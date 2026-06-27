Cales turqueses i mansions amb vistes: la ruta secreta de la Costa Brava que enamora les celebritats

Aquest estiu, Catalunya amaga una ruta costanera que és molt més que una passejada entre pinars i miradors: és una troballa de cales turqueses, arquitectura refinada i escenaris que van captivar les grans estrelles del cinema. Però el secret està a punt de revelar-se. Primer, endinsa’t entre roques, aromes i història abans que arribi la sorpresa.
Sembla una piscina però és el mar: aquesta és la cala més tranquil·la de Catalunya i no és a la Costa Brava
La cala salvatge de la Costa Brava que ha enamorat la National Geographic i és a només una hora de Barcelona
Camí entre pins i mar
La ruta discorre entre Sant Feliu de Guíxols i S’Agaró, seguint el camí de ronda integrat al GR‑92. A dins del bosc, els carrers asfaltats cedeixen el pas a escales de pedra i senders flanquejats de pins i aromàtiques. Des de l’inici, el soroll de l’onatge acompanya cada pas i l’olor a romaní i farigola acompanya l’aire salat del Mediterrani.
Miradors per compartir amb el mar
Abans de descobrir allò que amaguen les cales, el passeig et porta a miradors privilegiats. Escales metàl·liques que baixen als renyits rocosos, petits balcons naturals on aturar-se a gaudir del blau infinit. Aquí, la sensació de privacitat és absoluta: la costa s’obre lentament, caleta rere caleta, envoltada de penya-segats. El sender no pressiona, convida a descobrir sense pressa.
I de sobte… el luxe novecentista emergeix
A mig camí apareix una senzilla edificació de roques i elegants línies: és el reconegut Hostal de la Gavina, un palauet dissenyat per Rafael Masó entre 1924 i 1929, encarregat per Josep Ensesa i Gubert. Amb una estètica noucentista, va acollir personalitats com Ava Gardner, Elizabeth Taylor o Orson Welles, i va servir de plató per a pel·lícules com Pandora and the Flying Dutchman. La seva silueta elegant i els jardins que el rodegen fan pensar en una vila mediterrània de glamour atemporal.
El paradís de les cales secretes
A continuació del palauet comença el tram més agrest del camí: cales com la diminuta Cala Jonca, Cala des Cranc o Cala dels Mussol, amagades entre roques i sense vistes ni comoditats —salvada només per l’accessibilitat improvisada des de les altures. Aquestes petites gemmes turqueses, de sorra o còdols, són espais gairebé verges, ideals per a banys tranquils lluny de massificacions.
Un passeig amb compromís natural
Durant tot el trajecte, el bosc de pi pinyoner i els matorrals reials inclouen vegetació autòctona com lentisc, romer i jara. Aquesta flora no només embelleix el paisatge, sinó que contribueix a la preservació de la biodiversitat i proporciona refugi a moltes espècies autòctones.
La cala final i retorn entre història i mar
Cap al final, el sender culmina a Sa Conca, una platja més oberta i accessible, travessada per inacabat miratge de la cala de Maset. Aquí el camí es fa més urbà, sense perdre l’encant: passarel·les, façanes de viles nobles i jardins ajardinats mantenen viva l’escena urbana del litoral. La ruta completa, que pot durar entre una i dues hores caminant sense presses, permet jugar amb la distància: fer-la d’un sol tram o fer-la lineal fins a S’Agaró.
Com arribar-hi i recomanacions pràctiques
L’accés es pot fer des de Sant Feliu de Guíxols o S’Agaró. Des de Barcelona, agafa la C‑31 fins al Baix Empordà. A Sant Feliu de Guíxols trobaràs aparcaments públics prop del port. Durant l’estiu, la calor a vegades és intensa, així que cal hidratar-se i portar gorra i protecció solar. I no oblidis respectar el camí i evitar deixar deixalles.
Una escapada que combina mar, història i cultura
La màgia d’aquesta ruta està en la seva dualitat: començar amb una veu natural i ferma, i veure com aquesta es fa escenari de palauets, cinema i estrelles. És un viatge íntim – ideal per a parelles, famílies o caminadors buscant un contrast entre la Costa Brava més pura i la seva cara més glamourosa.
Per què fer-la aquest estiu?
- Connexió amb la història del cine – recorres llocs que van acollir Ava Gardner, Elizabeth Taylor o Orson Welles,
- Arquitectura i naturalesa integrades – Rafael Masó i Josep Ensesa i Gubert van idear un espai on villas elegants conviuen amb pins i mar.
- Escenari costaner poc massificat – cales com Cala Jonca o Cala Maset ofereixen intimitat i bellesa.
- Ruta assequible – accessible per a tota la família, amb combinació de trams fluvials, escales i passarel·les.
No es tracta només d’una caminada. És un relat en dos actes: la natura per definició i el glamour cinematogràfic. És una invitació a redescobrir la Costa Brava amb una mirada nova – la que van tenir Ava Gardner i companyia quan van posar la seva mirada aquí. És un viatge que comença entre pins i acaba entre palauets amb vistes al mar.
Vols una escapada que sigui història, mar i redescobriment? Aquesta és la teva ruta secreta de l’estiu.