Torna a Lidl l’estenedor plegable de Vileda que cap en qualsevol racó i està rebaixat just a temps per a la pluja

Però no pot ser un estenedor qualsevol, ha de ser un fet per durar, i el que marca la diferència és el que Lidl porta aquest any com una solució pràctica i versàtil.
Aquesta eina ha de ser un aliat a casa, i ho és: l’estenedor plegable de Vileda, el més venut temporada rere temporada. Vegem per què n’has de tenir un.
Disseny ideal per a espais petits
Un dels principals avantatges d’aquest model és el seu disseny plegable i compacte. Gràcies a aquestes característiques es pot guardar fàcilment i sense ocupar gaire espai quan no s’utilitza.
A més, tot i tenir una mida reduïda, és sorprenentment estable, robust i capaç de suportar peces voluminoses i pesades, pròpies d’aquestes temporades com jerseis, tovalloles o texans, i sense cap problema.
El seu color negre, a més, aporta un toc modern, minimalista i discret que s’integra bé en qualsevol espai: el pots fer servir tant a la zona de bugada com al menjador.
Peces petites i més espai
Aquest estenedor versàtil inclou ganxos especials per a mitjons. Això optimitza l’espai i evita que les peces petites es perdin entre la roba.
Ja no més mitjons desemparellats! Gràcies a aquestes prestacions, podem aprofitar al màxim els 18 metres de corda que ofereix, i ens permet estendre fins a dues bugades alhora. Òbviament, això dependrà del tipus i la quantitat de roba.
Cuida el teu terra sense perdre mobilitat
Un altre punt fort d’aquest imprescindible a casa són les rodes i protectors per al terra. Aquests detalls faciliten desplaçar-lo d’una estança a una altra sense risc de ratllar els revestiments delicats.
Això el converteix en una opció ideal tant per a interiors com per a exteriors. En altres paraules, el pots fer servir dins de casa i també a fora per aprofitar el sol si aquest brilla.
Estalvi d’energia
Tenir un estenedor funcional fa que sigui possible estalviar energia fins i tot en pisos petits, perquè, encara que els dies no siguin assolellats, permet que la roba s’assequi ràpidament i evita l’ús excessiu de l’assecadora, amb la qual cosa estalviaràs a la factura elèctrica.
Preu assequible
L’estenedor plegable de Vileda a Lidl té un preu de 24,99 euros. Però, t’has d’afanyar perquè és una oferta limitada, ja que el seu preu habitual és de 31,99 euros.
En realitat, és una inversió econòmica que t’assegura comoditat, funcionalitat i un espai ordenat per assecar la roba durant tota la temporada.
Com assecar la roba a interiors sense males olors
L’estenedor plegable de Vileda que pots comprar a Lidl et garanteix que la roba s’assequi encara que els dies siguin humits i plujosos.
Tot i això, segons la zona on visquis, quan plou o fa fred, estendre la roba dins de casa pot ser tot un repte.
Si no ho fas correctament, la humitat s’acumula i la roba pot quedar amb mala olor o, com a mínim, perdre la frescor i agafar una flaire desagradable.
Per això et donarem 4 consells senzills per assecar la roba dins de casa sense que això passi:
1. Tria el lloc adequat
La ubicació de l’estenedor és clau. Has de buscar l’espai més ventilat possible, i si té llum natural, molt millor.
Intenta posar-lo a prop d’una finestra o porta que permeti la circulació d’aire i evita les habitacions tancades, amb poca o nul·la ventilació. La roba no només trigarà més a assecar-se, sinó que augmentaran les possibilitats que agafi mala olor.
2. Evita la humitat estancada
L’aire en moviment, com ja hem vist, és fonamental per a un assecatge ràpid i sense mala olor. Si el clima interior és humit, fins i tot amb ventilació externa, has de considerar fer servir un ventilador o un deshumidificador. Això accelera el procés i evita que les fibres de la roba absorbeixin males olors.
3. Estén la roba just després de rentar-la
Deixar la roba mullada dins la rentadora massa estona és un error comú. Tot el temps que passa en contacte amb el tambor fa que augmentin les possibilitats d’olors d’humitat.
Si estàs molt ocupat amb altres coses, posa una alarma per treure la bugada immediatament perquè això ajuda a mantenir la frescor.
4. Planifica la bugada i l’assecatge segons el tipus de peça
Aquest punt és molt important. Les peces gruixudes com jerseis o tovalloles tarden més a assecar-se, per això has de rentar-les tenint-ho en compte. Posa-les sempre separades de la roba lleugera i estén-les bé.
Ara ja saps com treure el màxim profit a l’estenedor plegable de Vileda que pots comprar a Lidl!