El universo no puede esperar y la NASA tampoco. El telescopio James Webb, nuestro ojo más ambicioso en el cosmos, se está quedando sin tiempo y, sobre todo, sin combustible.

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Imagina tener la mejor cámara del mundo pero saber que la batería se agotará en el momento más apasionante de la película. Eso es exactamente lo que está pasando a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra.

La misión de rescate que parece ciencia-ficción

La llamada «Operación Big Bang» no es un título de película de Hollywood. Es un plan técnico extremo para intentar reabastecer de combustible un artefacto que nunca fue diseñado para ser manipulado en el espacio.

El James Webb se encuentra en el punto Lagrange L2, un lugar donde la gravedad de la Tierra y el Sol se cancelan. Es un equilibrio perfecto, pero mantenerse allí consume hidracina de forma constante.

Si no hacemos nada, el telescopio se convertirá en la basura espacial más cara de la historia en menos de una década. La NASA quiere evitar este funeral prematuro con una maniobra robótica sin precedentes.

La idea es enviar una nave de servicio que sea capaz de «cazar» el Webb en el vacío, acoplarse a su estructura e inyectarle vida nueva. Es tan difícil y peligroso como suena.

Cualquier error en el acoplamiento podría empujar el telescopio fuera de su órbita para siempre, perdiéndolo en la oscuridad infinita.

¿Por qué nos jugamos tanto con este telescopio?

No estamos hablando solo de dinero, aunque el proyecto costó 10.000 millones de dólares. Se trata de lo que el Webb nos está enseñando sobre nuestros propios átomos.

Desde que comenzó a operar, ha detectado galaxias que no deberían existir y atmósferas en planetas lejanos donde podría haber agua líquida.

Si logramos extender su vida hasta el 2040, podríamos llegar a ver el nacimiento de las primeras estrellas del Big Bang. Sería como tener un vídeo del inicio del tiempo.

El beneficio para la humanidad es incalculable: estamos a punto de responder la pregunta de si estamos solos en el universo. Cortar esta investigación ahora sería un crimen científico.

La ingeniería de lo imposible a 200 bajo cero

El reto técnico es que el Webb está protegido por un escudo térmico del tamaño de una pista de tenis. Es extremadamente frágil y cualquier resto de calor de una nave de rescate podría cegar sus sensores infrarrojos.

La agencia espacial está desarrollando una nueva generación de brazos robóticos con una precisión milimétrica. Deben cortar cables y abrir válvulas que se sellaron en la Tierra hace años.

Esta tecnología no solo servirá para el Webb. Si la Operación Big Bang tiene éxito, abrirá la puerta a una economía en el espacio donde podremos reparar y actualizar satélites sin tener que lanzar nuevos.

El ahorro económico a largo plazo para las comunicaciones y la defensa terrestre sería de miles de millones de euros cada año.

La cuenta atrás para la decisión final

La ventana de oportunidad para lanzar esta misión de rescate se cierra en el año 2026. Los ingenieros necesitan comenzar a construir la nave de servicio ya mismo para llegar a tiempo.

El presupuesto ya está sobre la mesa del Congreso de los Estados Unidos. Es una apuesta de todo o nada: o gastamos una fracción ahora para salvar el Webb, o aceptamos que se pierda en el olvido.

La comunidad científica internacional está presionando para que el plan siga adelante. No podemos permitir que nuestra mejor herramienta para entender el cosmos muera de hambre de combustible.

Si te gusta la fotografía espacial, guarda todas las imágenes que salgan este año, ya que podrían ser las últimas si la política gana a la ciencia.

Un futuro más allá de las estrellas

El éxito de esta misión significaría que el ser humano ha dejado de ser un simple observador para convertirse en un mecánico del espacio profundo.

Estamos aprendiendo a cuidar lo que tenemos a millones de kilómetros, una lección de sostenibilidad que también nos hace falta aquí en la Tierra.

El James Webb es más que un telescopio; es nuestro legado. Y no lo dejaremos caer sin luchar hasta el último gramo de combustible, ¿verdad?.

Al final, la única frontera real es nuestra propia imaginación. Y la de la NASA parece no tener límites.

¿Estás preparado para ver cómo reescribimos las leyes de lo posible?.