Ni bailarinas ni sandalias: los zapatos estilo alpargata de Gioseppo que arrasarán este verano

Pasear por la calle Serrano de Madrid es como asistir a un desfile de moda en vivo. Siempre nos fijamos en lo mismo: ¿cómo lo hacen para ir tan impecables sin parecer que se han esforzado nada?

El secreto no está en el bolso de lujo ni en las joyas heredadas. La clave está en los pies. (Sí, nosotros también pensábamos que el tacón de aguja era obligatorio, pero estábamos muy equivocadas).

El adiós definitivo a los tacones que duelen

Las chicas más elegantes de la capital han dicho basta. Ya no hace falta sufrir para ir elegante a un evento, a una oficina del centro o a un «tardeo» en el visado. El truco es el calzado plano premium.

Y aquí es donde entra en juego El Corte Inglés. El gigante de la distribución ha lanzado una colección de alpargatas que nada tienen que ver con las que usas para ir a la playa.

Hablamos de un diseño sofisticado, con materiales nobles y acabados que rozan la alta costura. Son las alpargatas que se hacen pasar por zapatos de vestir y que ya se han convertido en el uniforme oficial del Madrid más «chic».

Ten cuidado: este modelo en concreto está generando una lista de espera silenciosa entre las clientas habituales que saben detectar una joya antes de que se haga viral.

Comodidad de lujo con sello artesanal

¿Qué hace que estas alpargatas sean tan especiales? Primero, su construcción artesanal. El yute de la suela está trenzado con una precisión que garantiza una pisada firme pero suave.

A diferencia de las copias baratas, estas no pesan. Son tan ligeras que tendrás la sensación de ir descalza por la alfombra de casa, pero con el estilo de una celebrity en la Costa Azul.

El tejido de la parte superior, a menudo con detalles de piel o bordados delicados, eleva cualquier look de manera inmediata. Puedes llevarlas con un vestido de lino o con unos pantalones de pinzas y el resultado será siempre de diez.

Además, el color neutro de esta colección premium permite que las combines con toda tu gama cromática de verano, ahorrándote tiempo frente al espejo cada mañana.

El fenómeno «Corte Inglés» que arrasa en las redes

No es casualidad que todos hablen de ello. Cuando una pieza combina calidad y precio con este acierto, el éxito está asegurado. El Corte Inglés ha sabido leer la necesidad de un calzado que sirva para todo.

¿Sabías que las ventas de alpargatas de lujo han crecido un 25% este trimestre en Madrid? La tendencia «quiet luxury» o lujo silencioso está aquí para quedarse, y estos zapatos son el ejemplo perfecto.

Muchas clientas ya las llaman «las bambas del barrio de Salamanca» porque ofrecen la misma comodidad pero con un nivel de etiqueta mucho superior.

Invertir en unas alpargatas de esta categoría es asegurarte de que tendrás un básico durante muchos veranos. No se deforman, no pasan de moda y, sobre todo, no te abandonan a mitad del día.

No esperes a las rebajas: volarán antes

Si piensas que podrás encontrarlas en julio con descuento, te arriesgas a quedarte con las ganas. Las tallas más buscadas ya están marcando bajo stock en muchos centros de la capital y en la tienda online.

Este es el momento de hacerte con el truco que ha cambiado la forma de vestir de las madrileñas más exigentes. Es una compra inteligente para tu armario y un descanso merecido para tus pies.

Recuerda que la elegancia nunca debería ser un castigo. Ir plana y lucir espectacular es posible si sabes dónde elegir tu calzado.

Nosotros ya hemos pasado por la planta de zapatería para asegurar nuestro par. ¿Quieres seguir sufriendo con los tacones o prefieres caminar con el estilo de las que más saben?

Nos vemos en las terrazas más top de la ciudad, y recuerda: si las ves, es que ella también sabe el secreto. ¡Buena ruta de compras!