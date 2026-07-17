Per què el teu gat dorm a l’ordinador? Experts confirmen que anhela la teva atenció, no la calor

Estàs en plena videotrucada, redactant un correu urgent o a punt de tancar un projecte vital, i de sobte, el teu gat decideix que no hi ha millor lloc a tota la casa per fer una migdiada que sobre el teu teclat. El primer que penses és que busca la calor que desprèn el dispositiu, però resulta que aquesta no és tota la veritat.
Durant anys hem cregut que el portàtil era una mena de manta elèctrica d’alta tecnologia per a les nostres mascotes. Tanmateix, els experts en comportament felí han posat sobre la taula una explicació molt més profunda i, en certa manera, emotiva (i sí, prepara’t perquè et sentiràs una mica culpable per haver-lo apartat tantes vegades).
No és la calor, és la teva atenció
El motiu principal pel qual els gats trien el teu ordinador no és la temperatura del maquinari, sinó que és el punt exacte on tu dirigeixes tota la teva atenció. El teu gat és un observador nat i ha detectat que, durant hores, les teves mans es mouen frenèticament sobre aquelles tecles mentre la teva mirada està fixa a la pantalla.
Per a ells, el teu portàtil és un centre d’operacions que els roba temps de qualitat amb tu. En tombar-se a sobre, no només estan bloquejant físicament la teva font de distracció, sinó que estan reclamant el protagonisme que senten que han perdut. És la seva manera de dir-te, sense embuts, que prefereixen una carícia abans que un correu electrònic.
La importància de l’olor i la seguretat
A més de la recerca d’interacció, hi ha un factor químic que no hem de passar per alt. El teu teclat està impregnat de la teva olor corporal. Per a un gat, una llar segura és aquella on el seu amo ha deixat la seva empremta olfactiva per tot arreu.
En situar-se sobre l’equip, el teu gat està barrejant la seva aroma amb la teva, reforçant aquest vincle de pertinença. Bàsicament, t’estan marcant com el seu territori segur davant de la resta del món. És un gest instintiu de connexió que va molt més enllà de la simple molèstia que ens suposa perdre un paràgraf de text.
Com gestionar aquesta “invasió” felina?
Sabem que treballar amb un gat a sobre és una missió impossible, però ara que coneixes la veritable raó, potser veuràs aquell teclat bloquejat amb uns altres ulls. La clau perquè tots dos convisqueu en pau no és el rebuig, sinó la negociació.
Molts especialistes suggereixen col·locar un petit coixí o una superfície temptadora just al costat del portàtil. D’aquesta manera, el teu gat sent que és a prop del teu centre d’atenció, gaudeix de la teva aroma i, alhora, et permet continuar complint amb les teves responsabilitats sense interrupcions constants.
La propera vegada que vegis el teu gat apropar-se sigil·losament cap al teu teclat, no el miris com una interrupció, sinó com un compliment. Tens un animal que, enmig del seu instint, ha triat el lloc on tu ets per recordar-te que ell també forma part del teu dia a dia.
Al final, potser el truc per ser més productius no sigui comprar millors perifèrics, sinó acceptar que, per als nostres gats, nosaltres som l’únic dispositiu que realment els importa. T’ha passat mai o el teu gat és dels que prefereix altres amagatalls?