Zara avança les sabates, sandàlies i ballarines que es portaran la primavera del 2026

La primavera encara no ha arribat oficialment, però Zara ja ha dictat sentència. Si esperaves plataformes vertiginoses, prepara’t per a un canvi de plans: el 2026 serà l’any del calçat pla i de la sofisticació sense esforç.
La nova col·lecció del gegant gallec és un autèntic himne a la feminitat pràctica. Des del retorn triomfal de les ballarines fins a la reinvenció dels mocassins, Zara proposa una transició d’estació on la comoditat és la prioritat màxima. (I sí, els nostres peus ja ho estan agraint).
No es tracta només de sabates; es tracta de peces de disseny que eleven qualsevol look bàsic. Hem analitzat les propostes i aquests són els models que, preveiem, tindran llista d’espera en un tres i no res.
El regnat absolut de les ballarines i les “Mary Jane”
Si pensaves que les ballarines eren cosa del passat, Zara demostra que t’equivoques. Aquesta temporada, les ballarines tipus “joia”, amb aplicacions de pedreria, malla metàl·lica i cintes de setí, són les protagonistes absolutes.
L’estil “Mary Jane” o sabata de nina continua la seva expansió, però ara amb textures inesperades com el vellut lleuger i els colors pastís. És l’elecció perfecta per a qui vol un toc romàntic sense renunciar a l’estabilitat d’una sabata plana.
La gran novetat són les ballarines d’efecte xarxa o transparents. Una tendència que vam veure a les passarel·les de luxe i que Zara democratitza ara perquè totes puguem lluir la “pedicura” de forma ultra-moderna.
Per a les més clàssiques, els mocassins desconstruïts i les sabates tipus “mule” (obertes per darrere) en tons neutres continuen sent l’uniforme oficial per a l’oficina. Elegància pura que es calça en un segon.
Talons sensats i el retorn dels esclops
Per a aquelles que no poden viure sense guanyar uns centímetres d’alçada, Zara porta bones notícies: el “kitten heel” (taló gatonet) és el rei. Talons fins i baixos que permeten aguantar tot el dia sense patiment.
La gran sorpresa de la temporada és el retorn dels esclops de fusta. Amb una estètica dels setanta renovada, aquestes sabates prometen ser la parella ideal per als vestits bohemis i els pantalons de campana que inundaran les botigues.
Les sandàlies de tires fines, conegudes com a “naked sandals”, també tenen el seu lloc garantit. Aquesta primavera arriben amb colors vibrants com el verd llima i el blau elèctric, llestes per donar vida a qualsevol outfit monocromàtic.
L’aposta de Zara és clara: minimalisme amb caràcter. Menys és més, sempre que els materials tinguin qualitat i les siluetes siguin arquitectòniques i netes.
Per què has d’invertir ara en les novetats
Ja sabem com funciona Zara: el que avui és novetat, demà és un “sold out” viral a TikTok. Les primeres unitats d’aquestes col·leccions solen tenir una qualitat d’acabats superior, així que ser de les primeres a comprar té recompensa.
Invertir en un bon parell de ballarines o en uns mocassins de pell ara és garantir que tindràs el bàsic perfecte per a tota la temporada. Són peces versàtils que funcionen tant amb un vestit de sastreria com amb uns pantalons curts de lli a l’estiu.
A més, la paleta de colors d’aquesta col·lecció —centrada en tons terra, mantega i metal·litzats suaus— facilita moltíssim la combinació amb l’armari que ja tens a casa.
Estàs llista per baixar de les altures i abraçar la tendència més còmoda de la dècada? La teva esquena t’ho agrairà i el teu estil semblarà sortit directament d’una setmana de la moda europea.
Al cap i a la fi, la moda de la primavera 2026 a Zara es resumeix en una paraula: llibertat. Llibertat per caminar, per saltar i per brillar sense que les sabates siguin un obstacle. Quin d’aquests models anirà al teu cistell?