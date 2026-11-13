Mercadona llança els ingredients clau per fer la teva pròpia smash burger per menys de 4 €

Sí, és possible. I el millor: la pots fer amb ingredients fàcils de trobar al teu supermercat de confiança, sense complicacions i en pocs minuts. La recepta s’ha fet popular a les xarxes per la seva senzillesa, el seu preu i aquell punt irresistible que obre la gana.
Amb pa brioche, carn ben marcada i formatge fos al moment, aquesta versió low-cost no té res a envejar a la d’un restaurant gurmet. El millor? Tu controles cada pas.
Una moda que aixafa el paladar
Les smash burgers són hamburgueses que es cuinen aixafant la carn sobre una planxa molt calenta. Aquesta tècnica caramel·litza immediatament la superfície, creant una escorça cruixent mentre manté l’interior sucós.
Aquesta forma de cuinar-les ha conquerit xarxes com TikTok i Instagram. El motiu? És ràpida, visual, apetible i fàcil de replicar. El problema? Moltes versions gurmet superen els 10 € per unitat.
Però un creador de contingut ha demostrat que, amb productes de Mercadona, es pot aconseguir el mateix efecte per només 3,67 €. Massa bo per ser veritat?
Els ingredients per menys de 4 €
Per aconseguir aquesta burger èpica, només necessites:
- 1 pa brioche
- 200 g de carn de vaca madurada
- 2 llesques de formatge cheddar
- 2 llesques de bacó
- 3 rodanxes de cogombrets agredolços
- 1 cullerada de ceba crua
- Ketchup
- Mostassa
- (Opcional: una mica de mantega per torrar el pa)
Aquests ingredients es troben fàcilment a Mercadona, i a la majoria de supermercats. L’objectiu: sabor intens amb el mínim cost.
Pas a pas: com fer la teva smash burger a casa
1. Coure el bacó
Col·loca les dues llesques de bacó en una safata amb paper vegetal. Cou-les al forn a 180 graus durant 10 minuts o fins que estiguin daurades i cruixents.
2. Torrar el pa brioche
En una paella calenta, afegeix una mica de mantega i torra l’interior del pa brioche fins que quedi daurat. Aquest toc aporta un sabor mantegós i una textura lleugerament cruixent.
3. Cuinar la carn (el moment “smash”)
Divideix els 200 g de carn en dues boles de 100 g. Col·loca-les a la paella molt calenta i aixafa-les amb força amb una espàtula o premsa.
Sala al gust. Cou durant uns 2 minuts, gira-les, col·loca-hi una llesca de formatge cheddar a sobre i deixa que es fongui.
Repeteix per a la segona bola.
4. Muntatge final: capa sobre capa
- A la base del pa, barreja ketchup i mostassa al gust.
- Col·loca les dues carns amb el formatge fos.
- Afegeix les 3 rodanxes de cogombret.
- Incorpora la ceba crua per un toc fresc.
- Corona amb el bacó cruixent.
- Tanca amb la tapa del brioche torrat.
I ja ho tens. Una burger digna d’una fotografia.
Trucs casolans per millorar-la (sense pujar el preu)
- Aixafa amb una espàtula pesada: com més contacte, més caramel·lització.
- Refreda bé la carn abans de cuinar-la: ajuda a mantenir els sucs.
- Fes servir doble formatge si t’agrada ben fos: un quan la gires, un altre al final.
- No tens ceba fresca? Utilitza ceba fregida de pot si vas just de temps.
Per què triomfen aquestes receptes virals?
Aquestes receptes funcionen perquè connecten amb el desig de menjar bé sense gastar gaire, en un moment on tot puja de preu. També ofereixen una experiència creativa i personalitzable, perfecta per compartir.
A més, l’estètica de la smash burger —aquell formatge fos, la carn daurada, el pa torrat— és pura satisfacció visual.
La hamburguesa més barata (i saborosa) que pots preparar
Amb molt poc, pots aconseguir una hamburguesa que sembla treta d’un food truck de moda. No necessites fregidora d’aire, ni ingredients cars, ni gaire temps. Només una paella calenta, bons productes i ganes de cuinar.
T’animes a fer-la a casa? Explica’ns com t’ha quedat, si l’has fet més econòmica o si tens algun truc que valgui la pena compartir.
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