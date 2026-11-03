Esta cerveza española recibe la peor puntuación en el último estudio de la OCU

Un nuevo estudio de la OCU sacude el mundo cervecero español. Entre más de 30 marcas analizadas, una destaca… pero por mal. Los expertos desaconsejan rotundamente su compra.

Este análisis se ha hecho viral en las redes, encendiendo la conversación entre consumidores habituales de cerveza. Con resultados que mezclan química, cata y precio, la Organización de Consumidores y Usuarios no ha dejado lugar a dudas sobre cuál es la opción menos recomendable del mercado.

La metodología de la OCU: más que una cata

La Organización de Consumidores y Usuarios ha publicado recientemente un estudio detallado sobre más de treinta cervezas tipo lager clásicas disponibles en los supermercados. El informe combina análisis químicos, examen del etiquetado, contenido en alcohol, grado de fermentación y, por supuesto, una cata a ciegas realizada por expertos.

No se trata de una opinión aleatoria ni de una moda viral: los resultados están sustentados con datos técnicos.

El objetivo principal de la OCU es orientar a los consumidores españoles sobre las mejores elecciones en relación calidad-precio, así como alertar sobre las opciones más deficientes del estante.

Las grandes ganadoras del análisis

Entre las cervezas mejor valoradas, sorprende que algunas marcas blancas se sitúen por encima de nombres históricos. La mejor cerveza del estudio ha sido la de Lidl, ‘Argus Suave’, que además de una calidad sensorial destacada, mantiene un precio muy asequible.

También sobresalen Mahou Clásica y Amstel Original, que han obtenido buenas puntuaciones tanto en análisis químicos como en sabor y equilibrio, manteniendo precios competitivos.

La combinación de calidad percibida, información nutricional clara y buen precio ha sido la clave del éxito de estas marcas.

La peor cerveza según la OCU

El gran foco de atención ha sido Cruzcampo Pilsen, que ha recibido la puntuación más baja del estudio. La OCU la sitúa en el último lugar tanto por su perfil químico como por la cata.

Según el informe, su sabor ha sido uno de los peor valorados por los expertos, y en comparación con otras marcas del mismo rango de precio, presenta una calidad global inferior. Esto ha provocado numerosas reacciones en las redes, especialmente entre quienes la consumen habitualmente.

Este resultado ha generado debate: ¿influye el arraigo regional o publicitario en nuestra percepción de calidad?

Qué tener en cuenta al elegir cerveza

El estudio de la OCU no solo revela ganadores y perdedores: también ofrece claves útiles para el consumidor medio.

No te guíes solo por la marca o la fama. Muchas cervezas “clásicas” no ofrecen mejor calidad que otras más económicas.

Muchas cervezas “clásicas” no ofrecen mejor calidad que otras más económicas. Revisa la etiqueta. El grado de fermentación, ingredientes y porcentaje alcohólico son indicadores útiles de lo que compras.

El grado de fermentación, ingredientes y porcentaje alcohólico son indicadores útiles de lo que compras. Haz tu propia cata. Si tienes dudas, prueba varias marcas sin saber cuál es cuál. Tus sentidos te pueden sorprender.

Además, la OCU destaca que el precio no siempre es sinónimo de calidad, un hecho que en el caso de las cervezas analizadas ha quedado claramente demostrado.

La cerveza en España: tradición y mercado

España es uno de los países donde se consume más cerveza de Europa. La bebida está profundamente arraigada en la cultura social y gastronómica del país. Sin embargo, no todos los productos que se venden ofrecen la misma experiencia o seguridad alimentaria.

Este tipo de estudios permiten a los consumidores tomar decisiones más informadas y evitar pagar de más por una calidad que no está garantizada.

Cerveza con criterio: la elección está en tus manos

Saber qué cerveza comprar no es solo una cuestión de gusto, sino de información. Gracias a estudios como el de la OCU, es posible consumir mejor, gastar menos y, sobre todo, evitar decepciones.

¿Te ha sorprendido el resultado? ¿Has probado alguna de las cervezas mejor o peor valoradas? Comparte esta noticia, comenta tu experiencia y ayuda a otros a elegir con criterio. Porque disfrutar de una buena cerveza también es cuestión de estar bien informado.