L’última esperanza de Venecia: los megaproyectos que podrían detener su hundimiento definitivo

Venecia está librando una batalla épica contra el mar, y por primera vez en siglos, las noticias no son buenas. La icónica ciudad de los canales se hunde a un ritmo de dos milímetros por año, una cifra que, sumada al imparable ascenso del nivel del mar, dibuja un escenario apocalíptico para finales de siglo. Sin embargo, la ciencia ha decidido pasar a la ofensiva.

Ya no es suficiente con el MOSE, el sistema de diques móviles que actualmente protege la laguna. La comunidad científica internacional ha puesto sobre la mesa cuatro megaproyectos viables que suenan a ciencia ficción, pero que podrían ser la única esperanza real para que Venecia no termine siendo la nueva Atlántida. (Y no, no vale poner más sacos de arena).

La inyección de agua: elevar la ciudad desde abajo

Uno de los proyectos más ambiciosos y sorprendentes consiste en inyectar agua de mar en los acuíferos profundos bajo la ciudad. La idea es sencilla pero técnicamente extrema: al introducir agua a alta presión a unos 700 metros de profundidad, las capas de arena se expandirían, provocando un levantamiento del suelo veneciano.

Según los estudios de la Universidad de Padua, esta técnica podría elevar la ciudad hasta 25 o 30 centímetros en tan solo una década. Sería un respiro vital para San Marcos, la zona más baja y castigada por el «acqua alta». Es, literalmente, inflar el suelo sobre el cual caminan los turistas para mantenerlos al borde de las olas.

Cerrar el Adriático: la solución radical

Si Venecia se inunda porque el Adriático empuja, ¿por qué no cerrar el Adriático? Esta propuesta sugiere la construcción de un dique gigante en el Estrecho de Otranto, donde el mar se estrecha. Esto permitiría controlar el nivel del agua en todo el mar interior, protegiendo no solo Venecia, sino toda la costa italiana y croata.

Hablamos de una obra de ingeniería sin precedentes que transformaría el Adriático en un lago controlado. El coste sería astronómico y el impacto ecológico masivo, pero los expertos advierten que, si el deshielo de los polos continúa al ritmo actual, las soluciones locales como el MOSE se quedarán cortas en menos de 50 años.

El anillo de protección y la renaturalización

No todo es hormigón y acero. El tercer proyecto apuesta por la ingeniería verde. Se trata de reconstruir las marismas y bancos de arena que protegían la laguna de forma natural. Estas defensas biológicas actúan como esponjas que absorben la energía de las mareas antes de que lleguen a los palacios venecianos.

Complementando esto, se plantea la creación de un anillo exterior de arrecifes artificiales. Estos arrecifes no solo frenarían el oleaje, sino que ayudarían a restaurar la biodiversidad marina, creando un escudo vivo que crecería al mismo ritmo que sube el nivel del mar. Es la ciencia aprendiendo de la naturaleza para salvar la cultura.

Diques de nueva generación: más allá del MOSE

El actual sistema MOSE tiene fecha de caducidad. Por eso, el cuarto megaproyecto propone una evolución total: barreras fijas y sumergibles de respuesta inteligente. Estos muros, controlados por Inteligencia Artificial, se activarían de forma selectiva según la dirección del viento y la presión atmosférica, optimizando el intercambio de agua para no asfixiar la laguna.

La inversión necesaria para cualquiera de estas opciones es colosal, pero el coste de no hacer nada es la pérdida total de uno de los tesoros de la humanidad. El tiempo de los debates teóricos se ha acabado; ahora toca decidir qué precio estamos dispuestos a pagar para mantener a flote la Serenissima.

Venecia sigue siendo ese lugar mágico donde el tiempo parece haberse detenido, pero bajo el agua, el reloj corre más rápido que nunca. ¿Llegaremos a tiempo para ver estos proyectos convertidos en realidad o nos despediremos de sus canales para siempre?