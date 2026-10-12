Abel de González, interiorista: «Per reparar una paret amb humitat, primer cal sanejar-la»

Veus aquelles taques d’humitat a la paret? Aquells esconxons que et fan sospirar cada matí? És un impuls gairebé automàtic pensar que n’hi ha prou amb una capa de pintura nova per fer-les desaparèixer, com per art de màgia. Però nosaltres, que entenem de veritat què passa darrere d’aquest mur, sabem que aquest és un dels errors més costosos i frustrants que pots cometre a la teva llar.
Tapant el problema, el que fem és donar-li via lliure per créixer i causar danys encara més grans. És com amagar la pols sota la catifa, però amb conseqüències molt més greus per a la integritat de casa nostra i, per descomptat, per a la nostra butxaca. Però, i si et diguéssim que hi ha un mètode definitiu per dir adeu a aquest malson?
Els professionals de l’obra ho tenen claríssim, i ara nosaltres també. El reconegut interiorista Abel de González, la ment darrere del popular canal “Mil Ideas”, ens desvela el secret perquè l’humitat no torni mai més. La seva premissa és imprescindible: «Per reparar una paret amb humitat, primer cal sanejar-la».
La comprovació prèvia: un pas crucial
Abans d’aixecar cap espàtula o brotxa, el primer que hem de fer és una inspecció exhaustiva. Cal assegurar-se que l’origen de la filtració d’aigua original estigui completament resolt i que la superfície afectada estigui totalment seca. Saltant-nos aquest pas, estem condemnades a veure com la taca torna a aparèixer, una i altra vegada.
Aquest punt és, sens dubte, la pedra angular de tot el procés. Ignorar-ho seria com construir un castell de sorra a la vora del mar; per molt boniques que siguin les torres, la base és inestable. La humitat és un enemic tenaç i només amb una comprovació rigorosa aconseguirem una solució a llarg termini.
És sorprenent la quantitat de vegades que es vol córrer sense assegurar que la causa de l’humitat ja no hi és. Un error que ens surt car.
El sanejament definitiu: adéu als residus
Un cop hem confirmat que la paret està seca i sense fuites actives, arriba el moment de l’acció. Amb una espàtula, hem d’eliminar amb cura tot el material deteriorat: la pintura solta, els esconxons, les parts danyades. És una feina minuciosa, sí, però imprescindible.
El truc aquí és no excedir-se. Hem de retirar el que està malmès, però sense fer més gran el problema, sense afeblir la paret innecessàriament. Una neteja a fons és clau per evitar que la humitat es reprodueixi sota la nova capa de pintura, amagada i creixent en silenci. És la base d’un treball ben fet.
Imprimació: la barrera secreta
Amb la paret sanejada i neta, el següent pas és crear una barrera protectora. Abel de González recomana utilitzar segelladors, preferiblement amb base d’oli. Aquests productes són la nostra arma secreta per compactar la paret i evitar que aquelles taques que tant ens pertorben tornin a brotar amb el temps.
«Si no se li aplica res, la taca d’humitat sempre tornarà a sortir», afirma l’expert, i no podríem estar més d’acord. Invertir en una segelladora de qualitat no és una despesa, és un estalvi gegant a llarg termini. Ens assegurem que la superfície estigui perfectament preparada per als passos següents i que la nostra feina no sigui en va.
Reparació d’imperfeccions: el truc dels professionals
Ara que la paret està protegida, és el moment de corregir aquells forats o irregularitats. Per als pegats grans, la guixola (escaiola) continua sent una opció tradicional i econòmica, gràcies a la seva capacitat de càrrega. Però el mercat avui dia ens ofereix massilles de nova generació, llistes per usar, que simplifiquen molt la tasca.
El truc que Abel de González ens revela és aplicar dues capes de massilla. La primera cobreix els buits de manera uniforme i, un cop seca, es llija suaument amb una llima mitjana i es neteja la pols. Una segona aplicació, amb cura, ens permetrà aconseguir una superfície llisa i homogènia, imprescindible abans d’encarar l’acabat final amb pintura.
Fixador: l’aliat clau per a l’acabat
Per garantir que la pintura s’adhereixi perfectament i el resultat sigui professional, el fixador és un pas que no podem oblidar. Les zones que hem reparat amb massilla o guixola tenen una capacitat d’absorció diferent de la resta de la paret, i això podria provocar contrastos o ombres no desitjades un cop pintat.
Per evitar aquests errors visuals, l’interiorista aconsella un fixador a l’aigua. Però atenció, perquè aquí arriba un altre truc ocult: si no tens un producte comercial a mà, pots barrejar pintura plàstica blanca amb aigua fins a obtenir una textura líquida, similar a l’aigua. Aquesta barreja, aplicada en dues capes amb una hora d’espera entre elles, és un fixador perfecte. Això sí, vés amb compte, perquè en ser tan líquid, esquitxa amb facilitat (nosaltres ja ho vam descobrir a la nostra pell!).
L’acabat professional: el toc final
Finalment, arribem a la fase de l’acabat amb dues capes de pintura plàstica. És fonamental respectar els temps de secat entre ambdues per aconseguir el resultat desitjat. De fet, González ens dona un últim consell imprescindible: abans d’aplicar la segona mà, fem una revisió de la superfície.
Aquest petit gest ens permetrà detectar i corregir qualsevol petita imperfecció que hagi pogut quedar després de les reparacions. És el que marca la diferència entre un bon resultat i un acabat realment professional i homogeni, digne de revista. No val a badar en l’última fase!
Entenent l’enemic: els tipus d’humitat
Però, quina és la humitat que ens afecta? Conèixer-la és el primer pas per combatre-la de manera efectiva. Existeixen diversos tipus, cadascun amb les seves senyals d’alarma i les seves particularitats que cal saber identificar.
La humitat per filtració es produeix quan l’aigua de l’exterior penetra a la paret per una impermeabilització deficient o deteriorada. Les goteres i les taques fosques, sobretot a la part superior de les parets o al sostre, són els seus signes més habituals. També es poden produir despreniments de pintura i esconxons.
La humitat per condensació és el vapor d’aigua que generem dins de casa amb activitats quotidianes com dutxar-nos, cuinar o estendre la roba. Apareixen gotes d’aigua a les finestres (sobretot a l’hivern) i taques negres de floridura a les cantonades, parets i sostres. Sol anar acompanyada d’una persistent olor de humitat i una sensació d’ambient carregat.
Finalment, la humitat per capil·laritat és quan l’aigua del terra ascendeix per les parets a través de petits porus. Per identificar-la, hem de fixar-nos en la part baixa dels murs, on solen concentrar-se les taques blanquinoses i la pols provocada per les sals minerals que transporta l’aigua. Un error comú és confondre-la amb altres humitats.
El meu consell és clar: mai subestimis la humitat. Cada tipus té la seva solució, però totes passen per entendre l’origen.
No et deixis enganyar per solucions ràpides
Ara que coneixes el procés definitiu explicat per un expert, és el moment de prendre les decisions correctes. Les solucions ràpides i barates són un miratge que ens acaba costant el doble en temps, diners i disgustos. El secret per a una llar sana i sense humitats és la prevenció i l’aplicació del mètode correcte des del principi.
El teu temps és or i la teva butxaca no es mereix sorpreses desagradables. Invertir en un bon sanejament i seguir cada un dels passos que ens ha ensenyat Abel de González és el veritable estalvi que farà que la humitat sigui, per fi, una cosa del passat. Al final, qui no vol una llar sana i sense sorpreses desagradables?