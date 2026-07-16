Sorprenent gir en la història: Ítaca, la mítica illa d’Homer, potser mai va ser una illa

Durant mil·lennis, milions de lectors han somiat d’arribar a les costes d’Ítaca. Per a molts, és el símbol definitiu de la llar perduda, però per als arqueòlegs, s’ha convertit en un malson geogràfic que no sembla encaixar en els mapes actuals.
Tothom donava per fet que la petita illa que avui porta aquest nom al mar Jònic era la llar del llegendari Ulisses. Tot i això, una anàlisi recent ha fet trontollar els fonaments d’aquesta convicció. (Sí, nosaltres també estem sorpresos davant la possibilitat d’haver estat mirant al lloc equivocat).
L’error de pes al mapa
La discordança no és nova, però les proves actuals han pujat l’aposta. Homer va descriure Ítaca amb una precisió gairebé quirúrgica: una illa que s’alçava orgullosa i solitària, situada a l’oest, més enllà de les seves veïnes. L’ínsula que coneixem avui, senzillament, no coincideix amb aquestes coordenades ni amb la descripció física del text clàssic.
És possible que la literatura hagi estat més precisa que la tradició oral? Els experts han començat a considerar que la geografia de la zona va poder haver sofert canvis dràstics, o pitjor encara, que hem estat buscant en un lloc equivocat a causa d’una interpretació errònia dels textos antics.
La teoria més disruptiva suggereix que Ítaca podria no ser una illa aïllada, sinó part d’una península que, a causa de l’activitat sísmica i a l’augment del nivell del mar, va quedar separada del continent.
Què ens diu la nova troballa?
Les excavacions en zones adjacents han revelat estructures que semblen cridar una veritat diferent. No es tracta només de trobar una ceràmica aquí o una pedra allà; estem parlant de capes d’història enterrada que suggereixen una ocupació molt més densa i prominent del que s’esperaria en un illot menor.
L’arqueologia moderna ha començat a triangular punts que abans semblaven inconnexos. Si aquestes noves proves es confirmen, hauríem de reescriure una part fonamental de la història antiga. És fascinant pensar que, en ple segle XXI, la tecnologia d’escaneig pugui fer justícia a un poema èpic escrit fa gairebé tres mil·lennis.
La lluita per la identitat
Per què ens importa tant on era Ítaca? Perquè l’ésser humà necessita ancorar els seus mites en la realitat. La idea que l’heroi de l’Odissea va recórrer terres que podem trepitjar avui és un motor poderós per a l’exploració. Si Ítaca fos només una ficció, gran part de la nostra connexió amb l’antiguitat s’esvairia.
La comunitat científica està dividida. D’una banda, els tradicionalistes que defensen l’Ítaca actual com un bastió turístic i històric; de l’altra, els inconformistes que no accepten que el relat d’Homer sigui un simple conte de fades sense base geogràfica real. (La lluita per les restes arqueològiques sempre ha estat una guerra d’egos, i aquesta no n’és una excepció).
El benefici d’aquest dubte
Independentment d’on sigui la veritable illa, aquest debat ha aconseguit una cosa insòlita: tornar-nos a la lectura dels clàssics. Cada vegada que sorgeix una nova hipòtesi sobre la ubicació del palau d’Ulisses, milers de persones tornen a obrir les pàgines de l’obra d’Homer buscant pistes entre els seus versos.
Al final, potser el veritable valor d’Ítaca no sigui la seva ubicació exacta, sinó el camí que recorrem per trobar-la. El fet que continuem qüestionant els mapes oficials demostra que l’esperit aventurer no ha mort. Qui sap quins altres secrets hauran quedat ocults sota l’aigua durant tots aquests segles?
Estem davant d’un recordatori que la història no és un llibre tancat, sinó un manuscrit en constant revisió. La propera vegada que algú t’asseguri que sap on va acabar el seu viatge Ulisses, recorda que l’arqueologia encara té molt a dir abans de donar el cas per tancat. Serà aquest descobriment el que finalment ens torni a casa?