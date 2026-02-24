Mercadona sorprèn amb un producte blanquejador dental per menys de dos euros

Els productes blanquejadors per a dents s’han convertit en una de les categories més virals de la higiene diària, sobretot quan prometen resultats visibles sense passar per clínica. La referència del producte, tal com apareix al canal oficial de compra en línia, és a la fitxa de Mercadona del seu dentifrici blanquejador en format gel.
El punt decisiu és que no tot el que sembla blanquejar ho fa de la mateixa manera. Hi ha fórmules que actuen per abrasió sobre taques superficials i d’altres que juguen amb un efecte visual immediat. Entendre aquesta diferència evita l’error més habitual: esperar un canvi de to profund quan el mecanisme real és un altre.
La dada clau és el llançament de Mercadona d’un dentifrici Deliplus per menys de dos euros: el Dentifrici gel Blanquejador Xtrem (100 ml) per 1,70 euros, de to porpra i amb promesa de recuperar el blanc natural i de frescor intens, segons la informació recollida a l’envàs i difosa a mitjans. A més, el fabricant indica que no és apte per a menors de 12 anys i recomana un ús diari amb raspallat de dos minuts després dels àpats.
Què és la tecnologia porpra i per què l’efecte no és el que imagines
La clau que el gel sigui porpra és el que es coneix com a tecnologia porpra. No és un terme mèdic, sinó una explicació basada en teoria del color: el porpra actua com a color complementari del groc i pot neutralitzar òpticament tons groguencs, de manera similar a com ho fa un xampú porpra sobre cabells rossos.
Això vol dir que, en molts casos, l’efecte principal és visual i superficial. Pot millorar l’aspecte al moment o després d’usos repetits, però no equival a un blanquejament clínic amb agents específics. L’American Dental Association resumeix un punt important: les pastes blanquejadores solen dependre sobretot d’abrasius que eliminen taques superficials i, en alguns casos, inclouen nivells baixos de peròxid, però el seu abast és limitat en comparació amb altres mètodes de blanquejament.
Taques que sí que pot millorar i taques que no
- Més probable: taques extrínseques (superficials) associades a cafè, te, vi o tabac, quan el producte combina neteja i eliminació de dipòsits.
- Menys probable: canvis de color intrínsecs (interns) de la dent, enfosquiments per causes estructurals o variacions de l’esmalt que requereixen valoració professional.
Què promet el nou dentifrici de Mercadona i com s’utilitza
Segons la informació difosa per 20minutos, el producte es presenta com un gel de color porpra que ajuda a recuperar el blanc natural i ofereix frescor intens i durador. La pauta que acompanya aquest tipus de llançaments també és rellevant: ús diari i raspallat de dos minuts després de cada àpat, una recomanació que coincideix amb l’estàndard d’higiene.
En paral·lel, es repeteix un avís pràctic: no apte per a menors de 12 anys. Aquest tipus d’indicacions solen aparèixer en productes amb agents blanquejadors, pigments o perfils d’ús que no es recomanen durant etapes de desenvolupament.
Taula ràpida del producte i què implica
|Dada
|Què se’n sap
|Què significa a la pràctica
|Producte
|Dentifrici gel Blanquejador Xtrem Deliplus
|Format gel amb enfocament estètic
|Preu i mida
|1,70 euros, 100 ml
|Opció molt barata davant alternatives de marca
|Color
|Porpra
|Apunta a neutralització òptica de tons grocs
|Ús recomanat
|Diari, 2 minuts després dels àpats
|Els resultats, si arriben, depenen de la constància
|Edat
|No apte per a menors de 12 anys
|Millor respectar la indicació del fabricant
L’error més freqüent amb els dentifricis blanquejadors
Quan un producte es presenta com a blanquejador i, a més, és barat, el salt mental acostuma a ser automàtic: esperar un canvi notable de diversos tons. El problema és que la majoria de dentifricis blanquejadors actuen a la superfície. L’ADA explica que aquests productes solen basar-se en abrasius per eliminar taques extrínseques i que la seva eficàcia és limitada en comparació amb tires o tractaments amb peròxids en concentracions més efectives.
A Espanya, a més, el Consejo General de Dentistas insisteix que els tractaments de blanquejament amb agents com el peròxid s’han de fer sota supervisió professional, per riscos com sensibilitat o alteracions gingivals. Això no converteix un dentifrici de supermercat en un perill per defecte, però sí que posa context al que pot i al que no pot prometre.
Senyals que estàs buscant el que un dentifrici no pot donar
- Esperes un blanquejament clínic només amb raspallat.
- Tens taques internes o una coloració general fosca i busques una solució immediata.
- Notes sensibilitat creixent i continues augmentant la freqüència d’ús.
Què més ven Mercadona per a taques i per què es compara
Aquest llançament no arriba sol. La mateixa informació publicada per 20minutos recorda que Mercadona ja comercialitza un altre dentifrici blanquejador amb bicarbonat que afavoreix l’eliminació de taques sense danyar l’esmalt per 1,10 euros. La comparació és lògica: tots dos es mouen en el terreny de la taca superficial, però amb enfocaments diferents.
Com triar entre una fórmula porpra i una de blanqueig clàssic
- Si busques efecte visual i neutralitzar grocs, una fórmula amb pigment porpra pot encaixar com a manteniment.
- Si el teu focus és neteja de taques per hàbits (cafè, tabac), acostuma a importar més el perfil de neteja i la constància que no pas el color del gel.
- Si tens sensibilitat, convé prioritzar tolerància i no insistir amb fórmules agressives.
Com fer-lo servir sense convertir la recerca del blanc en un problema
El blanquejament domèstic falla més per excés que per defecte. Augmentar la freqüència, barrejar productes miracle o forçar el raspallat amb massa pressió pot acabar en irritació o sensibilitat. Si l’objectiu és un somriure amb millor aspecte, l’estratègia més segura acostuma a ser més simple: raspallat correcte, control d’hàbits que taquen i revisions periòdiques.
Checklist abans de comprar o incorporar-lo a la teva rutina
- El teu problema és taca superficial o coloració interna?
- Tens sensibilitat prèvia o genives reactives?
- El faràs servir com a manteniment i no com a substitut d’un tractament professional?
- Respectes el temps de raspallat i la freqüència sense prémer massa?
Mercadona ha situat un dentifrici blanquejador per 1,70 euros en una categoria molt sensible a la viralitat. La clau no és només que sigui barat, sinó entendre’n el mecanisme: si l’efecte és principalment òptic i superficial, l’expectativa correcta no és un canvi radical, sinó una millora d’aspecte associada a l’ús constant i al control de taques externes.