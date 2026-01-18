“Només hi ha carteristes”: la dura crítica d’un turista britànic a Barcelona com a destinació de vacances

Barcelona, una de les ciutats més visitades del món, ha estat assenyalada per un influencer britànic com una destinació sobrevalorada. El motiu: els robatoris i la sensació d’inseguretat. Les seves paraules, pronunciades en un pòdcast, han generat sorpresa i debat a les xarxes socials.
Curtis Morton, presentador del programa Behind the Screen, va situar la capital catalana en la seva llista de llocs turístics més decebedors. La seva experiència personal, marcada per un robatori durant una visita, ha condicionat la seva visió de la ciutat, en contrast amb els més de 15 milions de viatgers que la van escollir l’any 2024.
El pòdcast que va encendre la polèmica
El pòdcast Behind the Screen, amb uns 7.000 seguidors a mitjan setembre de 2025, sol abordar viatges, tendències i experiències quotidianes. En un dels seus últims episodis, Morton i el seu company Bart van elaborar un rànquing de les cinc destinacions vacacionals més sobrevalorades.
Va ser en aquest context quan Morton va incloure Barcelona a la seva llista, situant-la en la cinquena posició. “Hi ha molt de robatori. És un dels grans llocs per als carteristes… no és tan bona”, va afirmar. Davant la pregunta del seu company sobre si havia patit un furt a la ciutat, Morton va respondre que sí.
La declaració ha encès el debat a les xarxes socials, on nombrosos usuaris comparteixen experiències similars, mentre altres defensen la reputació internacional de Barcelona.
Les destinacions més sobrevalorades segons Bart i Morton
L’episodi del pòdcast va oferir un doble llistat de ciutats criticades pels dos presentadors.
Bart va ser el primer a donar el seu veredicte. El seu rànquing va incloure Venècia, criticada per la mala olor i l’elevat cost; Bali, descrita com un clixé de treballadors digitals sense gaire encant; Nova York, titllada de massificada i cara; Santorini, assenyalada com un lloc que no compleix les expectatives; i Dubai, resumida com “només edificis al desert”.
Per la seva banda, Morton va escollir altres destinacions. A més de Barcelona, va incloure Grècia en general, Londres —pels mateixos motius que Nova York—, Marràqueix i París. Sobre la capital francesa va ser especialment dur: “És un dels pitjors llocs on he estat. 10 euros la pinta, la gent és maleducada i no val la pena per a vacances”, va sentenciar.
Barcelona entre l’elogi i la crítica
La inclusió de Barcelona en aquesta llista contrasta amb la seva posició com una de les ciutats més turístiques del planeta. Durant 2024 va rebre més de 15 milions de visitants, atrets per la Sagrada Família, el modernisme, les platges i la vida cultural.
Tanmateix, la ciutat també arrossega problemes que afecten directament l’experiència dels turistes. El carterisme és un dels delictes més freqüents a les zones més concorregudes, i el mateix Ajuntament ha reconegut en diverses ocasions la dificultat per eradicar-lo. A això s’hi suma la massificació en determinats barris, cosa que genera tant incomoditat per als visitants com tensions amb els veïns.
Les crítiques de Morton, encara que polèmiques, connecten amb aquestes percepcions recurrents. La diferència és que aquesta vegada l’opinió s’ha viralitzat en anglès i des d’una plataforma d’entreteniment.
Reaccions i debat obert
El comentari de l’influencer ha tingut ressò a les xarxes socials. Alguns usuaris britànics es van mostrar sorpresos, però van compartir experiències de robatoris al metro, en restaurants o a les Rambles. Altres van defensar Barcelona com una destinació incomparable en gastronomia, clima i arquitectura, restant importància als problemes esmentats.
Per als residents, la polèmica no resulta estranya. La ciutat viu un debat constant sobre els límits del turisme, la convivència als barris més saturats i la necessitat de reforçar la seguretat. En aquest sentit, la queixa de Morton pot veure’s com una oportunitat per repensar el model turístic de Barcelona i millorar la seva imatge internacional.
Més enllà de la veracitat absoluta de les seves paraules, el cas demostra la capacitat d’un comentari en un pòdcast per influir en la percepció global d’una ciutat sencera.
Un recordatori per a Barcelona
L’opinió de Curtis Morton ha col·locat Barcelona en un lloc incòmode: el de ser vista, almenys per alguns, com una ciutat sobrevalorada. Tot i això, també és un recordatori que l’experiència turística depèn tant del que ofereix la ciutat com de com es gestiona.
El desafiament de Barcelona consisteix a equilibrar el seu enorme atractiu cultural i arquitectònic amb la necessitat de garantir seguretat, comoditat i autenticitat als qui la visiten. El fet que un pòdcast amb milers de seguidors generi titulars internacionals demostra la fragilitat de la reputació en l’era digital.
I tu? Consideres que Barcelona està sobrevalorada o continues veient-la com una de les grans destinacions del món? Comparteix la teva experiència i la teva visió sobre la ciutat.