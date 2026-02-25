L’Efecto Punch dispara la demanda del peluche de IKEA y comienza a agotarse

Un peluche puede pasar años en el catálogo sin llamar la atención… hasta que una historia lo pone en el centro de internet. Ikea mantiene la ficha oficial de su orangután de peluche, con medidas y cuidados, en la página del peluche DJUNGELSKOG de Ikea España, donde se describen detalles pensados para el abrazo y el uso infantil.

En febrero, este producto ha comenzado a desaparecer de las estanterías en varias ciudades. No por una campaña de rebajas ni por un cambio de temporada, sino por un fenómeno viral que mezcla emoción, redes sociales y una escena que ha dado la vuelta al mundo.

El dato clave se entiende cuando se conoce el origen del efecto: un macaco bebé llamado Punch, del zoológico de Ichikawa (Japón), se ha hecho viral por aparecer aferrado a un peluche como si fuera su madre. Este peluche es el DJUNGELSKOG, el orangután de Ikea. La historia, difundida por medios internacionales y amplificada en las redes, ha provocado un pico de demanda que ya se nota en la disponibilidad en tienda, según han recogido informaciones de consumo como la publicada por Libertad Digital y otros medios.

Qué es el efecto Punch y por qué ha impactado en las ventas

La escena que detonó el fenómeno es muy simple: un primate joven que busca consuelo en un objeto suave cuando no lo encuentra en su entorno. En este caso, Punch habría sido rechazado por su madre y por parte del grupo, y los cuidadores le facilitaron un peluche como apoyo para reducir el estrés. La imagen del animal abrazándolo se hizo masiva y terminó asociando el producto a una idea concreta: refugio y calma.

Este tipo de viralidad tiene un patrón que se repite en el consumo: un producto cotidiano adquiere una narrativa emocional y, de repente, el comprador deja de compararlo con otros semejantes. Ya no se compra solo un peluche; se compra el peluche del mono viral. Cuando esto ocurre, el stock se mueve en cuestión de días porque la demanda se concentra y porque entra un segundo perfil de comprador: quien lo compra por tendencia, regalo o coleccionismo.

Por qué este peluche encaja con una historia así

El orangután DJUNGELSKOG está diseñado para ser grande, abrazable y suave. En su ficha, Ikea destaca que se puede llevar colgado de la cadera o de la espalda, imitando el agarre de los simios, y que está recomendado para niños a partir de 18 meses. Este tipo de diseño refuerza la lectura emocional de la historia: no es un peluche cualquiera de estantería, sino uno que invita a sujetarlo y abrazarse a él.

El factor que dispara la compra: disponibilidad limitada por tienda

Cuando un artículo se hace viral, el usuario deja de comprar cuando puede y empieza a comprar cuando hay. Aquí el stock se convierte en el mensaje. Y en el caso del DJUNGELSKOG, el efecto se está viendo en tiendas concretas, con unidades que entran y salen según reposición.

Dónde se está agotando y qué tiendas aún mantienen stock

Según la información publicada por Libertad Digital a partir de datos de disponibilidad, el peluche habría llegado a figurar como agotado en varias ubicaciones en España, mientras que en otras aún se mantenían unidades. Esta situación suele cambiar rápido, pero sirve como termómetro de tendencia: si se agota en plazas diferentes y en pocos días, no es un pico local, sino un comportamiento generalizado.

Mapa rápido de disponibilidad señalado en febrero

Situación Tiendas mencionadas Qué implica Agotado Valladolid, Gran Via L’Hospitalet, Diagonal (Barcelona) Alta demanda y reposición necesaria Con existencias Glòries (Barcelona), Ensanche de Vallecas, Alcorcón, San Sebastián de los Reyes (Madrid) Stock activo, pero sensible a compras concentradas

Este reparto también explica por qué se ven compras de viaje: personas que aprovechan desplazamientos o piden a familiares que lo busquen en otra tienda. Es el mismo comportamiento que aparece cuando un producto se convierte en trending y el consumidor prioriza conseguirlo por encima de comparar alternativas.

Qué está comprando la gente en realidad: producto, historia y efecto reventa

Cuando un artículo se agota por viralidad, aparecen dos fenómenos paralelos. El primero es el arrastre hacia otras versiones: tamaños mini, variantes o incluso peluches similares de la misma familia. Ikea, de hecho, comercializa versiones más pequeñas del orangután DJUNGELSKOG, lo que puede amortiguar parte de la demanda cuando el modelo grande no está disponible.

El segundo fenómeno es la reventa. Cuando el stock se percibe como escaso, algunos compradores intentan adelantarse para revenderlo en marketplaces. No es un comportamiento exclusivo de tecnología o moda: ocurre con cualquier producto que combine tres factores a la vez: precio accesible, alto deseo social y disponibilidad irregular.

El detalle que conviene mirar antes de lanzarse a comprar

En este tipo de compras impulsivas, el error típico es pagar de más o comprar sin comprobar lo básico. Para evitarlo, conviene revisar tres puntos:

Precio oficial : comprobar el precio actual en la web de Ikea del producto y su número de artículo.

: comprobar el precio actual en la web de Ikea del producto y su número de artículo. Disponibilidad real : verificar stock por tienda y canal (recogida, envío o compra en tienda), porque cambia de un día a otro.

: verificar stock por tienda y canal (recogida, envío o compra en tienda), porque cambia de un día a otro. Uso previsto: si es para un niño pequeño, revisar recomendaciones de edad y cuidados (lavado, secado y mantenimiento) indicados por el fabricante.

Por qué este fenómeno dice más del consumidor que del peluche

El efecto Punch funciona como un espejo de una tendencia mayor: el consumo guiado por historia. En la práctica, mucha gente compra para participar de un relato compartido, de la misma manera que se sigue un reto viral o se visita un lugar “de TikTok”. Aquí, el objeto es un peluche; mañana puede ser un vaso, una chaqueta o un utensilio de cocina.

En el caso de Ikea, el resultado es visible: un producto de catálogo se convierte en noticia, entra en conversación pública y comienza a moverse como un lanzamiento. La diferencia es que no hay ninguna campaña planificada: la campaña la ha hecho internet.

Cómo comprarlo sin caer en el impulso del momento

Si lo quieres de verdad : consulta stock con antelación y elige la tienda con más margen de reposición.

: consulta stock con antelación y elige la tienda con más margen de reposición. Si es por tendencia : espera unos días; cuando baje el ruido, suele estabilizarse la disponibilidad.

: espera unos días; cuando baje el ruido, suele estabilizarse la disponibilidad. Si es para regalo: valora la alternativa mini o modelos equivalentes si el objetivo es un orangután abrazable más que el modelo exacto.

La historia de Punch ha convertido al DJUNGELSKOG en algo más que un peluche: en un símbolo viral con efecto directo sobre el stock. Y esta es la parte importante para el consumidor: cuando una compra se vuelve emocional y masiva, la mejor decisión no es correr más, sino comprobar mejor.