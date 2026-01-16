Aquest poble medieval, amb mercat històric i carrers de conte, és un dels secrets més ben guardats de Catalunya

A pocs quilòmetres de Girona, entre camps que ondulen amb el vent i turons que recorden un paisatge pintat a mà, s’alça Monells. Un poble petit, però amb una ànima immensa. Aquí, les pedres parlen, els portals respiren història i cada racó conserva l’eco d’un passat que encara camina pels seus carrers. Passejar-hi és endinsar-se en un relat que no ha deixat mai d’escriure’s.
El batec medieval de Monells
Monells va créixer entre els segles medievals, quan el seu mercat es va convertir en un dels centres comercials més destacats de l’Empordà. De les muralles que un dia protegien la vila encara en resten fragments que expliquen, en silenci, la seva importància estratègica.
La plaça major, irregular, porticada i plena d’encant, continua sent el cor del poble. En aquest espai s’hi concentrava la vida: compravendes, trobades, festes i negociacions. Avui, creuar-la és retrobar-se amb l’essència d’un temps que Monells s’ha negat a perdre.
Cada carreró és un viatge. Les façanes de pedra, els arcs medievals i les antigues cases nobles evoquen un poble que sembla haver decidit, amb orgull, continuar vivint al seu ritme. Molts visitants ho expliquen de la mateixa manera: “A Monells, el rellotge s’atura”.
Un mercat que va fer història
Durant segles, el mercat de Monells va ser un punt de trobada imprescindible. Pagesos, ramaders i artesans arribaven fins aquí carregats amb productes de tota mena: des de bestiar fins a ceràmica, des de cereals fins a eines de treball.
Aquest intercanvi constant va convertir la vila en un motor econòmic. Avui, tot i que el mercat ja no és com abans, la plaça manté viva aquella energia antiga a través de celebracions, festes i activitats culturals que evoquen el passat i celebren la identitat del poble.
Carrers de cinema i essència catalana
La bellesa de Monells va travessar fronteres quan la pel·lícula Ocho apellidos catalanes va escollir la seva plaça i els seus carrers com a escenari natural. De sobte, el poble empordanès apareixia a les pantalles de tot l’estat, mostrant al món el seu aire medieval i la seva calma rural.
Tot i aquest impuls mediàtic, Monells ha sabut mantenir la seva autenticitat. Els restaurants familiars continuen cuinant plats empordanesos amb producte de proximitat, les façanes segueixen vestint pedra i les converses ressonen suaus sota els arcs de la plaça.
És un poble on la tradició encara és palpable, on la vida transcorre sense estridències i on cada detall sembla tenir una intenció: preservar la seva essència.
Un viatge que convida a quedar-s’hi
Monells no només es visita: s’experimenta. El silenci dels seus carrers, la serenor de les seves places i la textura de les pedres conviden a aturar-se, respirar i observar. Hi ha llocs que es viuen amb presses; Monells, en canvi, demana ser descobert a poc a poc.
Com va dir un viatger després de perdre’s pels seus carrerons: “Aquí el present s’assembla massa al passat, i és precisament això el que el fa únic.”
Monells és un petit tresor de la Catalunya medieval: un poble que conserva intacta la seva màgia i ens recorda que hi ha llocs on el temps, senzillament, decideix quedar-se.
Un lloc per descobrir
Si busques un destí tranquil, encantador i genuí, Monells t’obre les portes. Perd-te pels seus carrers de conte, deixa’t sorprendre per la seva història i comparteix aquest secret amb qui sàpiga apreciar la bellesa de la calma.
Vine a Monells i descobreix per què aquest poble continua enamorant a qui s’hi acosta.