Mercadona bate récords con 1.729 millones de beneficio y prepara una revolución en las tiendas

Si pensabas que Mercadona ya había llegado a su techo, te equivocaste por completo. Juan Roig acaba de presentar los resultados de 2025 y las cifras son, en sus propias palabras, «espectaculares».

La cadena valenciana no solo vende más, sino que es más rentable que nunca. Con un beneficio neto de 1.729 millones de euros, la compañía pulveriza todos sus récords históricos y se consolida como el amo absoluto de nuestro carrito de la compra.

La «tormenta perfecta» en los precios de la compra

Pero no todo son celebraciones y confeti en los pasillos de «la casa». Roig, que nunca se muerde la lengua, ha lanzado una advertencia que ya está haciendo temblar muchos bolsillos: los precios volverán a subir si el contexto internacional se complica.

La sombra de la guerra en Irán amenaza directamente los costos de transporte y producción. El dueño de Mercadona ha sido claro: si las materias primas suben, ellos no podrán asumir el costo solos y el ticket final de la caja lo reflejará de forma inmediata.

(Sí, nosotros también hemos pensado en empezar a hacer despensa de aceite y pasta antes de que la situación se ponga más fea).

La revolución del modelo de tienda ya está aquí

A pesar de las amenazas geopolíticas, Mercadona no se detiene. Roig ha anunciado una revolución total de su modelo de tiendas para hacerlas aún más eficientes y rápidas.

El objetivo es reducir al mínimo el desperdicio y optimizar la cadena logística mediante inteligencia artificial. Cada céntimo que se ahorra en procesos internos es un céntimo que utilizan para mantener su cuota de mercado frente a unos competidores que no pueden seguir su ritmo.

Además, la sección de «Listo para comer» sigue siendo su gallina de los huevos de oro, transformando sus centros en auténticos restaurantes de proximidad que nos salvan la vida muchos mediodías.

Lidiar «con lo que venga»: La estrategia Roig

«Lidiaremos con lo que venga», ha prometido el empresario valenciano con su habitual tono de capitán de barco en medio de una tormenta. Es una declaración de intenciones: Mercadona está preparada para el escenario más duro.

Esta resiliencia se basa en una musculatura financiera envidiable y una paz social interna que muchas otras empresas desearían, a pesar de las críticas habituales hacia los líderes del sector.

Con más de 100.000 trabajadores y un modelo que se exporta con éxito a Portugal, el fenómeno Mercadona ya no es solo un supermercado, es un motor económico imparable que dicta el pulso del consumo en nuestro país.

Validamos esta gestión como una de las más sólidas de la historia de la distribución en España. Pero recuerda: la información es poder. Estar atentos a los cambios de precios semanales será clave para gestionar tu propia economía doméstica este 2026.

Al final, la clave es ser tan eficientes con nuestro presupuesto como lo es Roig con su imperio.

¿Crees que la competencia podrá reaccionar y bajar precios para contrarrestar el dominio de Mercadona o ya es una batalla perdida?