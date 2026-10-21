Aterrissa a Lidl la planta ideal per a terrasses: n’hi ha prou amb regar-la dues vegades per setmana

La tardor és l’estació del color, és el pròleg que ens porta a les millors festivitats de l’any i ve de gust afegir aquest toc a casa nostra, i quina millor manera de fer-ho que amb plantes?
Això Lidl ho sap i per això pots aconseguir ofertes en plantes durant aquesta temporada. Aquesta vegada ens sorprèn amb els preciosos brucs. És una planta perfecta per col·locar a la teva terrassa, però també cada vegada és més popular tenir-la a espais interiors, especialment pel seu bonic color, i el millor de tot és que el seu cuidat és mínim.
Lidl té brucs a un preu fenomenal
Aquesta cadena es caracteritza per la seva varietat de productes i no pot deixar de banda l’àrea de la jardineria i el bricolatge, secció on pots aconseguir els bonics brucs per un preu especial, perquè no caldrà que gastis ni dos euros.
Acosta’t a la botiga més propera i fes les teves compres de temporada per decorar la teva llar amb aquesta planta que aporta bona energia i afegeix un toc de color delicat al teu balcó, terrassa o a qualsevol racó del teu saló.
Com cuidem el nostre bruc bicolor
El que fa ideal aquesta planta és que els seus cuidados són mínims. Es tracta d’una planta ornamental pertanyent a la família Ericaceae i el seu nom “bicolor” no fa referència a una espècie botànica concreta, sinó a una varietat de la mateixa planta que es presenta amb dos tons de color entre les flors i el fullatge.
És una planta de temporada que resisteix molt bé el fred i n’hi ha prou amb regar-la dues vegades per setmana. Així que, si t’agraden les plantes i les flors, però tens poca paciència, especialment quan es tracta de regar i abonar, el bruc t’encantarà.
T’oferim alguns consells perquè el teu bruc llueixi bonic, ben cuidat i afegeixi aquell detall natural que tots volem a casa:
Quanta llum necessita el bruc bicolor
El que més recomanen els experts en botànica i cura de plantes és que el bruc tingui una bona exposició al sol. Per això és la preferida dels balcons i les terrasses, i queda molt bé en jardins i espais exteriors.
Tanmateix, pots col·locar-la a l’interior, prop d’una finestra, de manera que pugui rebre diverses hores de sol al dia. Però tingues una mica de cura, perquè en interiors, si fas servir calefacció o hi ha excés de calor, es pot veure perjudicada.
La puc plantar en test?
És clar que sí, l’important és que tingui un bon drenatge que permeti que l’aigua flueixi i, alhora, mantingui una mica d’humitat. Això sí, no tolera els embassaments d’aigua.
De debò només cal regar-la dues vegades per setmana?
Efectivament, si la tens en un test al teu jardí només has de vigilar que es mantingui humida. En una zona freda amb un alt percentatge d’humitat, el teu bruc no necessitarà que el reguis massa sovint. En èpoques caloroses sí que és necessari regar-la amb més freqüència.
Idees fascinants per integrar-la a la decoració de la llar
Quan es tracta de plantes per decorar, les idees no s’acaben mai. Però si la teva imaginació no està en el millor moment, aquí tens unes idees que et fascinaran:
Un centre de taula hivernal
Fes servir un test baix amb el bruc tricolor damunt la taula del menjador o al rebedor. La seva floració de tardor-hivern aporta vida i color a qualsevol espai. Pots combinar-la amb materials naturals, com per exemple, que el test sigui de vímet o fusta.
No falla a la terrassa o al balcó
En combinació amb altres plantes pot convertir-se en la gran protagonista de la teva terrassa o balcó. Deixa que qui vegi el teu pis des de dalt o la teva casa des de fora es meravelli amb els seus colors i frondositat. Cal aprofitar que és l’època en què floreix.
Un estil natural
Si no la vols en una taula, pots instal·lar-la en un racó lluminós. Fes servir un test més gran i modern de ceràmica, metall o coure i combinarà perfectament.
És una planta que combina amb el minimalisme
El bruc bicolor té un disseny net que encaixa molt bé amb ambients d’estil minimalista i nòrdic. Com que les seves fulles són petites i les flors tan delicades, pot veure’s preciosa en un test gris clar o d’un altre color neutre.
Explica’ns si t’agrada el bruc tricolor i si et sembla bona idea integrar-lo a la teva decoració de casa aquesta temporada.