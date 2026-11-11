Aquest tensiòmetre de Lidl val 14,99 € i ja està revolucionant la salut de molts majors de 60 anys

Mantenir la tensió a ratlla s’ha convertit en l’obsessió de mig país, i no és per a menys. El ritme de vida que portem ens està passant factura (i de vegades el cos avisa quan ja és tard).
Segur que t’ha passat: vas a la farmàcia, hi ha cua, i acabes deixant per a demà aquell control que el teu metge et va demanar “amb urgència”. Doncs bé, Lidl acaba de dinamitar les excuses amb el seu últim llançament.
Parlem del nou tensiòmetre de braç Silvercrest. No és només un gadget més; és l’eina que està provocant cues als passadissos de basar perquè fa exactament el mateix que els models de 60 euros, però per una fracció del seu preu.
La tecnologia que detecta el que tu no sents
El que més ens ha sorprès d’aquest dispositiu no és el seu disseny compacte, sinó la seva capacitat per detectar arítmies. Sí, has llegit bé. L’aparell t’avisa mitjançant un símbol si detecta alteracions en el ritme cardíac durant la mesura.
És aquest tipus de “xivatades” tecnològiques les que marquen la diferència entre un ensurt i una visita a temps a l’especialista. (A nosaltres ens dóna una pau mental increïble saber que l’aparell vigila per nosaltres).
Dada clau: Aquest model ha estat testat clínicament i compta amb el segell de qualitat de l’OMS, utilitzant una escala de colors tipus semàfor perquè entenguis la teva pressió al segon sense desxifrar números complexos.
La pantalla és XL i retroil·luminada. Això sembla un detall menor, però si tens pares grans a casa o tu mateixa t’aixeques amb la vista tèrbola a primera hora, agrairàs no haver de buscar les ulleres per saber si estàs a 12-8 o si la cafetera t’ha passat factura.
Memòria per a dos i braçal universal
Un dels grans errors en comprar aquests aparells és la mida del braçal. Molts són estrets i apreten massa, falsejant el resultat. El model de Lidl ve amb un braçal universal de fins a 42 cm, apte per a braços XL sense drames.
A més, està pensat per compartir. Compta amb dues memòries d’usuari amb 60 espais cadascuna. Podreu portar el registre tu i la teva parella sense que les dades es barregin, una cosa vital per a quan toqui ensenyar l’historial al doctor de capçalera.
I què passa amb les piles? Oblida’t de buscar-les pels calaixos. El pack inclou les 4 piles AA necessàries i una funda de transport perquè te l’emportis de viatge. Perquè la tensió no fa vacances, i la teva salut tampoc hauria de fer-ne.
La Societat Espanyola d’Hipertensió sempre insisteix en la importància de l’automesura a casa. Aquest aparell de Silvercrest facilita tant la tasca que fins i tot al més perezós de la família li picarà la curiositat per provar-lo.
Per què està volant de les prestatgeries
La clau de l’èxit és, com sempre a la cadena alemanya, l’equilibri entre utilitat i butxaca. Per tot just 14,99 euros, tens un equip de diagnòstic bàsic que t’estalvia viatges innecessaris al centre de salut.
És important recalcar que, tot i que és una meravella tècnica, no substitueix la medicació ni el consell professional. Però siguem sinceres: tenir el control a la teva tauleta de nit et dóna un empoderament sobre la teva salut que no té preu.
Atenció a la dada: El dispositiu inclou una funció de mitjana dels últims tres valors mesurats. És la dada que realment volen saber els metges per evitar l’efecte de la “bata blanca” (aquells nervis que t’apugen la tensió només per estar a la consulta).
Si entres al web de Lidl i veus que no hi ha estoc, no et desesperis. L’estratègia de la marca sol ser reposar per onades a les seves botigues físiques cada dijous. El nostre consell és que et passis per la teva botiga més propera abans de les 10 del matí.
Al cap i a la fi, invertir en aquest tipus de tecnologia és invertir en tranquil·litat. I veient com volen, sembla que tot el país ha arribat a la mateixa conclusió avui mateix.
I tu? Quant fa que no et prens la tensió? Potser avui és el dia de començar a cuidar-se de debò.