Abel de González, interiorista: «Para reparar una pared con humedad, primero hay que sanearla»

¿Ves esas manchas de humedad en la pared? Esos desconchones que te hacen suspirar cada mañana. Es un impulso casi automático pensar que basta con una capa de pintura nueva para hacerlas desaparecer, como por arte de magia. Pero nosotros, que entendemos de verdad lo que pasa detrás de ese muro, sabemos que este es uno de los errores más costosos y frustrantes que puedes cometer en tu hogar.

Tapando el problema, lo que hacemos es darle vía libre para crecer y causar daños aún mayores. Es como esconder el polvo debajo de la alfombra, pero con consecuencias mucho más graves para la integridad de nuestra casa y, por supuesto, para nuestro bolsillo. Pero, ¿y si te dijéramos que hay un método definitivo para decir adiós a esta pesadilla?

Los profesionales de la obra lo tienen clarísimo, y ahora nosotros también. El reconocido interiorista Abel de González, la mente detrás del popular canal «Mil Ideas», nos desvela el secreto para que la humedad no vuelva nunca más. Su premisa es imprescindible: «Para reparar una pared con humedad, primero hay que sanearla».

La comprobación previa: un paso crucial

Antes de levantar cualquier espátula o brocha, lo primero que debemos hacer es una inspección exhaustiva. Hay que asegurarse de que el origen de la filtración de agua original esté completamente resuelto y que la superficie afectada esté totalmente seca. Saltándonos este paso, estamos condenados a ver cómo la mancha vuelve a aparecer, una y otra vez.

Este punto es, sin duda, la piedra angular de todo el proceso. Ignorarlo sería como construir un castillo de arena a la orilla del mar; por muy bonitas que sean las torres, la base es inestable. La humedad es un enemigo tenaz y solo con una verificación rigurosa lograremos una solución a largo plazo.

Es sorprendente la cantidad de veces que se quiere correr sin asegurar que la causa de la humedad ya no está. Un error que nos sale caro.

El saneamiento definitivo: adiós a los residuos

Una vez hemos confirmado que la pared está seca y sin filtraciones activas, llega el momento de la acción. Con una espátula, debemos eliminar con cuidado todo el material deteriorado: la pintura suelta, los desconchones, las partes dañadas. Es un trabajo minucioso, sí, pero imprescindible.

El truco aquí es no excederse. Debemos retirar lo que está dañado, pero sin agrandar el problema, sin debilitar la pared innecesariamente. Una limpieza a fondo es clave para evitar que la humedad se reproduzca bajo la nueva capa de pintura, escondida y creciendo en silencio. Es la base de un trabajo bien hecho.

Imprimación: la barrera secreta

Con la pared saneada y limpia, el siguiente paso es crear una barrera protectora. Abel de González recomienda utilizar selladores, preferiblemente con base de aceite. Estos productos son nuestra arma secreta para compactar la pared y evitar que esas manchas que tanto nos perturbaban vuelvan a surgir con el tiempo.

«Si no se le aplica nada, la mancha de humedad siempre volverá a salir», afirma el experto, y no podríamos estar más de acuerdo. Invertir en un sellador de calidad no es un gasto, es un ahorro gigante a largo plazo. Nos aseguramos de que la superficie esté perfectamente preparada para los pasos siguientes y que nuestro trabajo no sea en vano.

Reparación de imperfecciones: el truco de los profesionales

Ahora que la pared está protegida, es el momento de corregir esos agujeros o irregularidades. Para los parches grandes, la escayola sigue siendo una opción tradicional y económica, gracias a su capacidad de carga. Pero el mercado hoy en día nos ofrece masillas de nueva generación, listas para usar, que simplifican mucho la tarea.

El truco que Abel de González nos revela es aplicar dos capas de masilla. La primera cubre los huecos de manera uniforme y, una vez seca, se lija suavemente con una lima media y se limpia el polvo. Una segunda aplicación, con cuidado, nos permitirá lograr una superficie lisa y homogénea, imprescindible antes de encarar el acabado final con pintura.

Fijador: el aliado clave para el acabado

Para garantizar que la pintura se adhiera perfectamente y el resultado sea profesional, el fijador es un paso que no podemos olvidar. Las zonas que hemos reparado con masilla o escayola tienen una capacidad de absorción diferente del resto de la pared, y esto podría provocar contrastes o sombras no deseadas una vez pintado.

Para evitar estos errores visuales, el interiorista aconseja un fijador al agua. Pero atención, porque aquí llega otro truco oculto: si no tienes un producto comercial a mano, puedes mezclar pintura plástica blanca con agua hasta obtener una textura líquida, similar al agua. Esta mezcla, aplicada en dos capas con una hora de espera entre ellas, es un fijador perfecto. Eso sí, ten cuidado, porque al ser tan líquida, salpica con facilidad (¡nosotros ya lo descubrimos en nuestra piel!).

El acabado profesional: el toque final

Finalmente, llegamos a la fase del acabado con dos capas de pintura plástica. Es fundamental respetar los tiempos de secado entre ambas para lograr el resultado deseado. De hecho, González nos da un último consejo imprescindible: antes de aplicar la segunda mano, revisemos la superficie.

Este pequeño gesto nos permitirá detectar y corregir cualquier pequeña imperfección que haya podido quedar después de las reparaciones. Es lo que marca la diferencia entre un buen resultado y un acabado realmente profesional y homogéneo, digno de revista. ¡No vale despistarse en la última fase!

Entendiendo al enemigo: los tipos de humedad

Pero, ¿cuál es la humedad que nos afecta? Conocerla es el primer paso para combatirla de manera efectiva. Existen varios tipos, cada uno con sus señales de alarma y sus particularidades que hay que saber identificar.

La humedad por filtración se produce cuando el agua del exterior penetra en la pared por una impermeabilización deficiente o deteriorada. Las goteras y las manchas oscuras, sobre todo en la parte superior de las paredes o el techo, son sus signos más habituales. También se pueden producir desprendimientos de pintura y desconchones.

La humedad por condensación es el vapor de agua que generamos dentro de casa con actividades cotidianas como ducharnos, cocinar o tender la ropa. Aparecen gotas de agua en las ventanas (sobre todo en invierno) y manchas negras de moho en las esquinas, paredes y techos. Suele ir acompañada de un persistente olor a humedad y una sensación de ambiente cargado.

Finalmente, la humedad por capilaridad es cuando el agua del suelo asciende por las paredes a través de pequeños poros. Para identificarla, debemos fijarnos en la parte baja de los muros, donde suelen concentrarse las manchas blanquecinas y el polvo provocado por las sales minerales que transporta el agua. Un error común es confundirla con otras humedades.

Mi consejo es claro: nunca subestimes la humedad. Cada tipo tiene su solución, pero todas pasan por entender el origen.

No te dejes engañar por soluciones rápidas

Ahora que conoces el proceso definitivo explicado por un experto, es el momento de tomar las decisiones correctas. Las soluciones rápidas y baratas son un espejismo que nos acaba costando el doble en tiempo, dinero y disgustos. El secreto para un hogar sano y sin humedades es la prevención y la aplicación del método correcto desde el principio.

Tu tiempo es oro y tu bolsillo no merece sorpresas desagradables. Invertir en un buen saneamiento y seguir cada uno de los pasos que nos ha enseñado Abel de González es el verdadero ahorro que hará que la humedad sea, por fin, cosa del pasado. Al final, ¿quién no quiere un hogar sano y sin sorpresas desagradables?