Troben al Penedès una nova espècie de “gos-ós” extinta fa 16 milions d’anys

Imagina caminar pel Penedès actual mentre gaudeixes d’una copa de vi, però retrocedint 16 milions d’anys en el temps. El paisatge seria radicalment diferent, i el que és pitjor, el perill estaria a l’aguait darrere de cada arbre.
Els paleontòlegs acaben de confirmar una troballa històrica que ens obliga a reescriure la fauna prehistòrica de la península. Es tracta d’una nova espècie de “gos-ós” que, fins avui, romania oculta sota les nostres terres.
Un depredador de malson al Penedès
Aquest animal no era un gos qualsevol, ni tampoc un ós dels que tenim al cap. Els científics el classifiquen dins la família dels Amphicyonidae, un grup de carnívors que van dominar els ecosistemes del Miocè amb una ferocitat absoluta.
El que fa especial aquest descobriment és que s’ha localitzat en un jaciment al Penedès, una zona que continua demostrant ser un tresor paleontològic de primer ordre mundial. (Sí, de vegades tenim una mina d’or científic just sota els nostres peus i ni ho sospitem).
Aquest animal posseïa una dentició dissenyada per triturar ossos amb la mateixa facilitat amb què nosaltres partim una galeta. Era el autèntic terror dels herbívors de l’època.
Per què aquest descobriment ho canvia tot?
Fins ara, l’evolució d’aquests carnívors tenia llacunes importants. L’anàlisi de les restes trobades a Catalunya permet als investigadors de l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont entendre com aquests gegants es van adaptar als canvis climàtics extrems d’aquell llavors.
No estem parlant només d’un fòssil més. Aquest exemplar ens dona pistes sobre com una espècie pot passar de ser la reina de l’ecosistema a l’extinció total quan l’entorn canvia dràsticament. Un recordatori, potser massa real, per als nostres dies.
Característiques d’un supervivent extrem
El “gos-ós” no era petit. Els experts calculen que la seva mida i musculatura estaven adaptades per a l’emboscada. A diferència dels cànids actuals que persegueixen les seves preses en grans distàncies, aquest animal confiava en la seva potència explosiva.
T’imagines trobar-te una criatura amb el cap d’un ós i el cos àgil d’un gos gegant? Doncs això és exactament el que voltava pels boscos catalans fa milions d’anys. La seva capacitat per processar tot tipus de nutrients el va convertir en el depredador definitiu del seu temps.
La connexió que no esperaves
Aquesta troballa té una rellevància global. En estudiar aquesta nova espècie, els científics poden traçar línies evolutives que connecten el Penedès amb altres punts crítics d’Europa i Àsia. És, en essència, un trencaclosques biològic que finalment comença a encaixar.
A més, el fet que s’hagi trobat en un estat de conservació tan precís permet analitzar fins i tot el desgast de les seves peces dentals. Gràcies a això, sabem exactament què menjava i com caçava. La ciència no sol donar-nos respostes tan clares, així que cal valorar aquest miracle fòssil.
Què passarà ara amb les restes?
L’equip d’investigació continua treballant a la zona. El Penedès ha demostrat ser un jaciment inesgotable, i els experts asseguren que aquest podria ser només el primer baula d’una cadena de descobriments que ens esperen en els pròxims mesos.
Per ara, la comunitat científica celebra aquesta fita com una de les peces més importants del Miocè ibèric. Mantindrem els ulls oberts davant qualsevol nova revelació que pugui sorgir d’aquest jaciment. Al capdavall, saber què habitava la nostra terra fa milions d’anys sempre és una lliçó d’humilitat necessària.