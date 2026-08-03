Què va portar el “Napoleó africà” a ser acusat de canibalisme i arruïnar una nació?

Un país sumit en la pobreza extrema i, al bell mig de tot, un tron d’or massís amb forma d’àguila valorat en milions. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb el nivell de deliri d’aquesta història).
No estem parlant d’una distopia cinematogràfica de ciència-ficció. Va ser la crua i insòlita realitat de la República Centreafricana l’any 1977, quan un sol home va decidir que el seu ego personal valia molt més que la fam de tota una nació.
El seu nom era Jean-Bédel Bokassa, un personatge fascinant i sinistre que va passar de defensar la bandera d’un país aliat a convertir-se en el dictador més temut de la seva regió geogràfica.
De soldat heroi a tirano implacable
Nascut el 1921, la vida de Bokassa va començar marcada per una tragèdia familiar absoluta quan va quedar orfe de ben petit. Va trobar refugi i disciplina en l’exèrcit colonial francès, combatent amb aparent fermesa a l’Indoxina.
Però aquella rigidesa militar amagava un autòcrata despietat i calculador. Durant la Nit Vella de 1965, va executar un cop d’Estat incruent contra el seu propi cosí mentre les altes esferes de París miraven cap a una altra banda.
Els interessos geoestratègics en matèria d’urani i diamants pesaven molt més que els drets humans bàsics. Un cop instal·lat al poder, va crear una cleptocracia feroç on la dissidència es pagava amb tortures i mutilacions públiques.
La coronació més obscena de la història moderna
El poder absolut i sense control mai és suficient per a una ment megalòmana. Obsesionat malaltissament amb la figura de Napoleó Bonaparte, va abolir la república l’any 1976 per autoproclamar-se emperador absolut.
La seva cerimònia de coronació va costar prop de 20 milions d’euros, devorant sense pietat ni vergonya un terç del pressupost anual d’un país arruïnat. Va lluir una corona carregada de diamants i un mantell d’armini interminable.
El despilfarro absolut va incloure la importació massiva de tones de xampany francès i cavalls blancs d’alta gamma. Mentrestant, milers de ciutadans no tenien ni un plat de menjar calent per portar a la boca.
Però el veritable punt d’inflexió criminal va arribar quan va ordenar l’ús obligatori d’uns uniformes escolars cars fabricats per un negoci familiar. La rebel·lió dels joves als carrers va ser sufocada amb una matança brutal a les presons.
El mite fosc del governant caníbal
Més enllà del luxe obscèn i de la sang vessada impunement, la llegenda negra que va perseguir a Bokassa fins a la seva mort va ser la pràctica de l’antropofagia humana dins del seu cercle més privat.
Mantenia un zoològic particular i els rumors deien que alimentava les feres amb opcions polítiques incòmodes. Fins i tot va arribar a insinuar a un diplomàtic estranger que estava consumint carn humana durant un banquet oficial.
Tot i ser absolt formalment d’aquest càrrec concret per manca de proves concloents durant el seu judici posterior, el malnom d’emperador caníbal ja s’havia gravat a foc en la memòria de tot el planeta.
La intervenció francesa el va derrocar finalment el 1979 aprofitant un viatge oficial a l’estranger, posant fi a un dels episodis més surrealistes i foscos que recorda la política contemporània.
¿Fins a quin punt pot arribar la bogeria humana quan ningú s’atreveix a frenar els límits del poder a temps?