on resideix, sinó un espai d'”Enginyeria Emocional”. Aquí ha trobat l’equilibri entre la seva vessant pública i la necessitat d’anonimat. “No soc gaire de pàtries, però si amb algun lloc m’identifico és amb aquest”, ha arribat a confessar el presentador, deixant clar que la seva llar és una elecció de vida conscient.
Santa Coloma de Cervelló no és un poble qualsevol. És la llar de la Colònia Güell, una joia del modernisme que atrau visitants de tot el món, però que per als seus veïns continua sent aquell escenari quotidià de carrers empedrats i silenci reparador.
Si busques entendre per què un dels comunicadors més influents d’Espanya ha triat aquest lloc per arrelar, només has de passejar per les seves places al capvespre. És el secret més ben guardat a escassos 20 quilòmetres de la gran Barcelona.
La Cripta de Gaudí: un laboratori de genialitat
El gran tresor d’aquest poble és la Cripta de la Colònia Güell. Antoni Gaudí la va dissenyar com un banc de proves per al que més tard seria la Sagrada Família. És aquí on l’arquitecte va experimentar amb les columnes inclinades i els arcs catenaris que avui defineixen el seu estil únic.
Caminar per l’interior de la cripta és sentir la força de l’arquitectura orgànica. Els vitralls en forma de papallona filtren una llum que sembla sagrada, creant una atmosfera de pau que Évole valora per sobre de tot. És un monument que respira, integrat perfectament en el bosc que l’envolta.
Declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, la Cripta és el cor d’una colònia industrial que pretenia ser un model de vida social i laboral al segle XIX. Avui, aquest esperit de comunitat continua viu en els seus habitants.
Viure en una colònia industrial del segle XXI
El que diferencia Santa Coloma de Cervelló és la seva capacitat per preservar l’aire d’un altre temps. Les cases de maó vist, construïdes originalment per als treballadors de la fàbrica tèxtil d’Eusebi Güell, mantenen una estètica uniforme que transporta el visitant a l’època daurada del modernisme.
Jordi Évole ha trobat en aquesta fisonomia l’entorn ideal per desconnectar. Aquí el ritme és pausat, els veïns se saluden pel seu nom i les vinyes properes recorden el passat agrícola de la zona. És un refugi on l’estrès de l’actualitat informativa desapareix entre façanes històriques.
La Colònia Güell funciona com un ecosistema propi. No és només un reclam turístic, és un barri viu on la cultura i la història es toquen a cada cantonada. Per al periodista, viure aquí és una forma de mantenir els peus a terra mentre la seva carrera vola alt.
Dada clau: Malgrat la seva tranquil·litat, el poble està perfectament connectat amb Barcelona, permetent a Évole compaginar la seva intensa vida professional amb el retir que ofereix el Baix Llobregat.
Conclusió: La pàtria dels afectes
Santa Coloma de Cervelló ens recorda que la verdadera pàtria és aquella on ens sentim en pau. Jordi Évole ha sabut veure en aquest petit nucli de població l’essència del que significa “pertànyer” a un lloc sense necessitat de grans proclames.
Demà podries estar tu descobrint els secrets de la Cripta de Gaudí o prenent un cafè a la mateixa plaça que freqüenta el periodista. El món sap que és una joia arquitectònica, però els seus veïns saben que és, simplement, el millor lloc del món per viure.
