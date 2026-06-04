Com podem salvar les aus urbanes de l’actual onada de calor?

No és només una sensació tèrmica; és una realitat que està alterant el comportament de la fauna urbana. Les ciutats espanyoles s’han convertit en autèntiques illes de calor on el termòmetre no dona treva, ni tan sols quan cau el sol. ¿El resultat? Una emergència silenciosa que està delmant les nostres aus més comunes.
Segur que has notat que, a plena tarda, el bullici habitual dels ocells en parcs i cornises ha desaparegut. (Sí, nosaltres també ens hem preguntat on s’amaguen durant aquestes jornades de foc).
L’efecte “illa de calor” i la seva trampa mortal
L’arquitectura moderna, dominada pel formigó, el vidre i l’asfalt, absorbeix la radiació solar com una esponja. En moltes capitals, la temperatura nocturna amb prou feines descendeix, impedint que l’ecosistema es recuperi. Per a les aus, que tenen un metabolisme ultraràpid, aquest sobreescalfament no és una molèstia, és una sentència de mort.
Experts de SEO/BirdLife adverteixen que l’estrès tèrmic està provocant una deshidratació massiva. Aus que haurien d’estar alimentant els seus polls o buscant refugi, simplement col·lapsen. El problema és que, al centre de la urbs, l’aigua dolça és un luxe que amb prou feines troben.
La lletra petita: La calor extrema no només afecta els individus adults; està provocant l’abandonament de nius i la mort prematura de polls que no poden regular la seva temperatura corporal a les teulades recalentades.
El que diuen les dades de SEO/BirdLife
Els estudis recents assenyalen que les espècies més resilients estan començant a mostrar signes de fatiga extrema. El fenomen conegut com a estrès per calor està obligant les aus a canviar els seus horaris d’activitat, la qual cosa redueix la seva finestra d’alimentació efectiva. Si no mengen a les hores adequades, no tenen energia per sobreviure a la següent nit tòrrida.
A més, les superfícies de metall i vidre en edificis d’oficines funcionen com a forns solars. Moltes aus pateixen cops de calor en intentar posar-se en estructures que superen àmpliament els 50 graus centígrads. És una lluita desigual contra un entorn dissenyat per a tot menys per a la vida silvestre.
¿Com pots salvar els ocells del teu barri?
No tot està perdut i el poder per canviar aquesta situació és, literalment, a la teva finestra. Els experts recomanen instal·lar punts d’hidratació senzills. (Un petit recipient amb aigua fresca i neta pot marcar la diferència entre la vida i la mort).
És vital que l’abeurador sigui poc profund i, si és possible, que tingui alguna pedra al centre perquè les aus es puguin posar sense risc d’ofegar-se. Si col·loques aquest petit oasi en una zona d’ombra i el mantens ple, veuràs com en qüestió d’hores el teu balcó es converteix en un refugi vital per a les espècies locals.
Una connexió vital amb la nostra pròpia supervivència
¿Sabies que les aus són el millor indicador de la salut d’una ciutat? Quan l’avifauna pateix, és el primer avís que la qualitat de vida en aquest entorn urbà s’està degradant perillosament. Si elles no aguanten la calor, el pas següent és que els nostres habitatges es tornin insostenibles sense una despesa energètica massiva.
Som davant un canvi de paradigma obligatori. La integració d’infraestructura verda, com teulades vegetals o més arbrat estratègic, ja no és una qüestió estètica, és una necessitat urgent per evitar que les nostres ciutats es converteixin en cementiris de biodiversitat durant els mesos d’estiu.
La propera vegada que vegis un ocell immòbil en una ombra, no l’ignoris. Està esgotant les seves últimes forces en un entorn que ja no reconeix. ¿Estem disposats a viure en ciutats on només l’asfalt pot sobreviure?