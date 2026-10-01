Hibernar en casa: una arquitecta revela la clave para el confort térmico real

Con la llegada de octubre y los primeros días de frío, todas sentimos esa llamada irresistible del sofá, la manta y un buen café caliente. Queremos que nuestro hogar nos abrigue y nos haga sentir seguras, como un refugio del mundo exterior. Pero (y aquí viene el gran secreto) a menudo nos lanzamos a cambios estéticos sin darnos cuenta de que el verdadero confort térmico se juega en otra liga.

¿Y si te dijera que la clave para un invierno cálido y acogedor en casa no pasa por subir el termostato ni por hacer grandes reformas costosas? La arquitecta que hoy te revelaremos lo tiene clarísimo, y su visión cambiará tu manera de preparar el hogar.

Ella es Ana Hirigoyen, arquitecta y diseñadora fundadora del estudio Ana Hirigoyen Studio. Su propuesta, que ya ha conquistado la red, se aleja de las soluciones temporales y se centra en estrategias inteligentes que nos harán ahorrar energía y ganar en calidad de vida. (Sí, nosotros también estamos alucinando con su lógica imbatible).

La base invisible: antes de la calefacción

Antes de pensar en termostatos al máximo, la primera revisión que debemos hacer es, según Hirigoyen, en el envolvente de la casa. Esto incluye los burletes de las ventanas y puertas, los cierres y un buen sellado de todas las aberturas por donde el calor se escapa sin que nos demos cuenta. «Antes de pensar en calefacción, hay que revisar el envolvente: burletes, cierres y un buen sellado son la base invisible del confort térmico», afirma la experta.

¿Mi secreto para el verdadero ahorro? Revisar estos detalles antes de que lleguen las heladas. Es un truco sencillo que puede significar una diferencia abismal en la factura.

Son esos pequeños detalles, casi invisibles, que pasan desapercibidos hasta que el viento empieza a soplar con fuerza y sentimos el frío colarse por casa. Invertir en esta revisión es una decisión inteligente que nuestro bolsillo agradece a largo plazo. Estamos hablando del confort definitivo, del que nos hace sentir realmente a gusto sin tener que estar pendientes de la temperatura.

Cortinas: tu doble arma contra el frío

Una vez resuelta la parte técnica más básica, la arquitecta nos invita a prestar atención a la estética funcional, y aquí las dobles cortinas son las grandes protagonistas. Su fórmula es sencilla e increíblemente eficaz: un visillo ligero que filtre la luz baja del invierno, y una pieza más densa, como un lino grueso o una lana, que actúe como aislante térmico. Además, aportan una calidez visual que transforma cualquier espacio.

Esta combinación permite jugar con la luz a lo largo del día: ligereza y claridad por la mañana, y una sensación de recogimiento acogedor cuando cae la tarde. Es un truco sencillo que, además de aislar, viste nuestras ventanas con un estilo atemporal y una elegancia innegable. De verdad, el cambio es instantáneo y el beneficio, inmediato. (No hay excusa para no aplicarlo hoy mismo).

Radiadores: errores ocultos que te cuestan un dineral

Uno de los errores más comunes que cometemos, según Hirigoyen, es la falta de mantenimiento de los radiadores. Purgarlos y limpiarlos de polvo al principio de la temporada es un gesto tan sencillo como imprescindible. «Un gesto tan sencillo como purgarlos y limpiarlos de polvo marca la diferencia en eficiencia», asegura la arquitecta.

Pero hay otro punto oculto que nos resta mucha eficiencia: taparlos. Esconder los radiadores con muebles o cortinas largas bloquea la convección del calor e impide que hagan su función correctamente. Si el sofá está pegado al radiador o la cortina lo cubre hasta el suelo, es hora de replantearlo. Un radiador necesita «respirar» para repartir el calor por la estancia. Este pequeño secreto puede transformar el confort de tu hogar y optimizar el funcionamiento de la calefacción.

El arte de las capas: vistiendo tu hogar con sabiduría

Con el cambio de estación, la tentación de renovarlo todo es grande. Pero la arquitecta nos da una lección de sostenibilidad y ahorro. «No es necesario, y de hecho no lo recomiendo», dice. La clave está en las capas: sumar una manta de punto grueso, cojines con otra textura, un plaid, sin sustituir lo que ya funciona. Es un cambio de temporada, no una reforma textil.

Recupera esa manta que tenías guardada, combínala con los cojines actuales y verás cómo el salón se transforma por completo, con una sensación de calidez instantánea. Este es un truco definitivo para nuestro bolsillo y para crear ambientes acogedores sin necesidad de grandes inversiones.

Alfombras: el aislamiento que no esperas

Pocas piezas hacen tanto por el confort en un invierno en casa como una buena alfombra. «Más allá del componente estético, aísla del frío del suelo y mejora la acústica del espacio —algo que en invierno, con las ventanas cerradas, se nota especialmente—», nos explica Hirigoyen. Si tu suelo es de baldosa o de piedra, la diferencia será aún más notable por la mañana o al caminar descalza.

¿Y cuál elegir? Ella lo tiene claro: «Prefiero fibras naturales (lana, yute) por tacto y durabilidad frente a las sintéticas». Son una inversión inteligente que nos acompañará durante muchos años, aportando no solo calidez, sino también un punto de estilo atemporal. (Un secreto: una buena alfombra es el cojín térmico que tu suelo necesita).

Colores e iluminación: la temperatura visual

Pintar todo el salón con tonos tierra cada vez que llega el frío es una tentación, pero la experta lo desaconseja. Su propuesta es una base neutra y atemporal, un «lienzo en blanco» que no caduca. El cambio llega a través de los acentos de color con textiles y objetos: terracotas, ocres, marrones cálidos en cojines, mantas o piezas cerámicas. Pequeños gestos que calientan la mirada sin tocar la base.

En cuanto a la iluminación, su truco es repensar las escenas de luz según la acción, no según la etiqueta de la estancia. Un salón-comedor no puede tener un único punto de luz. Necesitas una luz sobre la mesa, una indirecta que rebote en un espejo para multiplicar la calidez, y una luz de lectura suave. Crear diferentes ambientes lumínicos es un secreto para un espacio que se adapta a ti.

El dormitorio: tu refugio definitivo

Si hay un lugar donde refugiarse cuando bajan los termómetros, este es sin duda el dormitorio, y más concretamente, la cama. Su receta para la ropa de cama es una auténtica lección de confort: «Comienzo por sábanas de algodón egipcio de gramaje alto, sumo una manta intermedia y cierro con un plaid o pie de cama de textura más rústica».

Esta sensación de capas, igual que en la vestimenta, es lo que aporta esta idea de refugio y calidez absoluta. Es un truco infalible que transforma tu cama en un nido perfecto para los días más fríos. Y cuando llegue la primavera, simplemente habrá que ir retirándolas.

Materiales atemporales: una inversión inteligente

Hay materiales que solo con mirarlos, nos hacen sentir más abrigadas. Para Hirigoyen, la lista es corta y atemporal: la madera de nogal, la lana, la terracota y los textiles de trama gruesa. Son materiales que evolucionan bien con el tiempo y que, a diferencia de una tendencia de temporada, siguen aportando calidez años después.

Esta es la solución definitiva para quien busca piezas duraderas que no pasen de moda y que aporten una sensación intrínseca de confort al hogar. Si estás pensando en renovar una mesa, una butaca o un cabecero, este puede ser el momento de apostar por la calidad y la calidez que solo estos materiales pueden ofrecer. (Nuestro bolsillo y nuestro sentido estético lo agradecerán).

Rincones para desconectar: el arte del hábitat

¿Merece la pena reservar un espacio para desconectar? «Totalmente», responde la experta. «Y si hay chimenea, mejor: no hay mejor ejemplo de ‘hogar dentro del hogar’ que una butaca orientada al fuego, con una estantería cerca, una manta a mano y una luz de lectura baja». No hace falta mucho espacio, sino intención.

Puedes ser una butaca al lado de la ventana, un banco con cojines al final del pasillo o un rincón del salón con su propia luz. Es un espacio hecho para ser habitado, no solo útil. Este es un secreto para nuestra salud mental, un lugar para recargarnos en la tranquilidad que solo nuestro hogar nos puede dar.

El exterior también se vive en invierno

La última clave nos llega del norte de Europa, un truco que la arquitecta aprendió de sus clientes daneses. Aprovechemos cada rayo de sol y cada estrella que se pueda ver, también en invierno. Su fórmula es sencilla: un banco corrido de madera, cojines de exterior con relleno técnico que aguante la humedad, un textil que se pueda recoger rápido si llueve y algún punto de luz cálida.

Esto es suficiente para que la terraza o el balcón siga siendo un espacio disfrutable en los meses fríos, aunque sea para un café al sol del mediodía o una copa bajo las estrellas. Es un error común encerrarnos completamente en casa. El invierno también se vive de puertas hacia afuera, y los momentos que nos regala el exterior son un tesoro oculto que no deberíamos desaprovechar.

Con estas claves maestras de Ana Hirigoyen, nuestro hogar ya no será el mismo. Hemos descubierto que el verdadero confort térmico es una orquesta de pequeños gestos y decisiones inteligentes, más que una cuestión de grandes inversiones. Ya sabes, la próxima vez que el frío llame a la puerta, la respuesta no será solo subir el termostato, sino aplicar la sabiduría de una arquitecta. ¿Y tú, por cuál de estos secretos comenzarás?