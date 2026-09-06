Fable 5.1 supera GPT-5.6 i Opus 5, reactivant la pugna pel lideratge en la IA

La IA ja no és només una promesa futurista. És aquí, transformant-ho tot a una velocitat de vertigen. Cada setmana ens sorprèn amb noves fites que ens deixen sense alè.
Però, rere els titulars impactants, s’amaga una batalla furiosa. Una cursa global per la supremacia que reescriu les regles del joc. I, molt sovint, ens passa desapercebuda.
Aquesta lluita no és una simple competició tecnològica entre enginyers. És una pugna estratègica que marcarà el nostre futur més immediat. Definirà quines eines farem servir, quines feines sobreviuran i, en última instància, qui exercirà el poder global.
El que sembla un simple salt endavant en un laboratori, és un moviment clau en un tauler de joc molt més gran. Un esdeveniment recent ha sacsejat de nou aquest delicat equilibri. (Sí, nosaltres també estem enganxats a aquesta història).
Fable 5.1: el nou rei de la frontera tecnològica
Prepareu-vos per un nom que cal memoritzar: Fable 5.1. Aquest model d’intel·ligència artificial, llançat per Anthropic fa només uns dies, ha irromput amb una força inusitada, destronant els seus rivals directes.
Ha assolit una puntuació de 66 punts al prestigiós Artificial Analysis Intelligence Index. Això el col·loca clarament per davant de models tan potents com l’Opus 5, amb 63 punts, i el GPT-5.6 Sol, amb 61.
És la nova referència en programació i raonament avançat. Les proves de rendiment són contundents. En tests com Terminal-Bench v2.1 o SciCode, Fable 5.1 també lidera, reafirmant la seva posició de model més sofisticat del moment.
El que sembla una simple actualització de software, és en realitat el senyal d’un canvi de paradigma irreversible.
Els seus creadors, a Anthropic, no s’amaguen. Asseguren que és el seu model més avançat, dissenyat per anar molt més enllà. Estem parlant d’un agent capaç de treballar durant llargues hores en tasques complexes, en investigació i raonament de nivell superior.
Això sí, amb matisos. El nou rei no és perfecte. Fable 5.1 consumeix un volum ingent de tokens quan se’l porta al màxim, la qual cosa fa que costi un 20% més per tasca que la seva versió anterior, Fable 5. No és una xifra insignificant per al nostre pressupost tecnològic.
A més, alguns dels seus resultats en les proves de rendiment s’han vist afectats pels mecanismes de seguretat. Això ens recorda una veritat crucial: ser el model més avançat no implica, automàticament, ser el més competitiu o el més utilitzat a la llarga.
La batalla oculta: EUA vs. Xina
La irrupció de Fable 5.1 va més enllà d’un simple rècord. Reobre el debat sobre qui lidera la cursa de la IA i, especialment, quin paper hi juga en el pols tecnològic entre els Estats Units i la Xina.
Els EUA, amb models com el d’Anthropic, estan dedicant recursos massius a empènyer constantment la frontera d’aquesta tecnologia. Volen tenir els models més potents i innovadors, els que obren nous camins en la recerca i el desenvolupament.
Però la Xina té una aposta diferent. Una estratègia que podria ser molt més efectiva a llarg termini. Models xinesos com DeepSeek, Qwen, GLM, Kimi o MiniMax s’han apropat molt als seus homòlegs nord-americans en multitud de tasques. Però el seu objectiu és un altre.
Si pensem que el país amb els models més avançats està guanyant la batalla, ens equivoquem. Aquesta seria una simplificació perillosa. La Xina no necessita tenir el model de IA més sofisticat per guanyar terreny en aquesta guerra tecnològica. (Aquesta és la clau, amics).
El secret del pla xinès: regalar la IA?
La Xina està guanyant una cursa igualment, o fins i tot més, important. La seva aposta passa per tenir els models més barats, personalitzables i accessibles. L’objectiu és que siguin els més desplegats, permetent que empreses i desenvolupadors executin els models localment.
Aquesta estratègia busca debilitar els seus competidors dels Estats Units des d’un punt de vista econòmic. El país asiàtic controla actualment l’ecosistema dels models de pesos oberts, que és el seu principal motor de creixement.
No penseu que la Xina vol guanyar aquesta guerra simplement regalant la IA. A priori, la gratuïtat o l’obertura d’alguns models pot semblar poc rendible. Però a mig termini, no ho serà en absolut. És un pla mestre amb un objectiu clar.
El que les empreses xineses estan aconseguint és crear un ecosistema massiu al voltant de les seves propostes. Volen desencadenar una dependència tecnològica global que, presumiblement, les col·locarà en una posició de fortalesa inqüestionable en el futur.
El model de negoci xinès és dràsticament diferent al dels EUA. És cert. Però no per això deixa de ser un model de negoci. I la seva ambició és una advertència que no podem ignorar.
El futur imminent
La pugna entre la innovació de frontera dels Estats Units i l’estratègia de desplegament massiu de la Xina és el que definirà la propera dècada. El que avui veiem com una notícia sobre un nou model de IA, demà serà la realitat del nostre món.
Entendre aquestes dinàmiques és imprescindible per a qualsevol que vulgui anticipar el futur. Ara ja sabeu que la cursa no es guanya només sent el més potent, sinó sent el més intel·ligent en la seva estratègia. Quina visió prevaldrà?