La nova pizza kebab d’Hacendado arriba a Mercadona de la mà d’un proveïdor nacional

Els llançaments de supermercat s’han convertit en un fenomen de consum: canvien hàbits, es viralitzen i obliguen a mirar l’etiquetatge amb calma. A la Unió Europea, la informació alimentària al consumidor està regulada per norma i exigeix claredat en ingredients i al·lergògens, tal com recull el Reglament 1169/2011 sobre informació alimentària facilitada al consumidor.
En aquest context, Mercadona ha afegit al seu lineal de congelats una novetat pensada per a sopars ràpids i sabors intensos. Abans de quedar-se amb el titular, convé fixar-se en tres elements que expliquen per què aquest producte està cridant tant l’atenció.
La dada clau és el producte i la seva fitxa: es tracta de la Pizza Kebab amb pollastre rostit Hacendado, en format ultracongelat de 400 grams i amb un preu de 2,90 euros, segons la fitxa oficial a Mercadona online i la informació que ha circulat a mitjans i seccions de consum que han seguit el llançament.
Què ha llançat Mercadona i per què encaixa amb la tendència
La clau del moviment de Mercadona és simple: unir dues categories amb demanda sostinguda a Espanya, la pizza de congelador i el sabor kebab, en un producte llest per al forn. El resultat és una recepta que busca replicar el perfil especiat i la sensació de menjar ràpid, però amb la comoditat d’un ultracongelat de marca pròpia.
En els darrers mesos, el sabor kebab ha guanyat presència també fora del canal habitual de restauració. Marques de pizza han testat receptes similars i accions promocionals han demostrat tirada en consum impulsiu. Per a Mercadona, portar aquesta idea al surtit Hacendado permet competir en el terreny del sopar ràpid sense dependre del repartiment i amb un preu d’entrada baix.
El format que explica l’èxit potencial
- Ultracongelada: pensada per tenir-la a casa i resoldre un àpat sense planificació.
- Mida única: 400 g, un format típic per a consum individual generós o per compartir de manera lleugera.
- Preu ajustat: 2,90 euros, una xifra que la situa com a opció assequible dins del lineal.
L’ingredient que marca la diferència davant d’altres pizzes semblants
En un producte d’aquest tipus, el matís que decideix si es repeteix compra sol estar en el component proteic i en la combinació de salses i espècies. Aquí, el reclam principal és el pollastre rostit. No és una menció menor: en pizzes de perfil kebab, el consumidor acostuma a comparar textura, quantitat i sensació final després del fornejat.
A més, l’atractiu comercial és que el sabor kebab s’associa a un trio molt concret: carn amb especiat característic, una base cremosa tipus iogurt o kebab i un punt aromàtic que arrodoneix el conjunt. En congelats, aquest equilibri és delicat perquè la calor pot intensificar sal, greix i condiments, o deixar una experiència plana si la recepta es queda curta.
Què convé revisar a l’etiquetatge abans de comprar
Més enllà del nom, el decisiu és el llistat d’ingredients i al·lergògens. En aquest tipus de productes, hi ha tres revisions ràpides que eviten sorpreses:
- Al·lergògens: blat o gluten per la massa, làctics per salses i formatge, i possibles traces per fabricació.
- Tipus de carn: si és pollastre, barreges o preparats carnis, i en quina proporció apareix.
- Perfil de salses: presència de iogurt, maionesa o altres bases que canvien calories i digestió.
La referència normativa per entendre què ha d’aparèixer i com s’ha de declarar continua sent el Reglament 1169/2011, especialment en al·lergògens i denominacions d’ingredients.
La pista del proveïdor i per què importa a Hacendado
Quan un producte nou entra sota Hacendado, l’interès no es limita a la recepta. Hi ha un factor que pesa en la percepció del consumidor: qui el fabrica. En llançaments recents, Mercadona ha reforçat la narrativa de treballar amb proveïdors concrets i amb receptes desenvolupades per al seu surtit, un detall que també es remarca en informacions regionals sobre novetats vinculades a indústria alimentària espanyola.
En aquest cas, la novetat s’ha presentat com un llançament de la mà d’un proveïdor descrit com a proper i amb perfil casolà, amb col·laboració industrial al darrere per escalar producció i distribució. Aquest tipus de detall acostuma a tenir dos efectes: genera curiositat i, alhora, anticipa que no és una prova puntual, sinó un producte que busca rotació estable a congelats.
Què sol significar “proveïdor” en el llenguatge de supermercat
- Recepta estandarditzada: mateixos ingredients i mateix resultat esperat arreu del país.
- Control de qualitat: lots, traçabilitat i fitxes tècniques tancades per al lineal.
- Continuïtat: més probabilitat de permanència si el producte rota bé.
Com s’integra al lineal i amb què competeix
La pizza kebab no competeix només amb altres pizzes congelades. Competeix amb tres hàbits alternatius: demanar menjar a domicili, improvisar un plat de nevera i recórrer a preparats llestos. En aquest triangle, l’ultracongelat guanya per control de preu i disponibilitat.
La seva competència directa dins de congelats es divideix en dos grups: pizzes clàssiques de formatge i embotits, i pizzes de receptes especials que justifiquen compra per novetat. Aquí, l’estratègia és situar-se a la segona categoria, però sense elevar el preu al rang prèmium.
Taula ràpida per decidir si encaixa a la teva compra
|Si busques
|El que aporta aquesta pizza
|Què revisar
|Sopar ràpid
|Ultracongelat llest per al forn
|Temps i mode de cocció de l’envàs
|Sabor kebab
|Pollastre rostit i perfil especiat
|Salses i nivell de condiment
|Preu ajustat
|2,90 euros per 400 g
|Racions reals segons gana
|Control d’al·lergògens
|Etiquetatge obligatori
|Gluten, làctics i traces
El que convé tenir clar abans del primer fornejat
En productes d’aquest tipus, l’experiència final depèn de dues variables: el forn real de casa i la manera de cuinar-la. La majoria d’ultracongelats milloren quan es respecta la temperatura, s’evita descongelar a mitges i es busca una base cruixent. El resultat sol canviar més per tècnica que per expectativa, sobretot en masses fines i receptes amb salses.
Si l’objectiu és valorar si mereix repetició, el més útil és fixar-se en tres punts: equilibri de salsa i carn, textura del pollastre després del fornejat i com queda la base al final. És aquí on una novetat passa de viral a habitual.
Mercadona ha jugat una carta clara: una recepta de tendència, un format estàndard de congelador i un preu d’entrada baix. La combinació de pizza i sabor kebab ja tenia demanda; el diferencial és en el pollastre rostit, el gramaje i el proveïdor al darrere. I aquest trio és el que decidirà si aquesta novetat es queda al lineal o es converteix en un fix.