Evita que els ocells embrutin el teu pati: 5 trucs senzills per lliurar-te dels excrements

No hi ha res més frustrant que sortir a gaudir del teu pati o jardí i trobar els teus mobles d’exterior convertits en el bany privat de les aus de la zona. (Sí, sabem exactament aquesta ràbia que sents en netejar).
És un problema que sembla no tenir fi, però la solució no requereix productes químics ni mètodes cruels. Només necessites conèixer una mica de psicologia aviària i aplicar aquests trucs que estan canviant la manera com mantenim els nostres espais nets.
El primer pas: El factor sorpresa
Els ocells són criatures de costums, però també són extremadament cauteloses. El truc principal és alterar la seva percepció de “lloc segur”. Si un lloc els resulta incòmode, simplement no aterradaran allí.
Col·locar objectes reflectors és una de les estratègies més eficaces. CD vells, tires de paper d’alumini o fins i tot cintes reflectores penjades de forma estratègica creen centelleigs de llum que confonen la seva visió. És un mètode senzill que pots implementar en qüestió de minuts.
Utilitza el poder dels depredadors visuals
No fa falta tenir un falcó real per mantenir-los a ratlla. Les figures de depredadors, com mussols o àguiles, són molt efectives, però tenen un petit secret: has de moure-les de lloc periòdicament.
Si la figura es queda estàtica durant setmanes, els ocells acabaran adonant-se que no representa un perill real. Canviar la seva ubicació cada pocs dies mantindrà aquest factor d’alerta actiu. (És un joc tàctic constant, però molt gratificant).
Barreres físiques intel·ligents
Si tens zones específiques on sempre aterraden, com la vora d’una tanca o el respatller d’una cadira, la solució més neta és col·locar tires amb punxes de plàstic (que no fan mal, només impedeixen l’aterratge còmode).
Aquestes peces es venen en qualsevol ferreteria i són pràcticament invisibles una vegada instal·lades. És una inversió mínima que t’estalviarà hores de neteja al llarg de l’any. Aquesta és la tècnica amb la major taxa d’èxit a llarg termini.
El repel·lent casolà que funciona
Sabies que certs aromes naturals són extremadament desagradables per a ells? Pots preparar una barreja casolana d’aigua, vinagre i unes gotes d’oli essencial de menta o canyella.
Ruixar aquesta solució sobre les superfícies on solen posar-se crearà una barrera olfactiva que els resultarà insuportable. El millor és que, per a nosaltres, l’aroma és a penes perceptible després d’uns minuts. És una opció totalment inofensiva i ecològica.
La neteja: l’últim baula
Encara que aconsegueixis espantar-los, és vital eliminar qualsevol rastre anterior. Les aus marquen el seu territori amb els seus excrements; si detecten l’olor, tornaran una vegada i una altra perquè senten que és “el seu lloc”.
Neteja a fons tota la superfície amb aigua i sabó, assegurant-te d’eliminar qualsevol residu. Una vegada neta la zona, aplica un dels mètodes anteriors i veuràs com el problema desapareix de forma radical. És el moment de recuperar el teu pati per al que realment va ser dissenyat: el teu descans.
Sembla mentida que amb gestos tan senzills puguem recuperar la pau a la nostra llar. Quants matins hauràs perdut netejant per no conèixer aquests trucs? Ara que tens l’estratègia, quin d’aquests mètodes provaràs avui mateix per protegir els teus mobles?