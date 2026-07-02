Les noves New Balance amb ànima japonesa són tan versàtils que s’adapten a qualsevol terreny

Arriba el moment de preparar el calçat per a les nostres escapades i el dilema de sempre torna a aparèixer. Prioritzem la comoditat per caminar per la ciutat o busquem resistència per als senders de muntanya? La majoria acaba portant dos parells de sabates a la maleta, però New Balance acaba de liquidar aquesta necessitat.
La marca ha llançat un model que està trencant tots els esquemes. A primera vista, podries jurar que són unes botes de senderisme d’alt rendiment. Tanmateix, en calçar-te-les, descobreixes que tens entre mans una sabatilla tècnica amb una lleugeresa que sembla màgia. És el tipus de disseny que em fa qüestionar per què hem estat carregant tant de pes fins ara.
Ànima japonesa en un disseny híbrid
La clau d’aquest model resideix en la seva inspiració. Els dissenyadors han mirat cap al minimalisme i l’eficiència de l’ànima japonesa per crear un calçat que funciona en qualsevol entorn. L’estructura és robusta, capaç de protegir el peu en terrenys irregulars, però amb una estètica urbana que no desentona en una terrassa de moda.
És un disseny tres en un. Serveixen per xafar l’asfalt durant hores, són perfectes per a una ruta de mitja muntanya i tenen l’estil suficient per combinar-les amb un pantaló tècnic o uns texans. És la definició exacta de rendibilitzar una compra.
Un tip secret per a les que estem decidides a fer la compra: l’ajust d’aquestes New Balance és una mica més ampli del que és habitual a la zona de l’empenya. Si acostumes a dubtar entre dues talles, la meva recomanació és que optis per la més petita per assegurar que la subjecció sigui perfecta en els descensos.
Tecnologia que cuida la teva petjada
Més enllà del que és visual, el rendiment tècnic és el que justifica el seu èxit. La sola incorpora una adherència de tracció total, heretada directament dels seus models més avançats per córrer per muntanya. Això significa que la seguretat en cada pas està garantida, tant si hi ha fang com si el terra està mullat.
L’amortiment, per la seva banda, és el segell de la casa. Han integrat la seva tecnologia més avançada per absorbir impactes sense que la sabatilla perdi el seu perfil estilitzat. És, possiblement, la sabata més equilibrada que he provat en els últims mesos.
Per què s’estan esgotant tan ràpid
La combinació de funcionalitat i disseny és sempre un imant, però el que està movent les masses és la versatilitat. En un món on busquem viatjar lleugeres, portar una sabata que serveixi per a tot és el gran avantatge competitiu. És la companya perfecta per a les que odiem haver de triar entre comoditat i estètica.
Estem davant d’una peça que, a més de ser tendència absoluta, té tots els números per convertir-se en un clàssic atemporal de la marca. No és només qüestió de moda, és una aposta per la practicitat que, honestament, s’agraeix molt quan el ritme de vida no ens permet passar per casa a canviar-nos.
Si estaves pensant a actualitzar el teu equipament, aquest és el moment. Les unitats estan volant i la resposta de les usuàries ha superat totes les expectatives. Prefereixes assegurar el teu parell ara o esperaràs que hagin de reposar estoc en ple agost?
De vegades, la decisió més intel·ligent és la que estalvia espai a la maleta i temps en l’elecció. T’animes a provar aquest híbrid o ets de les que prefereix portar l’armari sencer a sobre?