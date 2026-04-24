De la pantalla a la realitat: explora el país de les antípodes que sembla tret d’una pel·lícula fantàstica

Hi ha llocs al món que, en veure’ls, ens costa creure que no han estat generats per un ordinador. Nova Zelanda és, sens dubte, el plató de cine a cel obert més gran del planeta. Els seus paisatges són tan irreals i majestuosos que directors com Peter Jackson o James Cameron els han triat per donar vida als seus universos més ambiciosos.
Recórrer aquest país és, en gran mesura, caminar per la història del cine contemporani. No parlem només de decorats, sinó d’una geografia que respira èpica a cada racó. (I sí, nosaltres també hem sentit la temptació de buscar l’Anell Únic en divisar els seus cims nevats).
Des dels turons verds de Matamata fins als fiords profunds de l’Illa Sud, Nova Zelanda ofereix una experiència d’immersió total. És el viatge definitiu per a aquells que creuen que la realitat pot superar, i de molt, la ficció de la gran pantalla.
Hobbiton: El lloc on la màgia es va fer real
La nostra primera parada obligatòria és Matamata, a l’Illa Nord. Aquí es troba Hobbiton, el set de rodatge de ‘El Senyor dels Anells’ i ‘El Hobbit’ que s’ha conservat com un museu viu. Passejar entre les cases brossa amb les seves portes rodones de colors és el més semblant a entrar en un conte de fades.
El que pocs saben és que el nivell de detall és obsessiu: des dels horts reals que creixen a les portes dels Hobbits fins a l’arbre de la festa, que va ser recreat fulla a fulla. És un monument a l’artesania cinematogràfica que aconsegueix que t’oblidis completament que estàs en una granja de bous neozelandesa.
L’experiència culmina a la taverna del Drac Verd, on pots brindar amb una cervesa artesana mentre contemples el llac. És el cor de la Terra Mitjana i el punt de partida emocional per a qualsevol cinèfil que aterri en aquestes terres.
La força de la natura al Parc Nacional Tongariro
Si busquem el contrast absolut, ens hem de dirigir al Parc Nacional Tongariro. Aquest paisatge volcànic, àrid i desafiant, va prestar la seva fisonomia per crear Mórdor. L’imponent Mont Ngauruhoe es va convertir en el Mont del Destí, el lloc on es va forjar i destruir el destí de la Terra Mitjana.
Fer el ‘Tongariro Alpine Crossing’ no és només una de les millors rutes de senderisme del món, és travessar un escenari de pel·lícula on els llacs d’atzur maragda contrasten amb les roques negres volcàniques. L’energia del lloc és tel·lúrica i et fa sentir l’escala real de les produccions que es van rodar aquí.
Però Nova Zelanda no és només fantasia èpica. Aquests mateixos paisatges han servit de fons per a pel·lícules com ‘L’últim samurai’, on la regió de Taranaki va “interpretar” el mont Fuji del Japó, demostrant la versatilitat gairebé camaleònica de la seva natura.
Milford Sound: El fiord que va enamorar Hollywood
En saltar a l’Illa Sud, el paisatge es torna encara més dramàtic. Milford Sound, descrit per Rudyard Kipling com la vuitena meravella del món, ha estat l’escenari de superproduccions com ‘Alien: Covenant’ o ‘Mission Impossible: Fallout’. Els seus penya-segats que cauen verticalment al mar i les seves cascades infinites creen una atmosfera d’un altre món.
Navegar per aquest fiord és sentir la petitesa humana davant la magnitud geològica. És un lloc on la pluja constant genera centenars de cascades temporals, creant un vel de misteri que el cine ha sabut explotar per recrear planetes llunyans o territoris inexplorats.
A prop d’allà, a la zona de Queenstown i Glenorchy, es troben els boscos que van donar vida a Isengard i Lothlórien. La densitat de la molsa i la forma dels arbres antics no necessiten filtres; la llum que es filtra entre les branques ja té aquell to daurat i místic que vam veure a la pantalla.
Nosaltres creiem que viatjar a Nova Zelanda és la forma més pura de turisme cinematogràfic, perquè al final del dia, el que queda no és el record d’una pel·lícula, sinó l’impacte d’una natura que es nega a ser domesticada.
Wellington i el taller dels somnis
No es pot parlar de cine a Nova Zelanda sense esmentar Wellington, coneguda afectuosament com ‘Wellywood’. Aquí es troba Weta Workshop, l’estudi d’efectes especials i disseny que ha guanyat múltiples Oscar i que és el responsable de les criatures i armes d”Avatar’, ‘King Kong’ i, per descomptat, l’obra de Tolkien.
Visitar els seus tallers és entendre que Nova Zelanda s’ha convertit en el centre neuràlgic de la innovació visual. Veure de prop les pròtesis, les armadures i els models a escala et fa apreciar l’esforç humà que hi ha darrere de cada segon de pel·lícula.
Nova Zelanda és, en definitiva, un destí on els somnis es materialitzen. No importa si ets un fanàtic de la ciència-ficció o simplement un amant de la natura; caminar per aquests escenaris et canvia la perspectiva sobre el que el nostre planeta és capaç d’oferir.
Estàs preparat per viure la teva pròpia aventura èpica i descobrir que el paradís cinematogràfic està a només un vol de distància?