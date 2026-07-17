10 trucos de estilo inspirados en las novias de Lamine Yamal, Cucurella y Haaland para llevar la camiseta de fútbol

Llega el Mundial y, con él, la invasión del blokecore. Es esta fiebre por integrar la camiseta de tu equipo en looks que no huelan a gimnasio ni a grada de estadio. Pero admitámoslo: llevar la elástica sin parecer que vas a jugar un partido es un arte que requiere estrategia.

No se trata de ponerse la camiseta de cualquier manera. Se trata de entender que esta prenda es ahora mismo el nuevo lienzo de la moda urbana. Las WAGs y las grandes estrellas han descifrado el código secreto para mezclar el sentimiento futbolístico con la alta costura. (Sí, nosotros también hemos caído rendidos ante la idea de llevarla con tacones).

La alquimia del contraste

El primer error que todas cometemos es buscar el «total look» deportivo. Si combinas la camiseta con chándal, el resultado es plano y aburrido. El secreto mejor guardado de Inés García, novia de Lamine Yamal, es la dualidad. Ella combina la segunda equipación de España, de inspiración retro, con shorts vaqueros de Prada y sandalias de Zara. El contraste entre la prenda sport y la delicadeza de una pedicura cuidada marca la diferencia.

Por su parte, Claudia Rodríguez ha llevado este concepto al límite al customizar la camiseta de Marc Cucurella como si fuera un corsé. Es la prueba definitiva de que la moda y el fútbol pueden fusionarse sin perder la identidad de cada uno. Si no quieres llegar a este extremo, puedes optar por la técnica de Paddy Noarbe: el modelo cropped (corto) con vaqueros de tiro bajo para un aire dosmilero impecable.

El manual de estilo para este verano

Si quieres aplicar estos trucos hoy mismo, toma nota de los pilares que definen el éxito de estos looks. Primero, la sofisticación de los accesorios. Fíjate en cómo Antonella Roccuzzo eleva la elástica argentina simplemente añadiendo un bolso de lujo de Hermès a juego con el color de la bandera. Si animas a España, busca un modelo de color rojo para cerrar el outfit con nota.

Segundo, el juego de siluetas. Isabel Haugseng Johansen, pareja de Erling Haaland, nos ha regalado la lección definitiva: camiseta de fútbol con minifalda lencera. Es una mezcla arriesgada pero ganadora porque rompe con la rigidez de lo deportivo. Finalmente, los accesorios de lujo como las gafas de sol ahumadas de Inés de Ramón o los relojes con esfera de oro demuestran que una camiseta básica puede parecer de pasarela si el resto del estilismo tiene el peso suficiente.

La clave no es qué ropa tienes, sino cómo la haces dialogar. Una camiseta de fútbol es un lienzo en blanco; el lujo lo aportas tú con el calzado y los complementos.

Por qué esta tendencia ha venido para quedarse

Esta fiebre por la camiseta de fútbol no es algo pasajero. Es una manera de decir que nuestra forma de vestir ha cambiado. Ya no queremos prendas que solo sirvan para una ocasión. Queremos prendas versátiles, capaces de adaptarse tanto a un evento importante como a una jornada de apoyo incondicional a nuestro equipo en el bar de moda.

Además, el uso de camisetas vintage —como la que lució Rosalía del año 2000— añade un componente nostálgico que le otorga un valor extra a tu armario. No necesitas comprar cada temporada; solo necesitas saber reinterpretar lo que ya tienes con la actitud correcta.

Ahora que ya conoces los trucos de las mujeres que dominan el juego de la moda, solo te falta elegir tu combinación. La camiseta de tu selección ya no es solo para ver el partido, es tu nueva prenda estrella. ¿Cuál sacarás a pasear esta misma tarde?