Adiós a la tarima flotante: el suelo laminado en espiga triunfará en 2027

Durante años, hemos asistido al reinado indiscutible de la tarima flotante en nuestros hogares. Ha sido la reina de la decoración, capaz de adaptarse a cualquier estilo con su versatilidad y facilidad de instalación. Nos ofrecía la elegancia de la madera sin la complejidad de su mantenimiento, un auténtico caballo de batalla en cualquier proyecto de reforma.

Pero atención, porque las tendencias más sólidas giran y el ciclo del interiorismo nos trae una revolución silenciosa, un cambio que ya se está gestando y que en 2027 será una realidad incuestionable. Se trata de un patrón atemporal, una solución que muchos ya hemos visto, pero que ahora regresa con una fuerza imparable para reclamar su lugar estelar.

Prepárate para decir adiós a la uniformidad, porque el suelo laminado en espiga emerge como el nuevo protagonista. Esta opción no solo aportará una sofisticación extra a cualquier estancia, sino que se consolidará como la elección definitiva para aquellos que buscan calidez y personalidad, con una fecha clave en el calendario: el 2027.

La resurrección elegante de un clásico atemporal

El diseño en espiga no es ninguna novedad (¡y nosotros también nos preguntamos por qué se fue!), de hecho, lleva siglos decorando interiores. Su regreso no es casual, sino una adaptación inteligente a los gustos actuales, que buscan el movimiento y la singularidad en lugar de la linealidad previsible. Imagina cómo las piezas se colocan formando ángulos, creando una sucesión de líneas diagonales que transforman el suelo en un elemento decorativo en sí mismo.

Este patrón tiene un poder visual absoluto para jugar con la percepción del espacio, añadiendo profundidad y dinamismo. Ya no es solo un elemento funcional; se convierte en un punto focal, un lienzo donde se dibuja el carácter de nuestro hogar. Es el truco de magia del interiorismo que la mayoría desconoce.

Esta tendencia no es una moda pasajera, sino una apuesta por la autenticidad y la calidez que nuestro hogar pide a gritos. No basta con tener un suelo bonito; queremos que nos hable, que nos envuelva.

El secreto de su éxito reside en su capacidad de aportar una sofisticación que no recarga, sino que sublima. Mientras las lamas tradicionales generan una superficie visualmente homogénea, la espiga introduce cambios de orientación que crean un dibujo único, diferente a todo lo que hemos visto en los últimos años. Una manera sencilla de decir adiós al suelo insípido.

Más allá del estilo: los detalles que marcan la diferencia

Pero no todos los suelos en espiga son iguales, y aquí radica uno de los grandes descubrimientos de esta tendencia. Existe la espiga tradicional, con los extremos de las lamas uniéndose en ángulo, y la punta de Hungría, donde las piezas se cortan para crear una línea continua en forma de «V». A primera vista pueden parecer similares, pero el resultado visual es sutilmente distintivo, aportando matices que solo un buen diseñador sabría apreciar a simple vista.

La selección del color es otro factor crucial que puede transformar completamente la sensación de una habitación. Los suelos claros, por ejemplo, son una solución ideal para mantener la amplitud y la luminosidad, ideales para espacios pequeños o con poca luz natural. En cambio, las tonalidades más oscuras aportan un dramatismo y una presencia que ningún otro elemento decorativo puede igualar, creando ambientes más íntimos y acogedores.

De cara al 2027, los interiores se alejan de la frialdad excesiva que algunas combinaciones de blanco, gris y negro generaron durante la década pasada. Los acabados inspirados en el roble natural son ahora los más versátiles, combinando con una variedad de estilos que sorprende. Por su parte, los tonos beige, arena, miel y madera natural se conjugan fácilmente con cualquier mueble, desde el más clásico hasta el más moderno e innovador.

El tamaño de las piezas de la lama también juega un papel fundamental en la estética final. Las lamas estrechas generan un patrón más marcado, con más líneas y cambios de dirección, que encajan especialmente bien en viviendas de estilo clásico con mucha personalidad. Las piezas más anchas, en cambio, hacen que la habitación se perciba menos recargada, ideal para espacios más contemporáneos que buscan una mayor sensación de amplitud visual y diseño minimalista.

El retorno a la calidez y el confort del hogar

Esta tendencia hacia el suelo laminado en espiga se alinea perfectamente con una búsqueda más amplia: la de hogares más cálidos y acogedores. Tras años en que el minimalismo puro dominaba nuestros espacios, la madera, los tonos naturales y los materiales con textura están recuperando su protagonismo (y nuestro bolsillo lo agradecerá). Queremos que nuestra casa sea un refugio, un lugar donde sentirnos bien, y el suelo es la primera base de esta sensación.

Es una oportunidad de oro para renovar la casa sin necesidad de grandes y costosas reformas. Un cambio de suelo puede transformar radicalmente la atmósfera de una estancia, aportando esa sensación de nuevo y acabado que tanto nos gusta. Antes de tomar la decisión, sin embargo, es vital fijarse en la calidad del material, la forma de instalación y las características de uso para asegurar una elección duradera y funcional.

El cambio ya está aquí, las pasarelas del interiorismo lo han dictado y la tendencia se está consolidando a marchas forzadas. El suelo laminado en espiga no es solo una moda; es la respuesta a la necesidad de personalidad y confort que nuestros hogares reclamaban. Nos encontramos ante una decisión casi obligatoria si queremos que nuestro hogar esté al día con las tendencias más frescas.

No esperes al último momento para descubrir esta joya del diseño, porque el 2027 ya será un clásico moderno. Esta información que acabas de leer es tu ventaja secreta para transformar tu espacio, haciéndolo único, cálido y, sin duda, espectacularmente elegante. ¿Preparada para cambiar tu mundo con un simple golpe de vista?