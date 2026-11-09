Si veus aquesta capsa de cereals a Mercadona, no la deixis escapar: l’esmorzar saludable que desapareix de les prestatgeries

Amb ingredients integrals, baix contingut en sucre i una textura cruixent, s’està esgotant a molts supermercats. La raó? Nutricionistes el recomanen… i les xarxes l’han fet viral.
El que semblava un producte més a les prestatgeries ha sorprès per la seva composició nutricional i la seva popularitat explosiva. A continuació, repassem què el fa tan especial, quant costa i per què hauries d’estar atent si el veus al teu Mercadona.
Què té d’especial aquest cereal de Mercadona?
El producte en qüestió és el Crunchy de civada i cacau de la marca Hacendado, una de les últimes incorporacions a la secció d’esmorzars de Mercadona. A primer cop d’ull, sembla una capsa més entre tantes, però ha aconseguit destacar per diverses raons.
Per començar, el seu contingut en farina integral de civada arriba al 76 %, un percentatge realment alt per a un cereal dolç. Aquesta proporció el converteix en una opció atractiva per a qui busca productes rics en fibra, saciants i menys processats.
A més, la seva textura cruixent i gust de cacau han rebut elogis per part de qui l’ha provat. L’equilibri entre allò saludable i allò apetitós és una de les claus de l’èxit d’aquest cereal, que aconsegueix convèncer tant a qui vol cuidar-se com a qui simplement vol un esmorzar bo.
Avalat per nutricionistes: composició i beneficis
Un dels punts forts que han impulsat la seva popularitat és l’aval de diversos nutricionistes, que l’han destacat a les xarxes socials i mitjans. La seva valoració positiva parteix d’una combinació poc habitual: bon gust, bons ingredients i control raonable del sucre.
El Crunchy de civada i cacau conté 9 grams de sucre per cada 100 grams de producte, una xifra considerablement inferior a la d’altres cereals similars del mercat, que solen superar fàcilment els 20 grams.
A més, en estar compost principalment per civada integral, el seu aportament en fibra és notable, cosa que contribueix a un millor trànsit intestinal, major sacietat i menor impacte glucèmic. Aquest tipus de perfil nutricional fa que sigui una opció molt valorada per a esmorzars o berenars equilibrats, tant en adults com en infants.
També cal destacar que no conté olis refinats ni additius innecessaris, segons la informació de l’etiquetatge, cosa que li suma punts en la valoració global.
Gust, preu i efecte viral: la fórmula de l’èxit
Una altra de les raons per les quals aquest producte s’ha tornat pràcticament impossible de trobar en alguns Mercadona és la seva relació qualitat-preu. La capsa de 400 grams costa 2,15 euros, un preu competitiu si es compara amb productes “fit” o de supermercat especialitzat.
Però més enllà del contingut nutricional i el gust, el factor viral ha estat determinant. Tot va començar amb ressenyes a les xarxes socials per part de perfils especialitzats en nutrició i consum conscient. Poc després, s’hi van sumar vídeos a TikTok, fils a X (abans Twitter) i recomanacions a grups de WhatsApp sobre “productes que valen la pena”.
Aquesta cadena de validacions i comparticions va generar un efecte bola de neu. Cada vegada més persones anaven a la botiga a buscar el famós cereal, el provaven i, si els agradava, també el recomanaven. En pocs dies, el cicle es va retroalimentar fins al punt que moltes botigues van començar a reportar falta d’estoc.
No és la primera vegada que passa una cosa similar a Mercadona, però aquest cas és particular perquè combina una percepció saludable real amb un preu assequible i una distribució nacional.
On trobar-lo abans que desaparegui?
Actualment, diverses botigues Mercadona ja han hagut de reposar diverses vegades aquest producte degut a la gran demanda. En zones urbanes, especialment a ciutats grans, és habitual trobar prestatgeries buides a mig matí.
Alguns consells útils per a qui el vulgui provar:
- Anar al supermercat en horaris d’obertura, quan les prestatgeries estan acabades de reomplir.
- Preguntar directament al personal si hi ha previsió d’arribada o si poden indicar quan es reposa el producte.
- Revisar l’app de Mercadona, ja que de vegades permet veure disponibilitat a botigues properes o activar alertes d’estoc.
De moment, no hi ha indicis que Mercadona retiri el producte ni que sigui una edició limitada. Tot i això, com ha passat amb altres fenòmens virals, la disponibilitat podria variar segons la demanda.
L’esmorzar saludable que s’ha fet viral
Estem davant d’una moda passatgera o d’un canvi real en els hàbits de consum? Cada vegada més persones presten atenció no només al gust, sinó al que hi ha darrere d’un aliment: els seus ingredients, el seu procés i el seu impacte en la salut.
Aquest cereal ha donat en el clau perquè aconsegueix combinar el millor dels dos mons: plaer i nutrició. No és perfecte, però representa una alternativa molt més equilibrada que altres productes del seu segment.
Ja l’has provat? Explica’ns la teva experiència o comparteix aquesta recomanació amb algú que esmorzi sense ganes. Potser aquesta capsa de cereals li canvia el matí.