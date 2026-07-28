El error que cometen muchas comunidades al instalar vigilancia: los derechos que protegen tu intimidad

Hay pocas cosas que enciendan tanto las alarmas de nuestra paciencia como descubrir que la privacidad de nuestro hogar está siendo vulnerada desde la comunidad de vecinos.

Te detienes en la ventana, miras hacia la zona comunitaria y ahí está: esa pequeña esfera negra orientada directamente hacia tu terraza (o peor, hacia el interior de tu comedor).

El conflicto invisible entre la seguridad privada y tu intimidad

La excusa habitual siempre es la misma en todas las juntas de propietarios. Se invierte dinero en sistemas de videovigilancia bajo la bandera de proteger el recinto, evitar robos o vigilar el buen estado de la piscina durante los meses de verano.

El problema surge cuando la lente del dispositivo cruza la línea de manera ilegal. Invade el espacio privado de los vecinos colindantes y transforma un derecho legítimo de seguridad en una infracción flagrante de la normativa vigente.

Y es aquí donde entra en juego la temida Agencia Española de Protección de Datos, que no pasa ni una sola de estas negligencias instaladas por administradores despistados o comunidades mal asesoradas.

El Artículo 22: tu escudo legal definitivo

Cuando la cámara de la piscina o del portal enfoca más allá de los límites comunitarios, la ley deja de proteger al instalador. El Artículo 22 de la normativa de protección de datos establece los límites estrictos que toda cámara debe cumplir de manera rigurosa.

La teoría es cristalina: el campo de visión debe estar restringido exclusivamente a la zona común objeto de vigilancia. Está totalmente prohibido captar imágenes de espacios públicos, vías colindantes o, por supuesto, el interior de las viviendas particulares.

Si la cámara de tus vecinos vulnera esta regla de oro, dispones de herramientas legales contundentes para exigir su retirada inmediata y una compensación por los daños morales causados a tu intimidad.

Si el objetivo capta aunque sea un solo centímetro de tu propiedad privada o de la vía pública sin autorización expresa, la instalación es completamente ilegal y se enfrenta a sanciones severas.

El origen del problema: mala praxis en la instalación

¿Por qué pasa esto tan a menudo? La respuesta suele estar en la contratación de empresas instaladoras de baja calidad o en la decisión unilateral de un presidente de comunidad con complejo de comisario.

Muchas veces se colocan las torres de grabación buscando el ángulo más amplio posible sin calibrar las lentes. Se prioriza abarcar metros cuadrados por encima del respeto escrupuloso a los derechos fundamentales de los copropietarios afectados.

El resultado es una invasión sistemática de la intimidad familiar que se prolonga durante meses, mientras los afectados desconocen por completo que la ley está de su lado para cortar por lo sano.

Sanciones contundentes y la obligación de retirar el soporte

Las multas por incumplir esta normativa no son precisamente una broma ligera para las arcas de la comunidad. Las sanciones pueden alcanzar cifras muy elevadas dependiendo del grado de reincidencia y de la gravedad de la intromisión captada.

Además de la multa económica impuesta por el organismo competente, la comunidad se verá obligada a desinstalar o reorientar de manera inmediata el dispositivo infractor bajo supervisión técnica.

El beneficio para tu bolsillo y tu tranquilidad es absoluto: recuperar la paz en tu casa sin que nadie controle tus idas y venidas al jardín o a la terraza.

Pasos rápidos para frenar el abuso vecinal

Si te encuentras en esta desagradable tesitura, no debes cruzarte de brazos ni montar una discusión de rellano que no lleve a ningún lado. La vía formal es siempre la más efectiva para resolver el conflicto.

Primero, recopila pruebas gráficas desde tu propiedad que demuestren de manera evidente que la lente apunta hacia ti. Segundo, presenta una reclamación formal al presidente de la comunidad exigiendo la corrección del ángulo en un plazo determinado.

Si hacen caso omiso a tu aviso amistoso, la denuncia directa ante la agencia competente activará el mecanismo sancionador de manera automática.

¿Cuántas veces habrás pensado que los vecinos cruzan los límites de la convivencia sin que nadie les pare los pies?