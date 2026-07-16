Gossa rescatada a Escòcia després de perdre la mobilitat de les seves potes per ingerir cànnabis accidentalment

El camp i la muntanya són l’escenari perfecte per gaudir amb el nostre fidel company. Tanmateix, un racó aparentment inofensiu pot amagar una trampa letal que ha deixat una gossa marcada de per vida. (Sí, encara que sembli una pel·lícula de terror, és una realitat que va ocórrer a la muntanya més alta d’Escòcia).
La negligència que ningú espera
Tot va començar amb una jornada rutinària al cim del Ben Nevis. El que havia de ser un record inoblidable es va convertir en una emergència veterinària extrema quan la gossa, de nom Luna, va trobar restes de cànnabis abandonades al sender.
El consum accidental d’aquesta substància va provocar una reacció sistèmica devastadora al seu organisme. La rapidesa amb què el tòxic va afectar la seva circulació perifèrica és el que ha deixat els experts sense paraules.
La toxicitat del cànnabis en gossos no és un joc. En aquest cas extrem, la falta de flux sanguini a les extremitats va obligar a una intervenció dràstica per salvar-li la vida.
Per què va ocórrer aquesta tragèdia?
El problema no és només la substància en si, sinó la nul·la tolerància que tenen els cans davant d’aquest tipus de compostos. Mentre nosaltres metabolitzem certes substàncies de forma diferent, per a ells es converteix en un verí que paralitza les seves funcions vitals bàsiques.
La gossa va ser trobada en un estat crític, amb les seves potes seriosament compromeses per la necrosi. El tractament veterinari, tot i que heroic, no va poder evitar l’amputació total de les seves extremitats per frenar l’avenç de la infecció i el dany cel·lular.
Senyals d’alerta que no has d’ignorar
Si alguna vegada sospites que el teu gos ha ingerit alguna cosa estranya durant una passejada, el temps és el teu pitjor enemic. Els símptomes solen començar amb una desorientació severa, tremolors incontrolables o una salivació excessiva. (No esperis que “se li passi”. Si veus que la seva forma de caminar canvia o que es mostra inusualment apàtic, busca ajuda immediata).
La lliçó més dura del senderisme
Aquest succés ens recorda que la natura és meravellosa, però també impredictible. La presència de residus humans en zones salvatges és un risc constant per als animals.
Avui, aquesta gossa està iniciant una nova etapa gràcies a una campanya d’ajuda que busca finançar les seves pròtesis. La seva història no només busca suport, sinó conscienciar sobre el que deixem enrere en cada ruta.
Portar el teu gos sempre a la vista i evitar que ensumi zones on hi hagi escombraries o restes humanes és l’única forma de prevenir un accident d’aquest calibre.
Més enllà de l’anècdota
La recuperació de la Luna és un exemple de resiliència, però és una situació que cap propietari voldria travessar mai. Estem parlant d’un cost emocional i econòmic altíssim que podria haver-se evitat amb una simple vigilància reforçada.
Sabies que els gossos són experts a trobar exactament el que no haurien de tocar? De vegades, un segon de distracció és suficient per canviar el destí de tota una família.
Comparteix això amb aquella persona que sempre surt a la muntanya amb el seu gos. Potser, la seva propera excursió sigui molt més segura gràcies a conèixer aquesta història.