Decathlon sorprèn amb dues neveres portàtils per a càmping o platja

Arriba el sol, les ganes de platja i aquell moment crític: intentar encaixar la nevera rígida en un maleter que ja està a vessar. Aquest drama s’ha acabat avui mateix.
Decathlon acaba de posar a la venda dos models de neveres portàtils que estan trencant l’estoc a tot el país. El seu secret? Són totalment plegables, pesen poquíssim i tenen una capacitat d’aïllament que no té res a envejar a les clàssiques caixes de suro o plàstic.
La notícia està volant entre els aficionats al càmping i les famílies que busquen comoditat. En aquest març de 2026, la tendència és clara: volem equipament que ens faci la vida més fàcil, no que ens obligui a anar al fisioterapeuta després d’un dia de pícnic. (Nosaltres ja hem fitxat la de 20 litres i és, senzillament, una meravella).
La màgia del disseny flexible: Adéu als trastos al traster
El major problema de les neveres convencionals és que ocupen el mateix espai tant si estan plenes de begudes fredes com si estan buides. Les noves apostes de Decathlon, sota la seva marca Quechua, utilitzen materials tèxtils d’alta resistència que permeten plegar-les per complet mitjançant un sistema de corretges o clips.
Quan acabes la teva jornada de platja, només has de buidar-la, aixafar-la i guardar-la sota el seient del cotxe o en un racó de l’armari. És la solució definitiva per a qui viu en pisos petits on cada centímetre d’emmagatzematge és or pur.
Però no et deixis enganyar per la seva lleugeresa. L’interior està reforçat amb una capa aïllant que garanteix mantenir els teus aliments i begudes frescos durant un mínim de 7 a 11 hores sense necessitat d’acumuladors de fred, depenent del model. És eficiència pura dissenyada per al món real.
A més, en ser flexibles, s’adapten molt millor a la forma del que hi posis a dins, evitant que les llaunes ballin i colpegin les fruites més delicades. És, en essència, una nevera que s’ajusta a les teves necessitats i no al revés.
Dues mides per a cada tipus d’aventura
Decathlon no s’ha quedat en un sol model. Ha llançat dues versions perquè triïs la que millor s’adapta al teu pla de cap de setmana. El primer model és de 10 litres, ideal per a una parella o per portar l’esmorzar individual a l’oficina o al parc. És tan compacta que sembla una motxilla petita.
El segon model, de 20 a 30 litres, és la joia de la corona per a les famílies. Compta amb compartiments separats i una estructura que, tot i ser flexible, es manté dreta quan està oberta per facilitar l’accés al menjar. Inclou corretges embuatades perquè portar-la a l’espatlla no sigui un suplici.
Ambdues comparteixen un teixit exterior repel·lent a l’aigua i molt fàcil de netejar amb un simple drap humit. A Decathlon saben que el fang i la sorra són part de la diversió, per això han dissenyat aquestes neveres perquè aguantin el trot més exigent d’aquest 2026.
Un altre detall que ens ha encantat és el seu preu. Mantenint-se fidel a la seva filosofia de democratitzar l’esport, aquests models es poden trobar des dels 14,99 euros. Una inversió mínima per a un producte que, ben cuidat, et durarà moltíssimes temporades.
Per maximitzar el fred, un petit truc que recomana la marca és ficar les begudes ja fredes de la nevera de casa. Com que són estanques, el rendiment tèrmic és sorprenent, permetent-te gaudir d’una cervesa o un refresc glaçat fins i tot després de diverses hores sota el sol de març.
Veredicte: La compra intel·ligent de la temporada
En resum, les noves neveres plegables de Decathlon són l’exemple perfecte de com la innovació pot millorar una cosa tan senzilla com un pícnic. És hora de deixar enrere el pes innecessari i apostar per la lleugeresa i l’ordre.
Tenir un equip que no molesta quan no es fa servir és el major luxe de les campistes modernes. Si estàs planejant la teva primera sortida de Setmana Santa, no esperis que s’exhaureixin a la teva tenda més propera.
Al final, la felicitat al camp també depèn dels petits detalls: menjar fresc, pes lleuger i zero complicacions. Estàs llesta per estrenar la teva nova nevera aquest proper diumenge?