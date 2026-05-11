Aquí és el refugi de Pau Cubarsí: un racó de Girona sense escola ni camp de futbol reglamentari

El futbol modern ens té acostumats a estrelles fabricades en laboratoris d’alta tecnologia. Estem tips de veure dietes d’astronauta i acadèmies de luxe que semblen hotels de cinc estrelles.
Tanmateix, el FC Barcelona acaba de trobar un tresor on ningú s’atrevia a mirar. Un diamant que no brilla pel seu luxe, sinó per la seva artesania.
Es diu Pau Cubarsí, té només 17 anys i juga amb la fredor de qui porta tres dècades barallant-se amb l’elit europea. Però, d’on surt realment aquest fenomen?
La resposta no la trobareu en cap gimnàs d’última generació. La clau de la seva solvència es troba entre encenalls i el so de les serres d’una fusteria familiar.
Estanyol: El poble de 185 veïns que no té ni escola
Per entendre el fenomen Cubarsí, cal viatjar fins a Estanyol. És un rincón perdut de Girona amb prou feines 185 habitants on el silenci és la norma.
Aquí no hi ha llars d’infants, no hi ha instituts i, encara que sembli una broma de mal gust, ni tan sols hi ha un camp de futbol reglamentari. (Sí, nosaltres també estem intentant processar com ha sortit tant de talent d’un lloc tan minúscul).
La família Cubarsí és una institució a la zona. El seu besavi Joan fins i tot afaitava els veïns als anys 40 perquè al poble no hi havia ni barbers.
En aquest lloc, els cartells que marquen l’entrada i la sortida del poble estan separats per només 350 metres. És l’epicentre d’una història que sembla escrita per un guionista de Hollywood.
Aquesta modèstia geogràfica ha estat el brou de cultiu ideal per a la seva humilitat. Sense distraccions ni luxes innecessaris, el Pau es va centrar en el que realment importava: el treball.
La Fusteria Cubarsí: On es talla el caràcter d’un líder
El secret de la solidesa del Pau no està en les peses. Es troba a la Fusteria Cubarsí, el negoci familiar que ha sobreviscut a quatre generacions d’artesans.
Allí, entre l’olor a fusta tallada i l’esforç manual diari, es va forjar el caràcter d’un noi que avui val milions d’euros en el mercat de fitxatges.
El seu pare i el seu oncle regenten el taller avui dia, mantenint viva una tradició on la precisió és gairebé una religió. Un mil·límetre ho canvia tot.
A la fusta, com a l’àrea petita davant un davanter del PSG o del Real Madrid, un error mínim marca la diferència entre l’èxit i el desastre total.
Pau va créixer veient com la seva família convertia troncs bruts en mobles perfectes. Aquesta paciència i visió espacial són les que ara utilitza per filtrar passes impossibles.
No és només futbol, és artesania pura aplicada a la gespa del Camp Nou. Cada moviment seu té la delicadesa de qui acaricia fusta noble abans de donar-li forma.
Del terror dels camps de Girona a l’estrellat mundial
Però no sempre va ser el mur infranquejable que veiem avui a la televisió. En els seus inicis al Vilablareix, el petit Pau era el terror de les porteries contràries.
Tenia tanta potència que creuava el camp de punta a punta per marcar gols davant el pànic de la resta de nens. Era una força de la natura descontrolada.
Tanmateix, el que realment diferencia el Pau és la seva qualitat humana. A La Masia valoren el seu caràcter tant com un bon control orientat.
Cuenten al seu poble que, després de marcar un gol, el petit Pau corria a consolar la portera rival si la veia trista. Un líder amb cor d’or des dels sis anys.
Mentre altres nens miraven a terra per no perdre la pilota, ell sempre aixecava el cap. Buscava l’espai, buscava el company lliure, buscava la glòria col·lectiva.
Aquesta mirada perifèrica és la que ha enamorat els tècnics de la Selecció Espanyola i el món sencer. És la precisió heretada d’una estirp que no coneix la pressa.
Un «33» que ja és llegenda al vestidor blaugrana
El salt va ser vertiginós: del Vilablareix al Girona FC, i d’allí directe al cor del Barça l’any 2018. Una ascensió meteòrica que no l’ha canviat gens.
Avui, els seus veïns d’Estanyol fan cua perquè els signi una samarreta. En un poble on la missa és un esdeveniment mensual, el seu nom és la nova fe.
El seu pare continua arreglant persianes i mobles amb la mateixa humilitat de sempre. Està orgullós que el seu fill estigui “massa ocupat” assecant davanters d’elit.
Pau Cubarsí ja és el central més jove en debutar amb una solvència que recorda Gerard Piqué o l’etern Carles Puyol. Paraules majors per a un adolescent.
Els seus companys d’infància ja planen comprar la samarreta amb el dorsal 33. Saben que estan veient néixer una llegenda que marcarà la propera dècada.
És la prova definitiva que els millors diamants es pulen en els tallers més humils. Lluny dels focus, on només importa el treball ben fet.
La propera vegada que vegis el Pau treure la pilota jugada amb aquesta elegància, recorda d’on ve. Recorda que la seva precisió es va tallar en una fusteria.
Gaudeix d’aquest talent, perquè peces així només es fabriquen un cop cada molts anys. Oi que ja tens ganes de veure com torna a donar una lliçó a la gespa?