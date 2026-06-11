Preocupació entre els biòlegs: els GPS de les gavines rialleres a Catalunya fallen per culpa de la guerra.

El cel de Catalunya amaga un secret geopolític que té els científics en un ai al cor. Si pensaves que els conflictes internacionals es quedaven a les fronteres, estàs molt equivocat. La tensió militar global acaba de creuar la pantalla i afecta directament la nostra biodiversitat.
Els biòlegs de la Generalitat porten setmanes contenint la respiració. Alguna cosa està fallant en els dispositius d’alta tecnologia que porten els animals. (Sí, nosaltres també ens vam quedar de pedra en veure la connexió). La tecnologia punta ha xocat contra un murs invisible.
La interferència militar que cega la ciència
El problema real no està en la bateria dels aparells ni en un error de fabricació. L’origen del caos és el bloqueig de senyals GPS derivat de la guerra d’Ucraïna i les tensions al Pròxim Orient. Les potències militars fan servir inhibidors que alteren la geolocalització a tot el planeta.
La veu d’alarma l’han donat els experts de la sociació científica que monitoritza la fauna local. Els satèl·lits comercials que habitualment usem per moure’ns amb el mòbil estan patint distorsions massives. (El nostre teixit econòmic i la nostra seguretat depenen d’aquests mateixos sistemes).
El fenomen conegut com a “GPS jamming” altera les coordenades de navegació aèria i marítima de forma crítica. El perill real és que ara mateix està destruint anys d’investigació científica a casa nostra sense que ningú pugui evitar-ho.
El cas més flagrant ocorre amb les gavines rialleres a les llacunes catalanes. Aquests animals actuen com a termòmetres vivents del canvi climàtic i de la salut de les nostres aigües. Les seves rutes migratòries són vitals per predir futures crisis ambientals a la península.
Un forat negre de dades en ple mapa
Els investigadors van col·locar motxilles satel·litàries d’última generació a desenes d’exemplars. Aquests dispositius envien dades cada hora per dibuixar un mapa exacte dels seus moviments. El cost de cada aparell supera els mil euros, pagats amb fons públics.
La sorpresa va arribar quan els mapes van començar a mostrar línies rectes impossibles o ubicacions al mig de l’oceà. Els senyals rebotan de forma caòtica a causa de les contramesures electròniques dels exèrcits implicats en el conflicte europeu. Els científics s’han quedat completament a les fosques.
Aquesta ceguesa digital impedeix saber si les aus moren, si canvien de ruta o si la grip aviària s’està expandint pel territori. La manca d’informació fidedigna genera un buit legal i sanitari que pot costar molt car a les arques públiques.
El perill ocult per a altres espècies
Pensaves que això només afectava les gavines? El problema s’està estenent ràpidament a les aus rapinyaires i als grans mamífers. Els projectes de reintroducció del linx o del llop depenen d’aquesta mateixa tecnologia de posicionament que avui està sota atac silenciós.
Els biòlegs exigeixen solucions urgents a les agències aeroespacials europees abans que comenci la pròxima gran migració de tardor. Si els satèl·lits continuen emetent dades corruptes, perdrem el rastre de la fauna salvatge de forma irreversible.
El temps corre en contra dels equips de camp que patrullen els parcs naturals. Els fons destinats a la conservació s’estan esfumant en tecnologia que ara mateix és completament inútil. La geopolítica ha demostrat que l’ecosistema global no entén de fronteres ni de trinxeres.
Haver llegit això et posa un pas per davant per entendre per què la tecnologia que uses diàriament comença a fallar sense explicació aparent. Estar informats és la nostra única armadura. Veurem aviat solucions militars per salvar la ciència civil?