No és el soroll ni els veïns: aquest és el veritable problema dels allotjaments a Catalunya

Catalunya és una de les destinacions turístiques més visitades d’Europa. Ciutats com Barcelona, Girona o Tarragona, així com la Costa Brava, la Costa Daurada o l’interior rural, concentren milers d’apartaments turístics que reben viatgers durant tot l’any. En aquest context, perdre les claus de l’allotjament mentre s’està de viatge s’ha convertit en una incidència molt més habitual del que sembla, especialment en temporada alta.
El problema acostuma a aparèixer en el moment menys oportú: en tornar tard al vespre, després d’una excursió llarga o enmig d’un canvi de plans. Tot i l’estrès inicial, els experts coincideixen que actuar amb calma i seguir uns passos concrets pot evitar despeses elevades i conflictes amb el propietari.
Un model d’allotjament amb riscos afegits
A diferència dels hotels, molts pisos turístics a Catalunya funcionen sense recepció permanent. Les claus físiques, les caixes de seguretat situades a portals o els accessos temporals són sistemes habituals, però també més sensibles a descuits, robatoris o pèrdues.
Gestors d’habitatges d’ús turístic admeten que la pèrdua de claus és una de les incidències més freqüents entre els visitants, especialment en estades curtes, viatges en grup o desplaçaments amb infants.
Avisar l’amfitrió, el primer pas imprescindible
Davant d’aquesta situació, el més important és contactar immediatament amb l’amfitrió o l’empresa gestora de l’apartament. En molts casos, tenen protocols ja definits:
- Còpies de seguretat disponibles a la mateixa ciutat.
- Personal de manteniment o assistència de guàrdia.
- Possibilitat d’obrir l’habitatge de manera remota si disposa de tancament electrònic.
Actuar pel teu compte sense avisar pot comportar assumir costos que, en alguns casos, podrien haver-se evitat.
Per què no s’ha d’improvisar mai
Forçar la porta, intentar entrar per finestres o balcons o provar mètodes casolans no només és perillós, sinó que pot generar danys estructurals importants. En edificis del nucli urbà, especialment als centres històrics catalans, aquestes accions poden acabar amb intervencions policials o reclamacions legals.
A més, qualsevol desperfecte en un pis turístic sol repercutir directament en la fiança o en reclamacions econòmiques posteriors.
Serrallers d’urgència: precaució en zones turístiques
Quan no hi ha resposta de l’amfitrió i no existeix cap alternativa d’accés, trucar a un serraller d’urgència pot ser inevitable. A Catalunya, especialment en ciutats turístiques, els preus poden variar molt segons:
- L’hora del servei (nit o festius).
- L’època de l’any.
- El tipus de pany o sistema de seguretat.
Els especialistes recomanen sempre demanar pressupost tancat abans d’acceptar, desconfiar d’ofertes massa barates i exigir factura detallada. Documentar la situació amb fotos i missatges pot ser clau per a futures reclamacions.
El paper del segur de viatge
Molts viatgers desconeixen que algunes assegurances de viatge inclouen cobertures per pèrdua de claus o assistència en viatge. Aquest tipus de pòlisses poden assumir parcialment o totalment el cost del serraller, especialment si es pot demostrar que no hi havia cap altra solució disponible.
Revisar la pòlissa abans de viatjar o en el moment de la incidència pot evitar una despesa imprevista elevada.
Mesures preventives que marquen la diferència
Els professionals del sector turístic recomanen adoptar algunes mesures senzilles:
- Portar dos jocs de claus separats.
- Guardar el telèfon de contacte de l’amfitrió sense dependre de connexió a internet.
- Utilitzar clauers grans i visibles.
- Preguntar abans de reservar si l’allotjament disposa de caixa de claus, codi digital o accés intel·ligent.
Aquestes precaucions poden semblar menors, però redueixen de manera notable el risc de quedar-se fora de l’allotjament.
Una incidència que no ha d’espatllar el viatge
Perdre les claus d’un apartament turístic a Catalunya no ha de significar el final de les vacances. Amb rapidesa, comunicació i decisions responsables, la majoria de situacions es resolen en poques hores. La clau és saber com actuar i evitar errors que poden convertir un simple descuit en un problema molt més gran.